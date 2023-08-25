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Новини Війна
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Близько 20% російських полонених здаються добровільно, - Буданов

полонені

П’ята частина російських загарбників, які потрапляють до полону ЗСУ, здаються добровільно.

Про це в інтерв'ю Радіо Свобода заявив очільник ГУР МО Кирило Буданов, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, в України "обмінного фонду" набагато менше, аніж у Росії.

"Це правда. Тому що в перші дні вторгнення Російська Федерація нахапала тут страшну кількість заручників, у тому числі цивільних, пенсіонерів силових структур, просто людей, які, вони вважали, що є хтось страшний для них, ну і так далі. Тому наші цифри, на жаль, нижчі. Треба це розуміти. І, на жаль, я думаю, наздогнати ті цифри ми не зможемо", - сказав глава ГУР МО.

Точне число Буданов навести відмовився, заявивши, що кількість так званого обмінного фонду є державною таємницею.

Очільник ГУР також повідомив, що з тих російських військових, які потрапляють у полон, близько 20% – здаються добровільно.

"Це біля 20% точно. Просто там: мені страшно, я нічого не хочу", – сказав він.

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армія рф (17236) Буданов Кирило (491) військовополонені (910)


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Надо кормить их репой . Нам это чуждо , им вкусно .
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25.08.2023 15:53 Відповісти
Треба умови створювати, як у них вдома.
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25.08.2023 15:55 Відповісти
Пердеть шибко будут,однако.
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25.08.2023 16:01 Відповісти
Орки, що добровільно здалась в полон неподалік селища Завітне Бажання.
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25.08.2023 16:29 Відповісти
 
 