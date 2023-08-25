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Новости Война
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Около 20% российских пленных сдаются добровольно, - Буданов

полонені

Пятая часть российских захватчиков, попадающих в плен ВСУ, сдаются добровольно.

Об этом в интервью Радио Свобода заявил глава ГУР МО Кирилл Буданов, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, у Украины "обменный фонд" гораздо меньше, чем у России.

"Это правда. Потому что в первые дни вторжения Российская Федерация нахватала здесь страшное количество заложников, в том числе гражданских, пенсионеров силовых структур, просто людей, которые, они считали, что кто-то страшен для них, ну и так далее. Поэтому наши цифры, к сожалению, ниже. Надо это понимать. И, к сожалению, я думаю, догнать эти цифры мы не сможем", - сказал глава ГУР МО.

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Точное число Буданов навести отказался, заявив, что количество так называемого обменного фонда государственная тайна.

Глава ГУР также сообщил, что из тех российских военных, которые попадают в плен, около 20% – сдаются добровольно.

"Это около 20% точно. Просто там: мне страшно, я ничего не хочу", – сказал он.

Автор: 

армия РФ (19087) Буданов Кирилл (455) военнопленные (1046)


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Надо кормить их репой . Нам это чуждо , им вкусно .
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25.08.2023 15:53 Ответить
Треба умови створювати, як у них вдома.
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25.08.2023 15:55 Ответить
Пердеть шибко будут,однако.
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25.08.2023 16:01 Ответить
Орки, що добровільно здалась в полон неподалік селища Завітне Бажання.
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25.08.2023 16:29 Ответить
 
 