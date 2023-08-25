У Словаччині відкрилась виставка про російські воєнні злочини, - PinchukArtCentre

У День Незалежності України, Фонд Віктора Пінчука та PinchukArtCentre у партнерстві з Офісом Президента України та Посольством України в Словацькій Республіці відкрили виставку Russian War Crimes / російські воєнні злочини в замку Братиславський Град.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Проєкт демонструє фотографії, зроблені по всій Україні з початку жорстокого повномасштабного вторгнення росії в Україну 24 лютого 2022 року. Попри це, він стосується лише частини скоєних злочинів. Експозиція дозволяє західній аудиторії стати свідками тортур, страт та бомбардувань, вчинених росіянами проти українських військовослужбовців і цивільного населення.

Мирослав Влаховський, Міністр закордонних та європейських справ Словаччини, Віктор Пінчук, засновник Фонду Віктора Пінчука та PinchukArtCentre, Андрій Єрмак, керівник Офісу Президента України, Мирослав Кастран, Надзвичайний та Повноважний Посол України в Словаччині та Сюзанна Фіалова, словацька акторка виступили на офіційному відкритті виставки Russian War Crimes.

Андрій Єрмак звернувся до присутніх у відеозверненні, наголосивши на важливості дотримання формули миру, запропонованої Президентом України Володимиром Зеленським, та обов'язковість створення Міжнародного трибуналу для покарання агресорів: "На нашу думку, спеціальний Міжнародний трибунал може бути створений на основі договору між Україною та ООН. Більшість цивілізованого світу вже єдина у цій вірі. Але ті, хто розв'язав цю війну і вчинив сотні чи тисячі жахливих злочинів, мають бути засуджені та покарані".

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Віктор Пінчук поділився досвідом роботи над іншим комеморативним проєктом і зауважив на важливості розповісти світові про російські воєнні злочини: "З 2016 я залучений до створення Меморіального центру пам'яті Голокосту в Бабиному Яру в Україні, де німецькі нацисти вчинили геноцид проти українських євреїв під час Другої світової війни. За два дні вересня 1941 року трагічно загинуло 34 тисячі українських євреїв. Ми встановили цей меморіал з надією, що подібна трагедія в історії людства ніколи не станеться. Але, на жаль, з 24 лютого 2022 року ми спостерігаємо геноцид, вчинений російськими нацистами проти українців. І ми розуміємо, що цей підхід "Ніколи знову" не працює, тому ми повинні змінити наш підхід на "Зупинити зараз". І ми маємо розповісти цю трагічну історію про російські воєнні злочини якомога голосніше та якомога ширше, з надією, що політичні лідери вирішать надіслати Україні якомога більше та якомога швидше зброї".

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Мирослав Влаховський висловив солідарність словацького народу з народом України у спільній боротьбі за свободу: "З 2014 року Україна несправедливо платить високу ціну за свою незалежність. Проте я переконаний, що ця частина української історії нагадає всьому світу ціну свободи. Я користуюся нагодою, щоб віддати належне хоробрим захисникам України, які також борються за нашу свободу та наші спільні цінності. "Борітеся – поборете! Вам Бог помагає! За вас правда, за вас слава. І воля святая!".

Виставку Russian War Crimes вперше було показано в колишньому "російському домі" в Давосі під час щорічної зустрічі Всесвітнього економічного форуму (ВЕФ) у 2022 році. Пізніше вона з великим резонансом була експонована в будівлі парламенту в Лондоні, у штаб-квартирі НАТО та Європейському Парламент у Брюсселі, а також у Нью-Йорку під час Генеральної Асамблеї ООН. У січні 2023 року виставка повернулася до Давосу, де її нову версію знову продемонстрували під час щорічної зустрічі Всесвітнього економічного форуму (ВЕФ). Згодом, у лютому 2023 року, проєкт відбувся на Мюнхенській конференції з безпеки, а в липні 2023 року він був представлений під час саміту НАТО у Вільнюсі.

Виставка Russian War Crimes відкрита з 24 серпня по 30 серпня за адресою: Bratislavský hrad, Hrad 811 06.

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