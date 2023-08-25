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Новини Хабарники
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Співробітник ВЛК одного з військкоматів Одеси за 10 тис. дол. виготовляв документи для ухилянтів, - прокуратура

обшук

Правоохоронці викрили на "допомозі" ухилянтам співробітнику військово-лікарської комісії одного з РТЦК та СП м. Одеси, а також двом його пособникам.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Офіс Генпрокурора.

За даними слідства, група осіб, до складу якої входили адвокат столичного регіону, співробітник військово-лікарської комісії одного з районних ТЦК в м. Одеса і двоє пособників, організували масштабну схему з виготовлення документів для ухилення військовозобов’язаних від призову на військову службу. 
Вартість послуги складала 10 000 доларів з людини.

Після отримання грошових коштів від ухилянтів їх направляли до м. Одеси для проходження військово-лікарської комісії. На цьому етапі двоє пособників допомагали їм отримати висновок про непридатність до військової служби нібито за станом здоров’я. На підставі цих документів чоловіки були звільнені від призову на військову службу та мали можливість вільно виїжджати з території України за кордон.

За попередньою інформацією, тільки у вказаному РТЦК послугами учасників схеми могли скористатися більше 100 чоловіків призовного віку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Голові ВЛК Подільського району Києва повідомлено про підозру у підробленні довідок для виїзду військовозобов’язаних за кордон, - Офіс Генпрокурора. ФОТОрепортаж

Правоохоронці провели обшуки службових приміщеннях РТЦК міста Одеси і за місцями проживання, у ході яких виявлено докази протиправної діяльності. Встановлюються усі обставини вчинених злочинів та вживаються заходи для притягнення до кримінальної відповідальності всіх причетних осіб.

Фігурантам повідомлено про підозру у незаконному переправленні осіб через державний кордон України та одержанні неправомірної вигоди ( ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 368 КК України).

Автор: 

хабар (4695) Одеса (5437) ухилянти (877) військово-лікарська комісія (204)


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Топ коментарі
+8
А ціни ростуть з кожною перевіркою ТЦК) 10 тисяч доларів, це вже не кожен зможе собі дозволити)
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25.08.2023 16:50
+7
Допоки не будуть висіти на ліхтарних стовпах Подібні ЗАРОБІТЧАНИ, справа буде знову рецедив мати!!!
Шмигаль може підтвердити, як виконавча гілка влади!!
Сашко Білий був правий!!
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25.08.2023 16:58
+6
І знову Одесса.

Коротше, Зеленський просто переставив ліжка. А треба міняти шлюх.
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25.08.2023 16:57
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Мыши плакали, кололись, но продолжали грызть кактус
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25.08.2023 16:48 Відповісти
Бабло перемагає
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25.08.2023 16:49 Відповісти
А ціни ростуть з кожною перевіркою ТЦК) 10 тисяч доларів, це вже не кожен зможе собі дозволити)
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25.08.2023 16:50 Відповісти
та й ухилянтів вже в рази поменшало, а заробити хочеться ще більше, може вдавиться...
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25.08.2023 16:56 Відповісти
Чого ви вирішили, що їх поменшало?
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25.08.2023 17:03 Відповісти
якщо ці воєнкоми стільки заробили бабла за півтора року, то складається таке враження, що вже всі з довідками за кордоном
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25.08.2023 17:18 Відповісти
Мабуть Одеса ще має *жирок*
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25.08.2023 19:45 Відповісти
І знову Одесса.

Коротше, Зеленський просто переставив ліжка. А треба міняти шлюх.
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25.08.2023 16:57 Відповісти
Допоки не будуть висіти на ліхтарних стовпах Подібні ЗАРОБІТЧАНИ, справа буде знову рецедив мати!!!
Шмигаль може підтвердити, як виконавча гілка влади!!
Сашко Білий був правий!!
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25.08.2023 16:58 Відповісти
Судячи з кількості дівчат у відвертих майках і коротких спідницях на фото, це накрили бордель або порностудію. Хоча какая разніца - в новині сказано військомат, значить хай буде військомат. Ті хто ніколи не були у тцк повірять у справжність новини.
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25.08.2023 16:58 Відповісти
Наразі, в Україні все більше і більше використовують дівчат у спецопераціях силових структур. По перше хлопці на війні, по-друге дівчатам легше втиратися у довіру Згадайте справу Князева- агентом НАБУ була дівчина модельної зовнішності)
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25.08.2023 17:02 Відповісти
Так тцк і бордель зараз-це теж саме )
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25.08.2023 17:06 Відповісти
Так,згодний з вами,кожний порядний бордель має картотеку по клієнтах,як на фото )
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25.08.2023 17:08 Відповісти
Золота Епоха ) Народження Нової Еліти.Зараз непогано заробляють рієлтори всього ЄС ).
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25.08.2023 17:03 Відповісти
Нагадайте, хто слідкує за новинами, чим закінчилася кримінальна справа з депутаткою слуг народу, яка продавала довідки на виїзд кабєлям призовного віку.
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25.08.2023 17:05 Відповісти
/чим закінчилася кримінальна справа/
Я не ясновидець, але спробую...
Нічим?
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25.08.2023 17:31 Відповісти
Ніколи такого небуло...і тут знову
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25.08.2023 17:20 Відповісти
Доки не буде розстрілу за такі справи то і не буде покращень!
Бо якщо і посадять, сидітимуть вони в платних камерах із забезпеченням із ресторанів.
Благо грошоти нахабарили неміряно, вісім років мона відсидіть, а в той час на фронті гинуть тисячі чесних патріотів!
Смерть хабарникам!
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25.08.2023 17:29 Відповісти
 
 