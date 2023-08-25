Співробітник ВЛК одного з військкоматів Одеси за 10 тис. дол. виготовляв документи для ухилянтів, - прокуратура
Правоохоронці викрили на "допомозі" ухилянтам співробітнику військово-лікарської комісії одного з РТЦК та СП м. Одеси, а також двом його пособникам.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Офіс Генпрокурора.
За даними слідства, група осіб, до складу якої входили адвокат столичного регіону, співробітник військово-лікарської комісії одного з районних ТЦК в м. Одеса і двоє пособників, організували масштабну схему з виготовлення документів для ухилення військовозобов’язаних від призову на військову службу.
Вартість послуги складала 10 000 доларів з людини.
Після отримання грошових коштів від ухилянтів їх направляли до м. Одеси для проходження військово-лікарської комісії. На цьому етапі двоє пособників допомагали їм отримати висновок про непридатність до військової служби нібито за станом здоров’я. На підставі цих документів чоловіки були звільнені від призову на військову службу та мали можливість вільно виїжджати з території України за кордон.
За попередньою інформацією, тільки у вказаному РТЦК послугами учасників схеми могли скористатися більше 100 чоловіків призовного віку.
Правоохоронці провели обшуки службових приміщеннях РТЦК міста Одеси і за місцями проживання, у ході яких виявлено докази протиправної діяльності. Встановлюються усі обставини вчинених злочинів та вживаються заходи для притягнення до кримінальної відповідальності всіх причетних осіб.
Фігурантам повідомлено про підозру у незаконному переправленні осіб через державний кордон України та одержанні неправомірної вигоди ( ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 368 КК України).
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Коротше, Зеленський просто переставив ліжка. А треба міняти шлюх.
Шмигаль може підтвердити, як виконавча гілка влади!!
Сашко Білий був правий!!
Я не ясновидець, але спробую...
Нічим?
Бо якщо і посадять, сидітимуть вони в платних камерах із забезпеченням із ресторанів.
Благо грошоти нахабарили неміряно, вісім років мона відсидіть, а в той час на фронті гинуть тисячі чесних патріотів!
Смерть хабарникам!