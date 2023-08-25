Голові ВЛК Подільського району Києва повідомлено про підозру у підробленні довідок для виїзду військовозобов’язаних за кордон, - Офіс Генпрокурора. ФОТОрепортаж

Голову ВЛК Подільського ТЦК та СП підозрюють у сприянні незаконному переправленню чоловіків призовного віку через державний кордон України. Підробка документів коштувала від 3 до 4 тис. доларів США.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

Зазначається, що підозрюваний зі спільниками допомагав виготовляти довідки про непридатність чоловіків до проходження військової служби з подальшим зняттям з військового обліку. Згодом ці документи були підставою для перетину державного кордону України.

Вартість послуги з виготовлення фальсифікованих медичних документів становила від 3 до 4 тис. доларів США з особи.

Читайте також: Нацполіція проводить понад 200 обшуків у ТЦК та медзакладах в рамках відпрацювання схем ухилення від призову. ФОТО

"Загалом до схеми були залучені 9 осіб, які підшуковували охочих уникнути мобілізації, а також особи, які безпосередньо виготовляли пакет необхідних документів – працівники медичних установ столиці, члени військово-лікарських комісій. Вони організовували підготовку та видачу чоловікам призовного віку документів з фальшивими діагнозами для визнання їх непридатними для військової служби. Діяльність групи була викрита під час підготовки пакету документів для трьох чоловіків призовного віку та одержання від них грошових коштів", - йдеться в повідомленні.

Так, у лютому 2023 року голові ВЛК Оболонського ТЦК та СП, а також 6 лікарям повідомили про підозру у сприянні незаконному переправленню осіб через державний кордон України, у тому числі трьом з них - у складі організованої групи.

Під час подальшого розслідування правоохоронці встановили причетність до цього кримінального правопорушення голови ВЛК Подільського ТЦК та СП у м. Києві.

Також читайте: Обшуки у ВЛК: Нацполіція вилучила понад 10 тисяч справ у рамках документування схем ухилення від призову. ФОТО







