Голові ВЛК Подільського району Києва повідомлено про підозру у підробленні довідок для виїзду військовозобов’язаних за кордон, - Офіс Генпрокурора. ФОТОрепортаж
Голову ВЛК Подільського ТЦК та СП підозрюють у сприянні незаконному переправленню чоловіків призовного віку через державний кордон України. Підробка документів коштувала від 3 до 4 тис. доларів США.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.
Зазначається, що підозрюваний зі спільниками допомагав виготовляти довідки про непридатність чоловіків до проходження військової служби з подальшим зняттям з військового обліку. Згодом ці документи були підставою для перетину державного кордону України.
Вартість послуги з виготовлення фальсифікованих медичних документів становила від 3 до 4 тис. доларів США з особи.
"Загалом до схеми були залучені 9 осіб, які підшуковували охочих уникнути мобілізації, а також особи, які безпосередньо виготовляли пакет необхідних документів – працівники медичних установ столиці, члени військово-лікарських комісій. Вони організовували підготовку та видачу чоловікам призовного віку документів з фальшивими діагнозами для визнання їх непридатними для військової служби. Діяльність групи була викрита під час підготовки пакету документів для трьох чоловіків призовного віку та одержання від них грошових коштів", - йдеться в повідомленні.
Так, у лютому 2023 року голові ВЛК Оболонського ТЦК та СП, а також 6 лікарям повідомили про підозру у сприянні незаконному переправленню осіб через державний кордон України, у тому числі трьом з них - у складі організованої групи.
Під час подальшого розслідування правоохоронці встановили причетність до цього кримінального правопорушення голови ВЛК Подільського ТЦК та СП у м. Києві.
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Син проросійського діяча Андрія Портнова, 29-річний Ігор Портнов у березні 2022 року отримав тимчасовий дозвіл на виїзд з України як волонтер, який прямує за гуманітарною допомогою, після чого виїхав у напрямку Польщі і відтоді так і не повернувся.
Про це повідомляють «Схеми» (проєкт Радіо Свобода).
22 березня 2022 року Львівська військова адміністрація внесла Ігоря Портнова у систему «Шлях» як особу призовного віку, якій дозволено тимчасовий виїзд з країни за гуманітарною допомогою, терміном на місяць.
Як зазначено у системі «Шлях», таке рішення щодо Ігоря Портнова Львівська військова адміністрація винесла на підставі відповідного звернення від ГО «Народна самооборона».
За словами Віктора Пентака, інший співзасновник «Народної самооборони» Юрій Ходзюк близько двох останніх років перебуває за кордоном. З самим Юрієм Ходзюком «Схемам» поспілкуватися не вдалося.
Журналісти також звернулись до львівських волонтерів із громадської організації із схожою назвою - ГО «Народна самооборона Львівщини».
Керівник організації Артем Хмиз повідомив журналістам «Схем», що його ГО не зверталась до Львівської обласної військової адміністрації з проханням надати право виїзду з України Ігорю Портнову.
«Схеми» попросили ЛОДА надати копію звернення від громадської організації, на підставі якого Портнов-молодший був внесений у систему «Шлях».
Станом на момент публікації, адміністрація не надала цей документ.
Так само якби випускали 40-річних мусорів і прокурв пенсіонерів-інвалідів через незалежний ВЛК, то можна було б назбирати цілу бригаду здорових бугаїв.
Просто зепідри 1.5 року непогано заробляють на "обілєчуванії" лохів, тому міняти кардинально ВЛК ніхто не збирається. Всіх все влаштовує.
дешево, панове, скоро буде такса більша і єдине вікно!
"зробимо їх ще раз!"
ПАХАРЬ-гнида на тілі Україні!! Як і УСІ міністри та керівники ЦОВВ !!!
Законодавство як дірявий лантух, для ЗАРОБІТЧАН у суддівських мантіях!!!
І усе це під пильним КОНТРОЛЕМ міністрів із замами, ДержСекретарями та сотнями їх заступників, Контрольно-ревізійних та Рахункових палат, під патронатом ГПУ, КМУ, ВРУ, ОПУ, ОДА, МВС, і ще купи дармоїдів на посадах!!
Ось так і працюють «ХАРЧОВІ ЛАНЦЮЖКИ», з часу Ще совдепії!! Ось так і наОфшорють млрд доларів, оті прикоритні, поки Українці збирають гроші на ДРОНИ, медТурнікети, автівки для Захисників!!
Стефанчук+Разумков-Зеленський- Шмигаль+Гончарук, разом з «мудрим РНБОУ», можуть це підтвердити, бо присягали на трибуні ВРУ!! А воно он як неловко вийшло з Оманом та вагнерівцями з асфальтом, Півднем України, МОЩУНОМ, Тараном з хомчаком … ти тисячами убитих Українців!!
Чому ми не в НАТО??
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