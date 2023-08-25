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Новини Фото Хабарники
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Голові ВЛК Подільського району Києва повідомлено про підозру у підробленні довідок для виїзду військовозобов’язаних за кордон, - Офіс Генпрокурора. ФОТОрепортаж

Голову ВЛК Подільського ТЦК та СП підозрюють у сприянні незаконному переправленню чоловіків призовного віку через державний кордон України. Підробка документів коштувала від 3 до 4 тис. доларів США.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

Зазначається, що підозрюваний зі спільниками допомагав виготовляти довідки про непридатність чоловіків до проходження військової служби з подальшим зняттям з військового обліку. Згодом ці документи були підставою для перетину державного кордону України.

Вартість послуги з виготовлення фальсифікованих медичних документів становила від 3 до 4 тис. доларів США з особи.

Читайте також: Нацполіція проводить понад 200 обшуків у ТЦК та медзакладах в рамках відпрацювання схем ухилення від призову. ФОТО

"Загалом до схеми були залучені 9 осіб, які підшуковували охочих уникнути мобілізації, а також особи, які безпосередньо виготовляли пакет необхідних документів – працівники медичних установ столиці, члени військово-лікарських комісій. Вони організовували підготовку та видачу чоловікам призовного віку документів з фальшивими діагнозами для визнання їх непридатними для військової служби. Діяльність групи була викрита під час підготовки пакету документів для трьох чоловіків призовного віку та одержання від них грошових коштів", - йдеться в повідомленні.

Так, у лютому 2023 року голові ВЛК Оболонського ТЦК та СП, а також 6 лікарям повідомили про підозру у сприянні незаконному переправленню осіб через державний кордон України, у тому числі трьом з них - у складі організованої групи.

Під час подальшого розслідування правоохоронці встановили причетність до цього кримінального правопорушення голови ВЛК Подільського ТЦК та СП у м. Києві.

Також читайте: Обшуки у ВЛК: Нацполіція вилучила понад 10 тисяч справ у рамках документування схем ухилення від призову. ФОТО

Голові ВЛК Подільського району Києва повідомлено про підозру у підробленні довідок для виїзду військовозобов’язаних за кордон, - Офіс Генпрокурора 01
Голові ВЛК Подільського району Києва повідомлено про підозру у підробленні довідок для виїзду військовозобов’язаних за кордон, - Офіс Генпрокурора 02
Голові ВЛК Подільського району Києва повідомлено про підозру у підробленні довідок для виїзду військовозобов’язаних за кордон, - Офіс Генпрокурора 03
Голові ВЛК Подільського району Києва повідомлено про підозру у підробленні довідок для виїзду військовозобов’язаних за кордон, - Офіс Генпрокурора 04

Автор: 

хабар (4702) Київ (19463) Офіс Генпрокурора (3249) військово-лікарська комісія (209)


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Топ коментарі
+6
Призначенцям Зеленського, які випустили сина Портнова з України ніби як по системі "Шлях", ніхто не висуває підозру.

Син проросійського діяча Андрія Портнова, 29-річний Ігор Портнов у березні 2022 року отримав тимчасовий дозвіл на виїзд з України як волонтер, який прямує за гуманітарною допомогою, після чого виїхав у напрямку Польщі і відтоді так і не повернувся.

Про це повідомляють «Схеми» (проєкт Радіо Свобода).

22 березня 2022 року Львівська військова адміністрація внесла Ігоря Портнова у систему «Шлях» як особу призовного віку, якій дозволено тимчасовий виїзд з країни за гуманітарною допомогою, терміном на місяць.
Як зазначено у системі «Шлях», таке рішення щодо Ігоря Портнова Львівська військова адміністрація винесла на підставі відповідного звернення від ГО «Народна самооборона».
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25.08.2023 10:47
+6
Журналістам вдалося поспілкуватися із співзасновником ГО «Народна Самооборона» Віктором Пентаком. Він зазначив, що з 2015 року «має стосунок до організації лише на папері» і не звертався від імені громадської організації до ЛОДА щодо виїзду за кордон Ігоря Портнова.

За словами Віктора Пентака, інший співзасновник «Народної самооборони» Юрій Ходзюк близько двох останніх років перебуває за кордоном. З самим Юрієм Ходзюком «Схемам» поспілкуватися не вдалося.

Журналісти також звернулись до львівських волонтерів із громадської організації із схожою назвою - ГО «Народна самооборона Львівщини».
Керівник організації Артем Хмиз повідомив журналістам «Схем», що його ГО не зверталась до Львівської обласної військової адміністрації з проханням надати право виїзду з України Ігорю Портнову.

«Схеми» попросили ЛОДА надати копію звернення від громадської організації, на підставі якого Портнов-молодший був внесений у систему «Шлях».
Станом на момент публікації, адміністрація не надала цей документ.
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25.08.2023 10:49
+3
Хуже не будет..
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25.08.2023 10:42
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Хуже не будет..
показати весь коментар
25.08.2023 10:42 Відповісти
Призначенцям Зеленського, які випустили сина Портнова з України ніби як по системі "Шлях", ніхто не висуває підозру.

Син проросійського діяча Андрія Портнова, 29-річний Ігор Портнов у березні 2022 року отримав тимчасовий дозвіл на виїзд з України як волонтер, який прямує за гуманітарною допомогою, після чого виїхав у напрямку Польщі і відтоді так і не повернувся.

Про це повідомляють «Схеми» (проєкт Радіо Свобода).

22 березня 2022 року Львівська військова адміністрація внесла Ігоря Портнова у систему «Шлях» як особу призовного віку, якій дозволено тимчасовий виїзд з країни за гуманітарною допомогою, терміном на місяць.
Як зазначено у системі «Шлях», таке рішення щодо Ігоря Портнова Львівська військова адміністрація винесла на підставі відповідного звернення від ГО «Народна самооборона».
показати весь коментар
25.08.2023 10:47 Відповісти
Журналістам вдалося поспілкуватися із співзасновником ГО «Народна Самооборона» Віктором Пентаком. Він зазначив, що з 2015 року «має стосунок до організації лише на папері» і не звертався від імені громадської організації до ЛОДА щодо виїзду за кордон Ігоря Портнова.

За словами Віктора Пентака, інший співзасновник «Народної самооборони» Юрій Ходзюк близько двох останніх років перебуває за кордоном. З самим Юрієм Ходзюком «Схемам» поспілкуватися не вдалося.

Журналісти також звернулись до львівських волонтерів із громадської організації із схожою назвою - ГО «Народна самооборона Львівщини».
Керівник організації Артем Хмиз повідомив журналістам «Схем», що його ГО не зверталась до Львівської обласної військової адміністрації з проханням надати право виїзду з України Ігорю Портнову.

«Схеми» попросили ЛОДА надати копію звернення від громадської організації, на підставі якого Портнов-молодший був внесений у систему «Шлях».
Станом на момент публікації, адміністрація не надала цей документ.
показати весь коментар
25.08.2023 10:49 Відповісти
А тепер уявіть, якби "білобілєтчиків" випускали з країни тільки через одну митницю в якій є незалежний ВЛК, що складається із бойових медиків. Бізнес з продажу "білих квитків" і фейкових інвалідностей просто перестав би існувати.
Так само якби випускали 40-річних мусорів і прокурв пенсіонерів-інвалідів через незалежний ВЛК, то можна було б назбирати цілу бригаду здорових бугаїв.
Просто зепідри 1.5 року непогано заробляють на "обілєчуванії" лохів, тому міняти кардинально ВЛК ніхто не збирається. Всіх все влаштовує.
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25.08.2023 10:50 Відповісти
На яку посаду переведуть цього "спеціаліста"...?
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25.08.2023 10:55 Відповісти
Гроші часто знімают з реально хворих людей. є випадки, коли з частин відправляють додому повних інвалідів, як типу здорові по ВЛК.
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25.08.2023 11:03 Відповісти
ДБР теж хоче їсти! 3-4 тис. це ж скільки ярмаку-зелінському-татарову не доносили?
дешево, панове, скоро буде такса більша і єдине вікно!

"зробимо їх ще раз!"
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25.08.2023 11:13 Відповісти
"Люді в бєлих халатах, нізко вам поклоніться хачу..."
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25.08.2023 11:16 Відповісти
Добряче нахарчевався лікар ВЛК за схематозом ще з часів совдепії!!
ПАХАРЬ-гнида на тілі Україні!! Як і УСІ міністри та керівники ЦОВВ !!!
Законодавство як дірявий лантух, для ЗАРОБІТЧАН у суддівських мантіях!!!

І усе це під пильним КОНТРОЛЕМ міністрів із замами, ДержСекретарями та сотнями їх заступників, Контрольно-ревізійних та Рахункових палат, під патронатом ГПУ, КМУ, ВРУ, ОПУ, ОДА, МВС, і ще купи дармоїдів на посадах!!

Ось так і працюють «ХАРЧОВІ ЛАНЦЮЖКИ», з часу Ще совдепії!! Ось так і наОфшорють млрд доларів, оті прикоритні, поки Українці збирають гроші на ДРОНИ, медТурнікети, автівки для Захисників!!

Стефанчук+Разумков-Зеленський- Шмигаль+Гончарук, разом з «мудрим РНБОУ», можуть це підтвердити, бо присягали на трибуні ВРУ!! А воно он як неловко вийшло з Оманом та вагнерівцями з асфальтом, Півднем України, МОЩУНОМ, Тараном з хомчаком … ти тисячами убитих Українців!!
Чому ми не в НАТО??
….
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25.08.2023 11:18 Відповісти
Поки,як сказав ветеран АТО,боєць ЗСУ та письменник С.Лєщєнко"САЙГОН",в Київі пахло "жареними пісюнами" і всі розуміли,що перемогти можно тільки разом,не було ніяких дозволів на виїзд.Коли переляк пройшов а ВЛАДА побачила кількість ухилянтів,які за гроші готові пливти в холодній воді та йти в гори,аби втекти,то розуміла,що на цьому можно заробити.І почалось - "моряки-далекого плавання,волонтери,далекобійники,спортсмени,ІТішники,студенти 60 - і т.д.ВТЕКЛО та НЕ ПОВЕРНУЛОСЬ,тільки офіційно,13 тисяч чоловіків.В українських ЗМІ,з лютого цього року, активізувались адвокати та мураєвсько-медведчуківські експерти з дескридитацією мобілізаціі та поясненнями як УХИЛИТИСЬ від неї і НІКОМУ не було до цього справи.А тепер виходить верещук і розповідає,що ВСІ мають виконувати Конституцію і захищати країну.А ти про що думала,коли проштовхувала затверджувала на КМУ цей СХЕМАТОЗ?А яке покарання за НЕ ПОВЕРНЕННЯ уклоністів?До 8000 грн?Молодь випустили а мобілізують хворих віком від 45 + до 60 - ? Докерувались?
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25.08.2023 12:22 Відповісти
 
 