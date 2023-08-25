Компанія "Українська Бронетехніка" спільно з європейською країною налагодила виробництво 122 мм боєприпасів. ФОТОрепортаж

Підприємство "Українська бронетехніка" повідомив про постачання до України першої партії снарядів калібром 122 міліметри.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці підприємства.

У повідомленні зазначається: "ТОВ "Українська Бронетехніка" з гордістю повідомляє про успішну доставку в Україну перших тисяч 122 мм осколково-фугасних артилерійських пострілів з повним зарядом, які виробляються у партнерстві з одним із боєприпасних холдингів Східної Європи.

Артилерійські постріли 122 мм – "повітря" для артилерійських систем Д-30 та 2С1 "Гвоздика". Осколково-фугасні снаряди 122 мм ефективні у враженні ворожих позицій, ліній оборони та бронетехніки. Забезпеченість наших артилеристів такими пострілами - запорука успішності Контрнаступу.

Відновивши коопераційні зв'язки та об'єднавши виробників компонентів з декількох країн Європи, ми продовжимо доставляти нашим захисникам тисячі таких пострілів.

Виробництво боєприпасів - важка і відповідальна справа. Пізніше розповімо читачам про виклики, з якими зустрічається наша компанія".

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