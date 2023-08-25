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Компанія "Українська Бронетехніка" спільно з європейською країною налагодила виробництво 122 мм боєприпасів. ФОТОрепортаж

Підприємство "Українська бронетехніка" повідомив про постачання до України першої партії снарядів калібром 122 міліметри.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці підприємства. 

У повідомленні зазначається: "ТОВ "Українська Бронетехніка" з гордістю повідомляє про успішну доставку в Україну перших тисяч 122 мм осколково-фугасних артилерійських пострілів з повним зарядом, які виробляються у партнерстві з одним із боєприпасних холдингів Східної Європи.

Артилерійські постріли 122 мм – "повітря" для артилерійських систем Д-30 та 2С1 "Гвоздика". Осколково-фугасні снаряди 122 мм ефективні у враженні ворожих позицій, ліній оборони та бронетехніки. Забезпеченість наших артилеристів такими пострілами - запорука успішності Контрнаступу.

Відновивши коопераційні зв'язки та об'єднавши виробників компонентів з декількох країн Європи, ми продовжимо доставляти нашим захисникам тисячі таких пострілів.

Виробництво боєприпасів - важка і відповідальна справа. Пізніше розповімо читачам про виклики, з якими зустрічається наша компанія".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Українська Бронетехніка" налогодила спільне виробництво 120-мм мін з двома країнами НАТО. ФОТОрепортаж

Компанія Українська Бронетехніка спільно з європейською країною налагодила виробництво 122 мм боєприпасів 01
Компанія Українська Бронетехніка спільно з європейською країною налагодила виробництво 122 мм боєприпасів 02
Компанія Українська Бронетехніка спільно з європейською країною налагодила виробництво 122 мм боєприпасів 03
Компанія Українська Бронетехніка спільно з європейською країною налагодила виробництво 122 мм боєприпасів 04
Компанія Українська Бронетехніка спільно з європейською країною налагодила виробництво 122 мм боєприпасів 05
Компанія Українська Бронетехніка спільно з європейською країною налагодила виробництво 122 мм боєприпасів 06
Компанія Українська Бронетехніка спільно з європейською країною налагодила виробництво 122 мм боєприпасів 07
Компанія Українська Бронетехніка спільно з європейською країною налагодила виробництво 122 мм боєприпасів 08

Автор: 

боєприпаси (2263) Українська бронетехніка (49)


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Топ коментарі
+43
Якось дивно складається, що найбільшим постачальником зброї і *********** в Україну після лютого 22-го є "Українська бронетехніка" афілійована з Пашинським, якого сам сонцесяйним в свій час називав бандитом. Дивно, "стерильно чистий" Бєня і йому подібна нечисть Україну обкрадають, а "бандит" Пашинський захищає.
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25.08.2023 19:44
+20
По-домашнему...
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25.08.2023 19:43
+17
Україна витрачає приблизно 5,000-7,000 снарядів на добу. Навіть ці "додаткові" тисячі снарядів 122мм це дуже-дуже добре!
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25.08.2023 19:55
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Все так акуратненько
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25.08.2023 19:38 Відповісти
По-домашнему...
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25.08.2023 19:43 Відповісти
Ржу
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25.08.2023 20:01 Відповісти
.....
Скільки " наварили" посередники та підконтрольні "фірми- прокладки"
...
Снаряд як полетів то полетів а гільзи не збирають..
...
Широке поле дфяльності для казнокрадів та їх близьких
...
...
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25.08.2023 22:37 Відповісти
«Українська бронетехніка» то фірма-прокладка?
Гільзи збирають щоб відзвітувати зампотилу, що ти патрони вистрілив на полігоні, а не вкрав. Ти підозрюєш в крадіжках українських артилеристів???
Сергій Паштнський казнокрад??? Є хоч натяки на звинувачення???
Ти з ОПешних тролів чи з кацапськи ІПСО, гнидо???
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26.08.2023 11:55 Відповісти
...
Вибачаюсь понад 40 років не був в Україні, багато що змінилося
...
Що таке "ОПешних тролів" і що таке " кацапськи ІПСО,"
...
А тоді вже відповім
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29.08.2023 15:01 Відповісти
Інтернету в тебе теж 40 років небуло???
****, ну як можна отак брехати?!!!
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29.08.2023 18:34 Відповісти
---
Тая на ту Україну через таких жлобів як ти давн вже хрен положив..
..
Як би не війна то навіть не згадав би. Бо гидко згадувати про УРСР
...
Батьки померли родичів там не має. якого би я хрена вами цікавився ?
...
Подивись на себе зі сторони почитай що ти тут пишеш і подумай кому

ти...і тобі подібні тут потрібні щоб за вас згадувати чи думати..
...
Інша справа -війна...Тут хочеш не хочеш а допомогати мусиш бо ви
...
хоч і суки але .. всетаки свої
..
І нне можна допустити щоб москаль топтав Українську землю...
..
Мені довелося правопис пригадувати , а ваші скорочення та кумедні слова
як то " М Е Д И К И Н Я " ачи " осьвітяни" - такі ж дебільні як і ті хто їх придумав
не кажучи про їнші "перли" безграмотності якими заповняєте свою писанину..
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29.08.2023 22:55 Відповісти
Я бєжала за вамі трі квартала, чьтоби сказать как ві мнє бєзразлічьни!!!
Тебе брехати спеціально навчали, чи це природній талант?
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30.08.2023 07:57 Відповісти
Добротно сделаны и снаряды, и упаковка: очень классно всё выглядит на пять баллов, как будто сделано в странах очень давней технической традиции высшего качества , в Голландии или в Германии.

Респект труженикам компании "Украинская бронетехника" за отличную работу для победы.
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25.08.2023 22:47 Відповісти
вішайся русня
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25.08.2023 19:42 Відповісти
Якось дивно складається, що найбільшим постачальником зброї і *********** в Україну після лютого 22-го є "Українська бронетехніка" афілійована з Пашинським, якого сам сонцесяйним в свій час називав бандитом. Дивно, "стерильно чистий" Бєня і йому подібна нечисть Україну обкрадають, а "бандит" Пашинський захищає.
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25.08.2023 19:44 Відповісти
та майте совість - постачальником але ж не найбільшим
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25.08.2023 20:02 Відповісти
В лютому 22-го, поки не почали партнери, таки найбільшим! Ну а з наших, національних, може й єдиним реальним... Є, правда, ще фірмочки від МО, але то лише, щоб бабло "відмити".
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25.08.2023 20:06 Відповісти
так і пишіть з такими уточненнями
а партнери почали ще до вторгнення - патрони, кулемети, нлави, стінгери, джевліни - з десяток транспортних літаків приперли
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25.08.2023 20:09 Відповісти
Компанія стала https://www.pravda.com.ua/news/2023/08/13/7415387/ найбільшим приватним постачальником зброї з початку великої війни, йдеться в розслідуванні The New York Times. Її продажі за минулий рік становили рекордних понад $350 мільйонів, порівняно з $2,8 мільйона за рік до війни.
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25.08.2023 21:14 Відповісти
але вся проблема в тому, що почати постачати Україні вищеперелічене наші союзники справді почали, але не десятком літаків, а лише одиницями рейсів, переліком на пальцях однієї руки; а все тому що тодішнє-чинне керівництво України відмовлялось від зброї не тільки від західної, а й своєї, власновиробленої.
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25.08.2023 22:40 Відповісти
було близько десяти рейсів - ще пам'ятаю що облітали територію германії
возили глоубмастерами (якщо не помиляюсь) влазило чи мало

аби відмовлялось літаків зі зброєю взагалі б не було
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25.08.2023 22:57 Відповісти
А до чого тут совість? Заперечуйте, якщо маєте інші данні. Не по нутру Пашинський? Так з цього б і починали. А то плюєте по дрібному. А як на мене, то побільше б нам Пашинських.
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26.08.2023 08:38 Відповісти
якраз "по нутру" аде він найбільший постачальник лише серед ПРИВАТНИХ компаній
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26.08.2023 10:17 Відповісти
Так, бо зеля ніжками тупає
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26.08.2023 08:53 Відповісти
окрім цього ще памятаймо, що війна для онних це великий бізнес та надприбутки ...
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25.08.2023 20:13 Відповісти
Війна, для виробників зброі, то завше великий бізнес та надприбутки. І що тепер, поляку, здаватися???
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26.08.2023 11:58 Відповісти
Мабуть, відкати до МО найбільші
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25.08.2023 21:20 Відповісти
Чувак, а що там з Рубін-2017, яка вкрала державні кошти, на виробництві неякісних 152 мм снарядів до Гіацинтів? Якось дивно складається, га ?
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25.08.2023 21:23 Відповісти
Нічого не попутав? То в кого що вкрав?
До речі: "ТОВ «Рубін-2017» відсудило у Міноборони 7,7 млн грн за поставлені 232 артснаряди калібру 152-мм, щодо якості яких у військових були сумніви. Міноборони просить річну відстрочку."
Або: "ТОВ «Рубін-2017», дочірнє підприємство компанії «Українська бронетехніка», провело успішні випробування нової продукції - 152-мм пострілу для самохідної артустановки 2С3 «Акація». "
Суть в тому, ПІЛЯТЬ!, що "Українська бронетехніка" і той самий Рубін РЕАЛЬНО працюють, щоб наша армія мала чим воювати, а не, ****, асфальт і шашлики!
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25.08.2023 21:32 Відповісти
Укроборонпром, натомість, лише, ****, в березні 23-го розпочав виробництво 125 мм снарядів. Лише в березні! Більше, ніж через рік війни!
То хто кого ту державу дурить, хто?!
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25.08.2023 21:35 Відповісти
Укроборонпром взагалі нічого не виробляє, навіть ржавого гвіздка. Це штучна надбудова яка сосе кров з виробників.
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25.08.2023 22:08 Відповісти
Я вже дебілам усяким надавав посилання, як працює Рубін, що кульки до 2017 року виготовляв. https://www.epravda.com.ua/publications/2022/12/6/694639/ Міноборони замовило снаряди в приватної компанії "Рубін-2017", яку в StateWatch пов'язують з оточенням народного депутата Сергія Пашинського. Приводом стала нижча ціна, яку запропонував "Рубін". Снаряди від цієї компанії виявилися неякісними. Міноборони відмовилося приймати дві останні партії через невідповідність стандартам. В ухвалі Печерського суду йдеться, що ця компанія постачала снаряди з неправильною вибуховою речовиною, корпусом, маркою сталі, способом спорядження та з низкою інших порушень. Попри це "Рубін" відсудив у Міноборони 7,7 млн грн за поставлені снаряди. Суд встановив, що відомство заявило про брак уже після офіційного прийняття партії, тож за браковані снаряди має заплатити грошима платників податків. У 2021 році контррозвідка СБУ вела слідство щодо "київської комерційної структури", яка поставила для Міноборони неякісні, вироблені кустарним способом снаряди на 50 млн грн. За даними джерел ЕП в правоохоронних органах, ідеться про компанію "Вогняна варта", яка разом з "Рубіном" виконувала замовлення на виробництво ***********.

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25.08.2023 22:35 Відповісти
Одна бабка сказала)))А рішення суду - є рішення суду. Нєзачьот)))
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25.08.2023 22:40 Відповісти
Яка бабка? https://www.epravda.com.ua/publications/2022/12/6/694639/ Суд встановив, що відомство заявило про брак уже після офіційного прийняття партії .
Який позив - таке й рішення.
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25.08.2023 22:43 Відповісти
На посилання посилання, плз. То з Zемарахфону чи упячки чи РиАновости?
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26.08.2023 07:58 Відповісти
Видання, де е слово "правда" докус нема довіри. "Комсомольская Правда", "Правда України", таж сама "Українська правда" упячка погоняло.
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26.08.2023 08:01 Відповісти
Автор - эксперд

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27.08.2023 00:04 Відповісти
Пашинський знов наживається. Проїбала його російська агентура, поки вона з Бурбою воювала.
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25.08.2023 19:44 Відповісти
А після Бурби ще й шукала, як помститися Червінському. Війна з парашею? - Ні, не чули...
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25.08.2023 23:33 Відповісти
"Вози залізної тарані!"
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25.08.2023 19:44 Відповісти
!!!
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26.08.2023 07:07 Відповісти
три місяці везли???
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25.08.2023 19:45 Відповісти
А ти хочеш, щобі тобі показали вчорашні світлини, та ще й з геопозиціонуванням?
Виготовили, сфоткали, привезли, роздали по частинам, відправили гостинці оркам, отримали підтвердження "доставки" гостинців... І лише після того - опублікували фотки. Як на мене - цілком правильна послідовність.

А ти звик до зеленського піару, де все навпаки? Пзданули про запуск снарядного заводу раз. Снарядів нема. Пзданули про запуск снарядного заводу два. Снарядів нема. Пзданули про армію дронів.
Пзданули про армію дронів раз. Армії нема...
... Далі розповідати?
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25.08.2023 23:43 Відповісти
Україна витрачає приблизно 5,000-7,000 снарядів на добу. Навіть ці "додаткові" тисячі снарядів 122мм це дуже-дуже добре!
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25.08.2023 19:55 Відповісти
рузьким буде боляче
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25.08.2023 19:57 Відповісти
Бронетехніка Пашинського (отого проти кого відкрили провадження і за ракети і за ''Стугни які він врятував) працює, на відміну від крадія різникоффа іК°.
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25.08.2023 20:06 Відповісти
Типу, яйця по 17, чи як Шурма? Чи літня форма в 3 рази дорожча, а чи може, як Запорізька АЕС, на яку за 1,5 роки окупації профінансували аж 400 мільйонів? ****, гниль зелена, у вас що, взагалі мозки зігнили?
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25.08.2023 21:40 Відповісти
щоб кожен у ціль...- смерть кацапським виродкам...
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25.08.2023 20:11 Відповісти
Вбивча красота
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25.08.2023 20:24 Відповісти
а де зелені мерзотники де їх бизмесмени а яйця по 17 то вони можуть
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25.08.2023 20:27 Відповісти
Супер! Отличная новость. Своё производство это куда лучше зависимости от "добрых дядь", которые доказали что не такие уж они и добрые. Вот бы ещё и 155мм наладили, это бы было ещё лучше. Я думаю раз "Богдану" проектировали, то наверное должны были и иметь планы на 155мм.
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25.08.2023 20:40 Відповісти
Ще в 2018 році, було запущено лінію з виробництва 152/155 мм снарядів, потужністю 360 тис./рік
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26.08.2023 12:05 Відповісти
Ну чому ушидуі "спільні підприемсива" у Европі? Чому у нас їх нема? Може тому ож Европа не довіряе дерьмаковській владі?
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25.08.2023 20:44 Відповісти
Тому що там кацапи їх бомбити не будуть...
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25.08.2023 20:58 Відповісти
"Свої підприємства" треба було будувати ДО 24.02.22. Але тоді зеленські не змогли би дерибанити бюджет на дорогах.
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25.08.2023 23:50 Відповісти
Пашинского на МО!
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25.08.2023 21:16 Відповісти
За словами Залужного, найкращий міністр оборони часів незалежності - Степан Полторак.
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26.08.2023 12:07 Відповісти
Не бачу, чи є ручки на ящиках?
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25.08.2023 21:17 Відповісти
Вибачте за мої вислови. За Сталіна ваз вже би розстріляли. Чому Ви під час війни передати інформацію про те скільки отримано зброї і куди вона пішла. Ви чисто працюєте на москалів.
Вами треба зайнятим СБУ.і всіх в кого отримуєте інформацію під розстріл без суду . Це війна. А ви своїми викладами і інтернеті тільки працюєте на ворогів
Як на мене я всіх змі затулив пельку.
Най розповідають скільки зібрано урожаю і т.п.
Не Знаю чи піде моє висловлення в інтернет. Але багато питань до СБУ з. Питань освітлення про постачання зброї нашим захисникам.
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25.08.2023 22:09 Відповісти
Війна - це шлях обману ,постійної організації замаскованих нападів , поширення дезінформації , використання хитростей. (Мистецтво війни . Сунь Цзи)
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25.08.2023 22:18 Відповісти
" За Сталіна", вважаю, Вас би взяли робити агентом НКВС, а потім розстріляли, як агента Японії, наприклад.
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25.08.2023 22:25 Відповісти
У вас все нормально з очима? Де ви тут побачили інформацію про те, "скільки отримано зброї і куди вона пішла"?
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25.08.2023 23:56 Відповісти
Європейська країна виробляє, а оборонпром спільно налагоджує. Лишається питання про гроші
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26.08.2023 09:54 Відповісти
Яке відношення має оборонпром до Української бронетехніки??? Заблудився недолуге
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26.08.2023 12:09 Відповісти
Через неделю будет вой что компания фиктивная а бабло распилили, на фронте снарядный голод и виноваты ЗЕлёные гниды, всё по-старому.
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26.08.2023 10:21 Відповісти
Гарна спроба кацапчику! Візьми фанфурик бояри з полки.
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26.08.2023 12:10 Відповісти
 
 