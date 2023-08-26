Це наша нова ракета, показала себе бездоганно, - Данілов про знищення російського ЗРК С-400 "Тріумф" у окупованому Криму

Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов повідомив, що російську пускову установку зенітно-ракетної системи С-400 "Тріумф" було знищено в Криму 23 серпня за допомогою української нової сучасної ракети, яка показала себе "абсолютно бездоганно".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав в ефірі Українського Радіо.

Коментуючи припущення певних військових експертів щодо того, що установку С-400 було уражено "українською ракетою нового типу", Данілов сказав: "Ракета була нова. Ракета була абсолютно сучасна <…> Так, це наш новий виріб, який показав себе абсолютно бездоганно".

Він не став відповідати на уточнювальне запитання, йде мова про цілком нову розробку, або ж про нову модифікацію вже існуючого озброєння. Наголосив, що це розробка українського оборонно-промислового комплексу в рамках програми, започаткованої в 2020 році.

Данілов додав, що не всі тодішні рішення РНБО були відкриті, тому суспільство не могло знати про певні розробки.

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