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Це наша нова ракета, показала себе бездоганно, - Данілов про знищення російського ЗРК С-400 "Тріумф" у окупованому Криму

тріумф

Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов повідомив, що російську пускову установку зенітно-ракетної системи С-400 "Тріумф" було знищено в Криму 23 серпня за допомогою української нової сучасної ракети, яка показала себе "абсолютно бездоганно".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав в ефірі Українського Радіо.

Коментуючи припущення певних військових експертів щодо того, що установку С-400 було уражено "українською ракетою нового типу", Данілов сказав: "Ракета була нова. Ракета була абсолютно сучасна <…> Так, це наш новий виріб, який показав себе абсолютно бездоганно".

Він не став відповідати на уточнювальне запитання, йде мова про цілком нову розробку, або ж про нову модифікацію вже існуючого озброєння. Наголосив, що це розробка українського оборонно-промислового комплексу в рамках програми, започаткованої в 2020 році.

Данілов додав, що не всі тодішні рішення РНБО були відкриті, тому суспільство не могло знати про певні розробки.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Знищення ворожого комплексу С-400 "Тріумф" на мисі Тарханкут в окупованому Криму. ВIДЕО

Автор: 

Данілов Олексій (1259) Крим (14133) ракети (4008) ЗРК (204)


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Топ коментарі
+89
Не ваша.

Ваш тільки асфальт.
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26.08.2023 01:27
+63
Пішли зелень відмазувати..
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26.08.2023 01:27
+58
Ракету яку розробили і випробували при Пороху Зе клоуни назвають своєю і новою 😆
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26.08.2023 02:06
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так їх в любому АТБ купить можна
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26.08.2023 09:39 Відповісти
этих бездоганных ракет было бы гораздо больше, если бы Зе перед войной за 2 года (и за 6 месяцев в частности, когда американцы его конкретно предупердили что война будет) деньги не на асфальтах пилил, а производил ракеты Ольха, Гром, Нептун....
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26.08.2023 10:18 Відповісти
Я ще його трохи слухав. Але на цьому повідомленні на Данілову можна поставити жирну крапку. Як на подоляках-арестовичах-баканових-буданових-єрмаках-зеленських... Ця зелена камарілья пробує привласнити собі Великі досягнення Великих Людей,при тому усьому, що ці досягнення зелені шкідники обісрали і обісрали і закопали.
Цих паразитів треба гнати сраним віником!
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26.08.2023 10:21 Відповісти
Таких ракет треба тисячі. Замість мобілізації гарматного м'яса має бути мобілізація військової промисловості, поставки західного обладнання для заводів і підвищення кваліфікації десятків інженерів-конструкторів. Один інженер з обладнанням вартий тисячі піхотинців. Сила демократії не в гарматному м'ясі, а у технологічних інноваціях.
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26.08.2023 12:16 Відповісти
Україна має перемогти не на полі бою, а в конструкторських бюро.
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26.08.2023 12:19 Відповісти
Які там в Зе ракети?

Зе чьотко сказав, що озброєння то таке, бо інакше він не зможе будувати дороги для руzкіх броніроааних 'шатлів'.
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26.08.2023 12:53 Відповісти
'М'ячик''-Данілов намагається затьмити папєрєдніка в РНБО пастора Турчинова?

Ти диви - прям Кривавий М'ячик, не менш))
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26.08.2023 12:58 Відповісти
«…і ми пахалі…», зрадники,здирники й хабарники «сказалі»
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26.08.2023 19:03 Відповісти
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