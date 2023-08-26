Автобус з українськими туристами потрапив у ДТП на півночі Італії: 15 осіб постраждали

На півночі Італії зіткнувся з фурою автобус з десятками українських туристів, з них 15 постраждали.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду", про це повідомляє ANSA.

Інцидент стався увечері близько 20:00 на трасі A4, що пролягає від Венеції до Трієста. Автобус з близько 30 українськими туристами, які мали повертатися додому, зіткнувся із польською фурою з фруктами й овочами.

Більшість людей змогли самостійно вибратися з автобуса, ще близько десятка допомагали визволяти рятувальники.

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За останньою інформацією від місцевих органів влади, постраждали 15 осіб, з яких семеро – діти. Одну жінку і двох неповнолітніх у серйозному стані евакуювали гелікоптерами до лікарень в Удіне і Трієст.

Ще 27 людей не постраждали. Після огляду на місці медичним персоналом їх забрали до приміщення муніципального офісу служби цивільного захисту для прихистку на ніч і подальшого надання допомоги.

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