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Автобус з українськими туристами потрапив у ДТП на півночі Італії: 15 осіб постраждали

дтп,італія

На півночі Італії зіткнувся з фурою автобус з десятками українських туристів, з них 15 постраждали.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду", про це повідомляє ANSA.

Інцидент стався увечері близько 20:00 на трасі A4, що пролягає від Венеції до Трієста. Автобус з близько 30 українськими туристами, які мали повертатися додому, зіткнувся із польською фурою з фруктами й овочами.

Більшість людей змогли самостійно вибратися з автобуса, ще близько десятка допомагали визволяти рятувальники.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні розпочали верифікацію міжнародних автобусних перевезень. Уже закрито 280 маршрутів

За останньою інформацією від місцевих органів влади, постраждали 15 осіб, з яких семеро – діти. Одну жінку і двох неповнолітніх у серйозному стані евакуювали гелікоптерами до лікарень в Удіне і Трієст.

Ще 27 людей не постраждали. Після огляду на місці медичним персоналом їх забрали до приміщення муніципального офісу служби цивільного захисту для прихистку на ніч і подальшого надання допомоги.

Також дивіться: На Київщині внаслідок ДТП перекинувся автобус, постраждали 9 людей. ФОТО

Scontro poco prima delle 20 tra un pullman e un TIR sulla A4 in direzione Trieste, tra lo svincolo Latisana e San Giorgio di Nogaro. 10 squadre #vigilidelfuoco impegnate nei soccorsi dei passeggeri feriti del bus. No vittime al momento [#25agosto 21:10] pic.twitter.com/aw3Ld8reAT

— Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) August 25, 2023

Автор: 

ДТП (4465) Італія (1564) автобус (341)


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Топ коментарі
+17
Мені якось жальче тих українців, які не те що подорожувати, а дотягти до зарплатні не можуть.
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26.08.2023 13:06
+16
Їздити туристами по світу в той час коли в твоїй країні йде війна,гинуть люди і ще неясно як це все закінчиться це дебілізм вищої категорії
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26.08.2023 13:02
+9
Писать на форуме, в тот момент, когда в стране идёт война - это дибилизм высшей категории
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26.08.2023 13:11
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Їздити туристами по світу в той час коли в твоїй країні йде війна,гинуть люди і ще неясно як це все закінчиться це дебілізм вищої категорії
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26.08.2023 13:02 Відповісти
Ну ти знайшов де я лив гівно на Порошенка?
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26.08.2023 13:09 Відповісти
Писать на форуме, в тот момент, когда в стране идёт война - это дибилизм высшей категории
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26.08.2023 13:11 Відповісти
Писати на форумі ні, тому що багато з тих хто воює також пишуть про війну і інші речі навіть тут на цензорі. Я також не вважаю це ідіотизмом, якщо ж ти так вважаєш,то по твоїй теорії ти являєшся дибілом вищої категорії тому що в твоєму розумінні ті хто щось пишуть під час війни це дибилізм вищої категорії
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26.08.2023 13:17 Відповісти
Это была ирония. Ну вот видишь - и ты не можешь знать причину поездки этих людей. Многие мотаются по Европе по армейским и фронтовым делам и если кто-то выехал на отдых - это нормально. Только идиот будет подвергать свою семью опасности, так как в Украине нету полностью безопасных мест
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26.08.2023 13:19 Відповісти
"Многие мотаются по Европе по армейским и фронтовым делам" --- дуже вигідно прикривати під час війни ідіотизм інших чимось тим що повязано з війною. Це прямо самий робочий варіант під час війни. Продавани усі масово раптово стали "ура-патріотами" бо захотіли без податків ввозити різні коптери,різні обігрівачі,батареї,акумулятори і івсе інше бо на них прибрали податки,а потім продають це все втридорога і наживаються. Ухилянти розказують,що вони супермегаволонтери,їздять за гуманітаркою за кордон,а потім пропадають і ніхто цих "мегаволонтерів" в свої очі не бачить. Різні пройдисвіти збирають величезні донати,а потім це все кладуть в свою кишеню. Туристики розїжджають по Європі в той час коли тут гинуть люди, але потім раптово виявляється що це "люди котрі мотаються по фронтовим ділах" і просто вирішили собі відпочити Одним словом,зараз якщо щось робиш таке,що не сильно сподобається людям,спихай все на війну, розказуй що ти волонтер,допомагаєш армії,що ти патріот,самий робочий варіант на данний момент
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26.08.2023 13:27 Відповісти
Отдыхают от чего? От ночных клубов?
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26.08.2023 17:49 Відповісти
А може військовий, якому дали відпустку поїхати до Італії з сім'єю відпочити? Чи тільки депутати та квартальні скакуни можуть відпочивати за кордоном? Не треба всіх під одну гребінку записувати в зрадники.
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26.08.2023 14:14 Відповісти
Турист?
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26.08.2023 13:18 Відповісти
Нет, не турист. Но если бы была возможность - поехал бы дней на 10 отдохнуть - разгрузить мозги
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26.08.2023 13:23 Відповісти
Так ты не нагружай тут мозги.
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26.08.2023 14:51 Відповісти
А ти не подумав що "туристами" можуть назвать і біженців що повертаються додому? Так само моя дочка з своїми супутниками на туристичному автобусі поверталася рік тому додому - коли кацапи втекли з Полісся
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26.08.2023 13:21 Відповісти
Думаю,що це все таки туристи, надворі літо,кінець серпня,поїхали в Італію, а перед початком шкільного року вже верталися додому. Як і пише в статті
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26.08.2023 13:35 Відповісти
7 з 15 - діти.
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26.08.2023 14:10 Відповісти
І? Про що це говорить? Що мамашки поїхали з дітьми відпочивати в Італію?
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26.08.2023 14:11 Відповісти
Або що це автобус з біженцями. Або що може якась благодійна огранізація запросила дітей на оздоровлення. Варіанти ж існують, егеж? Але ти обрав для себе лише один, який найближче до твого менталітету.
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26.08.2023 15:13 Відповісти
Думай! В ріні твого "думання" я вже впевнився за останні півроку: "Я правий - бо я в цьому впевнений! А інші версії - лайно!"
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26.08.2023 14:26 Відповісти
Я ніколи не говорю,що я правий на всі 100%,але версія що це туристи котрі під час закінчення літнього сезону повертаються додому(що і написано в статті) з дітьми перед початком шкільного навчання в рази більш вірогідніша ніж що припускання,що то були біженці і так далі. Припускати можна що завгодно, треба дивитися по обставинах,а обставини говорять,що це скоріше за все були таки туристи,котрі після літнього відпочинку верталися додому. І не думаю,що рятувальники не знали кого вони там витягали, напевно ж спілкувалися з ними,і інформація що це туристи не з повітря взялася
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26.08.2023 14:41 Відповісти
За майже десяток років перебування на форумі впевнився, що до написаного тут треба ставиться з осторогою - бо можуть ТАКОГО понаписувать! То покажуть персидські "скімітари" та назвуть їх "скіфськими акінаками", то ще щось! Так само італійські рятувальники могли сказать таким же італійським журналюгам про "туристів" Ті написали, а "цензоровські" "писарчуки" просто звідти "тупо передрали" інформацію Добре що хоч не техперекладом Гугла Ти теж так само тут пишеш - не аналізуючи інформацію Та ще потім "в бутилку лізеш" - коли тобі заперечують
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26.08.2023 14:57 Відповісти
"ак само італійські рятувальники могли сказать таким же італійським журналюгам про "туристів"" --- могли звичайно ж і написати,але в контексті коли це кінець літа,коли починається школа повернення туристів додому в рази вірогідніше ніж версія з біженцями. Тут уже ти хочеш вірити в те що хочеш і при цьому не береш до уваги жодних непрямих доказів. Чому це були саме біженці жодного аргументу у тебе немає в цьому випадку,чому це саме туристи я уже сказав,кінець літа,люди з дітьми повертаються додому
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26.08.2023 15:03 Відповісти
Я твою версію не відкидав - просто висловив іншу Яка теж має право на існування Тим більше що наші туристичні фірми з-за падіння туристичних потоків надають послуги звичайного перевезення заробітчан чи тих же біженців
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26.08.2023 15:09 Відповісти
Ну ок. Якби,маєш право на своюю думку. Я також на істину не претендую,але вважаю,що саме такий варіант більш вірогідний.
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26.08.2023 15:11 Відповісти
Ну, если бы были беженцы то и написали бы что беженцы, а поскольку написано что туристы значит туристы, ты об этом не подумал?
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26.08.2023 14:53 Відповісти
Якщо на паркані написано "х**" - ти вревнений що він точно там? Я років п"ять їздив двічі в тиждень на автобусі на якому було написано " TURISТ" (там навіть крісло гіда було вмонтоване) Але це був звичайний рейсовий автобус
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26.08.2023 15:02 Відповісти
Представитель МИД Олег Николенко в комментарии 24 Каналу заявил, что Генеральное консульство в Милане оказывает помощь украинцам, пострадавшим в результате дорожно-транспортного происшествия с участием автобуса на украинской регистрации на севере Италии.
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26.08.2023 15:29 Відповісти
https://transturlines.com/ рейсовый автобус из Hеаполя
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26.08.2023 22:17 Відповісти
Поспішайте робити добро

Можливо, не варто було б їздити відпочивати за кордон матеріально забезпеченим українцям у цей тривожний воєнний час, коли орки обстрілюють ночами українські міста, порти, підривають дамбі водосховищ, спалюють збіжжя, знищують кафедральні собори РПЦ мп, обстрілюють крилатими ракетами міськи цвинтарі.

Непристойно пити коньяк за одним столом з жителями снігової Нігерії в ресторанах Об'єднаних Арабських Еміратів і закушувати твердим дорогим сиром «Пармезан», коли захисники України ночують в окопах і часом не мають звичайної води, а вологу вранці злизують з капотів «Камазів», що охолонули за ніч.



Купуючи путівку на курорт, жодна туристична компанія не гарантує своєму клієнту благополучне повернення додому. У туристичних турне та на курортах Єгипту та Малайзії гине більше громадян, ніж у дорожньо-транспортних пригодах.

Було б благородно і по-людськи, і по-християнськи, утриматися поки що від відпочинку на престижних курортах Європи, Єгипту і Туреччини, а кошти, що звільнилися, пожертвувати пораненим воїнам ЗСУ, які перебувають на багатомісячному лікуванні у військових госпіталях або надати фінансову допомогу вдовам і сиротам загиблих захисників.

У кожному українському банку касири мають реквізити банківського рахунку Міністерства оборони України з позначкою

«На медичне забезпечення».

«О, людина! сказано тобі, що добро і чого вимагає від тебе Господь: діяти справедливо, любити справи милосердя і покірно ходити перед твоїм Богом» (Мих.6:8).

На суді біля білого Престолу Господь виправдає праведників і поставить їх праворуч, які за життя на землі знаходили час і можливості здійснювати справи милосердя.

«...був хворий, і ви відвідали Мене; у в'язниці був, і ви прийшли до Мене.(Матф.25:36).

Поспішайте робити добро, і Господь віддасть вам благом!

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26.08.2023 16:44 Відповісти
Уставшіє ат вайни вирішили відпочити.
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26.08.2023 13:03 Відповісти
Мабуть в основному жінки діти -- не повезло
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26.08.2023 13:05 Відповісти
Мені якось жальче тих українців, які не те що подорожувати, а дотягти до зарплатні не можуть.
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26.08.2023 13:06 Відповісти
це скоріше ті, чоловіки яких "свіжопіднялися" на війні. бо з "крутопіднявшогося" гламуру, ті або на своїм машинах виїхали як "біженці" й зараз літом на них же подорожують по европі, або тільки на самалётіках по світу, з варшави.
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26.08.2023 13:10 Відповісти
Да, с совком бороться в Украине ещё и бороться. И даже дело не в возрасте, совок - это генетическая болезнь: можно в 80 лет быть здравомыслящим украинцем, а можно в 25 лет быть совком ментально. Как же ж это так - граждане Украины, которые пострадали в ДТП, не спросили разрешения у местной публики. Помимо разрешения у ДПСУ и ТЦК нужно ещё взять разрешительный сертификат "Цензор-подорож" Пострадали 27 человек, 7 из них дети, дети наверняка ехали как минимум с мамами. То есть пострадавшие в основном женщины и дети, но всё равно давайте вернём их сюда. Потому что мы так решили
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26.08.2023 13:16 Відповісти
Дівно, Війна, а тут туристи, концерти "Лайно 95", кабакі, діскотекі зі шматами та серливими істотами у штанях,та інш.
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26.08.2023 13:17 Відповісти
Война - это для народа. Народная, так сказать. Не для 95....
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26.08.2023 13:31 Відповісти
Не для "слуг народа".
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26.08.2023 13:35 Відповісти
Прочитавши статтю,ще коли в лічильнику комментів стояв 0,жодної митті не сумнівався,що першими сюди,як мухи на гівно,налетять ті,хто буде радіти болю та стражданням своїх співвітчизників,поливаючи їх своєю дриснею ))
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26.08.2023 13:29 Відповісти
аж ніякої радості нема і бути не могло...
є щире, наївне, Українське нерозуміння ситуації, коли, умовний ТИ, "віддаєш реально річний дохід у загальний казан Перемоги (ну шо вже є, бо не всі ми президенти, як воно збрехало) і чекаючи повістку для "діда" "сидиш на картоплі", яка оце зійшла і ти її збираєш аби хоча б державу не напружувати своїми "стариковськими" проблемами"
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26.08.2023 14:19 Відповісти
100%
Навіть не відкриваючи каментів очікував, що буде говнокидання пересічних, які не можуть виїхати. І так воно і є. Хоча ті туристи це могли бути їхні ж жінки з дітьми. Дуже багато жінок, які виїхали за кордон, влаштувалися за кордоном на роботу. І я не бачу жодної причини, чому їм не можна скататися в ту ж Італію (яка стала набагато ближче) на відпочинок. Але як це пояснити говноїдам, для яких виїзд з Троєщини - то подія планетарного масштабу?
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26.08.2023 14:50 Відповісти
Немає слів. Нормальних.
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26.08.2023 15:00 Відповісти
Да, тоже была такая мысль. Помните, как в статье про Чехию, что Чехия хочет предоставить помощь тем, кто хочет вернуться. Так там тоже налетели
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26.08.2023 14:58 Відповісти
все в этой новости прекрасно , поляки в европе работают ( грузовик с овощами и фруктами польский ) и украинские туристы !!!!! попавшие в аварию ( ехавшие из венеции .......) .......война - нужно на экскурсию в европу , подумал украинец , война у соседей - нужно работать и помогать , подумал поляк ,...............просто прелесно.
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26.08.2023 13:29 Відповісти
С чего вы решили что это туристы?
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26.08.2023 22:23 Відповісти
откуда известно..... ( ехавшие из венеции .......) ....?
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26.08.2023 22:29 Відповісти
Я от працюю в Київському Метрополітені, заробляю 15 000 грн, і мені вистачає теж на туристичні подорожі, наприклад на маршрутці до Кийлова на рибалку, або на озеро Вирлиця біля ст. метро Харківська зі спіннінгом на щуку та вокуня !!! Дуже радію, що маршрутки в Києві НЕ ПЕРЕВЕРТАЮТЬСЯ під час руху, і маршрутка "богдан" Київ-Проців теж за 30 років ще не переверталася з пассажирами. Може краще треба подорожувати Україною ? Так безпечніше ?
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26.08.2023 13:46 Відповісти
А я ніде не працюю, інколи ходжу по шабашках, гроші пропиваю, за кордоном ніколи не був, отакий я патріот, а всі хто їздить по заграніцах - буржуї і 3,2раси, один я Д'артаньян 🤣
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26.08.2023 13:59 Відповісти
То давайте разом гроші пропивати?
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26.08.2023 15:00 Відповісти
З однієї сторони відпочити з дитиною влітку треба б було, але коли в країні війна, коли твій чоловік десь зі зброєю, а ти вся така з манікюром й бровами та в Італії, на відпочинку... якось неправильно так. Це моє ІМХО, так би мовити. Я не змогла б так. Й не можу. І таких багато, хто має хо трошки совісті по відношенню до того, хто десь лежить в шпиталі або в окопі. Страшно це все й відпочинок не може йти поруч з війною, як на мене.
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26.08.2023 13:55 Відповісти
А якщо чоловік прийшов з фронту у відпустку, та з'їздив з сім'єю на відпочинок? Не має права? Чи повинні жарити шашлики біля скрєпних бєрьозок? Кацапсиною ******* ...
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26.08.2023 14:28 Відповісти
Я не в курсі, чи випускають взагалі чоловіків, тим більше, коли він й відпустці та ще й в Італію.
Береза - гарне дерево й воно геть не винне, що є символом тієї країни. В кожної країни є свої символи й ми тут нічого зробити не можемо. А рубати дерева то ми вміємо, знаю.

Шашлик? Я вже дуже давно його не їла. В нас десь поділися усі продавці тих шашликів, які були до 24 лютого 2022 року. Є пару кафе, вони забиті чоловіками, я туди не ходю. Не до того мені, вибачте.
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26.08.2023 14:34 Відповісти
І в чому ваші претензії?
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26.08.2023 14:42 Відповісти
Я там сказала, що то ІМХО.

Можу додати. Коли під час війни в рідній країні хтось відпочиває за кордоном, то його, звісно, діло. Й якби не ця аварія, ніхто б не взнав, що у нас, як виявилиося, ще є люди, яким просто начхати на проблеми, пов'язані з війною й з кров'ю, зі смертю, яка, скоріше за все. нікого з тих туристів не торкнулася. То й добре, коли вони такі як є, але мені в голову не приходить все покинути й поїхати на відпочинок.

Згадуючи ВВВ, не можу припам'ятати, щоби мої бабусі їхали десь на відпочинок, коли їхні чоловіки боронили Україну від фашистів)
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26.08.2023 14:50 Відповісти
Совок головного мозку...
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26.08.2023 15:03 Відповісти
То Ваші вологі думки) Але вони Ваші й я не маю права Вам перечити)))
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26.08.2023 15:06 Відповісти
..якщо то справді "українські туристи", то це так "мІло" виглядає для, вже навіженої, меншості, що залишилася тут, в Україні
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26.08.2023 14:09 Відповісти
Как говорили древние: - кто, когда, сколько, с чьей помощью. Перефразировав, - кто -чей водитель - біл за рулем, когда - время суток - произощло ДТП; сколько біли в дороге, и сколько водителей біло за рулем. Чья компания отвечает за перевозки?!! Ничего в єтой статье нет! Умішленно обошли "остріе углі"? Тогда информация НИ О ЧЕМ! Туристі или просто пассажирі должні знать кому они доверяют свою безопасность!!
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26.08.2023 15:06 Відповісти
Ви там добре відпочиньте, а ми тут поки трошки Україну повизволяємо…
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26.08.2023 16:27 Відповісти
Hi, I'm italian.
Here a link for more info of the incident.

https://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2023/08/25/scontro-tra-una-corriera-di-ucraini-e-un-tir-sulla4-15-feriti-tra-cui_a4508330-c984-482e-8999-f46a45c0ade1.html

I'm very sad.
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26.08.2023 16:47 Відповісти
Які ***** туристи? Підараси і вафлістки.
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26.08.2023 17:14 Відповісти
Какие нахрен туристы во время войны? Еще один вариант "батальона Монако". Лучше бы деньги, потраченные на развлечения, отдали на ЗСУ!
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26.08.2023 17:47 Відповісти
Ukrainskij bataljion 'Monako' na uchenjijah v Italjii... Nu nu, moi dorogije druzja Ukrainci... v mezhduasobnih sorak projebalji Ukrainskoje Gosudarstvp v 20-x godah proshlovo stoljetjija, pohozhe chto v etom napravljenjii dvizhitjesj i seijchas. Njechevo ljichnovo - toljko moi nabljudjenjija Ukrainskih 'bezhencov' uz nas, v Germanjii, so storoni... Slava Ukraina!
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26.08.2023 20:52 Відповісти
 
 