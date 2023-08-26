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Автобус с украинскими туристами попал в ДТП на севере Италии: 15 человек пострадали

дтп,італія

На севере Италии столкнулся с фурой автобус с десятками украинских туристов, 15 из них пострадали.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом сообщает ANSA.

Инцидент произошел вечером около 20:00 на трассе A4, пролегающей от Венеции до Триеста. Автобус с около 30 украинскими туристами, которые должны возвращаться домой, столкнулся с польской фурой с фруктами и овощами.

Большинство людей смогли самостоятельно выбраться из автобуса, еще около десятка помогали вызволять спасатели.

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По последней информации от местных органов власти, пострадали 15 человек, из которых семеро – дети. Одну женщину и двух несовершеннолетних в серьезном состоянии эвакуировали вертолетами в больницы в Удине и Триест.

Еще 27 человек не пострадали. После осмотра на месте медицинским персоналом их забрали в помещение муниципального офиса службы гражданской защиты для убежища на ночь и последующего оказания помощи.

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Scontro poco prima delle 20 tra un pullman e un TIR sulla A4 in direzione Trieste, tra lo svincolo Latisana e San Giorgio di Nogaro. 10 squadre #vigilidelfuoco impegnate nei soccorsi dei passeggeri feriti del bus. No vittime al momento [#25agosto 21:10] pic.twitter.com/aw3Ld8reAT

— Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) August 25, 2023

Автор: 

ДТП (7671) Италия (1640) автобус (95)


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Топ комментарии
+17
Мені якось жальче тих українців, які не те що подорожувати, а дотягти до зарплатні не можуть.
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26.08.2023 13:06
+16
Їздити туристами по світу в той час коли в твоїй країні йде війна,гинуть люди і ще неясно як це все закінчиться це дебілізм вищої категорії
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26.08.2023 13:02
+9
Писать на форуме, в тот момент, когда в стране идёт война - это дибилизм высшей категории
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26.08.2023 13:11
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Правила форума Совет форумчан
Їздити туристами по світу в той час коли в твоїй країні йде війна,гинуть люди і ще неясно як це все закінчиться це дебілізм вищої категорії
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26.08.2023 13:02 Ответить
Ну ти знайшов де я лив гівно на Порошенка?
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26.08.2023 13:09 Ответить
Писать на форуме, в тот момент, когда в стране идёт война - это дибилизм высшей категории
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26.08.2023 13:11 Ответить
Писати на форумі ні, тому що багато з тих хто воює також пишуть про війну і інші речі навіть тут на цензорі. Я також не вважаю це ідіотизмом, якщо ж ти так вважаєш,то по твоїй теорії ти являєшся дибілом вищої категорії тому що в твоєму розумінні ті хто щось пишуть під час війни це дибилізм вищої категорії
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26.08.2023 13:17 Ответить
Это была ирония. Ну вот видишь - и ты не можешь знать причину поездки этих людей. Многие мотаются по Европе по армейским и фронтовым делам и если кто-то выехал на отдых - это нормально. Только идиот будет подвергать свою семью опасности, так как в Украине нету полностью безопасных мест
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26.08.2023 13:19 Ответить
"Многие мотаются по Европе по армейским и фронтовым делам" --- дуже вигідно прикривати під час війни ідіотизм інших чимось тим що повязано з війною. Це прямо самий робочий варіант під час війни. Продавани усі масово раптово стали "ура-патріотами" бо захотіли без податків ввозити різні коптери,різні обігрівачі,батареї,акумулятори і івсе інше бо на них прибрали податки,а потім продають це все втридорога і наживаються. Ухилянти розказують,що вони супермегаволонтери,їздять за гуманітаркою за кордон,а потім пропадають і ніхто цих "мегаволонтерів" в свої очі не бачить. Різні пройдисвіти збирають величезні донати,а потім це все кладуть в свою кишеню. Туристики розїжджають по Європі в той час коли тут гинуть люди, але потім раптово виявляється що це "люди котрі мотаються по фронтовим ділах" і просто вирішили собі відпочити Одним словом,зараз якщо щось робиш таке,що не сильно сподобається людям,спихай все на війну, розказуй що ти волонтер,допомагаєш армії,що ти патріот,самий робочий варіант на данний момент
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26.08.2023 13:27 Ответить
Отдыхают от чего? От ночных клубов?
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26.08.2023 17:49 Ответить
А може військовий, якому дали відпустку поїхати до Італії з сім'єю відпочити? Чи тільки депутати та квартальні скакуни можуть відпочивати за кордоном? Не треба всіх під одну гребінку записувати в зрадники.
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26.08.2023 14:14 Ответить
Турист?
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26.08.2023 13:18 Ответить
Нет, не турист. Но если бы была возможность - поехал бы дней на 10 отдохнуть - разгрузить мозги
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26.08.2023 13:23 Ответить
Так ты не нагружай тут мозги.
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26.08.2023 14:51 Ответить
А ти не подумав що "туристами" можуть назвать і біженців що повертаються додому? Так само моя дочка з своїми супутниками на туристичному автобусі поверталася рік тому додому - коли кацапи втекли з Полісся
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26.08.2023 13:21 Ответить
Думаю,що це все таки туристи, надворі літо,кінець серпня,поїхали в Італію, а перед початком шкільного року вже верталися додому. Як і пише в статті
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26.08.2023 13:35 Ответить
7 з 15 - діти.
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26.08.2023 14:10 Ответить
І? Про що це говорить? Що мамашки поїхали з дітьми відпочивати в Італію?
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26.08.2023 14:11 Ответить
Або що це автобус з біженцями. Або що може якась благодійна огранізація запросила дітей на оздоровлення. Варіанти ж існують, егеж? Але ти обрав для себе лише один, який найближче до твого менталітету.
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26.08.2023 15:13 Ответить
Думай! В ріні твого "думання" я вже впевнився за останні півроку: "Я правий - бо я в цьому впевнений! А інші версії - лайно!"
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26.08.2023 14:26 Ответить
Я ніколи не говорю,що я правий на всі 100%,але версія що це туристи котрі під час закінчення літнього сезону повертаються додому(що і написано в статті) з дітьми перед початком шкільного навчання в рази більш вірогідніша ніж що припускання,що то були біженці і так далі. Припускати можна що завгодно, треба дивитися по обставинах,а обставини говорять,що це скоріше за все були таки туристи,котрі після літнього відпочинку верталися додому. І не думаю,що рятувальники не знали кого вони там витягали, напевно ж спілкувалися з ними,і інформація що це туристи не з повітря взялася
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26.08.2023 14:41 Ответить
За майже десяток років перебування на форумі впевнився, що до написаного тут треба ставиться з осторогою - бо можуть ТАКОГО понаписувать! То покажуть персидські "скімітари" та назвуть їх "скіфськими акінаками", то ще щось! Так само італійські рятувальники могли сказать таким же італійським журналюгам про "туристів" Ті написали, а "цензоровські" "писарчуки" просто звідти "тупо передрали" інформацію Добре що хоч не техперекладом Гугла Ти теж так само тут пишеш - не аналізуючи інформацію Та ще потім "в бутилку лізеш" - коли тобі заперечують
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26.08.2023 14:57 Ответить
"ак само італійські рятувальники могли сказать таким же італійським журналюгам про "туристів"" --- могли звичайно ж і написати,але в контексті коли це кінець літа,коли починається школа повернення туристів додому в рази вірогідніше ніж версія з біженцями. Тут уже ти хочеш вірити в те що хочеш і при цьому не береш до уваги жодних непрямих доказів. Чому це були саме біженці жодного аргументу у тебе немає в цьому випадку,чому це саме туристи я уже сказав,кінець літа,люди з дітьми повертаються додому
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26.08.2023 15:03 Ответить
Я твою версію не відкидав - просто висловив іншу Яка теж має право на існування Тим більше що наші туристичні фірми з-за падіння туристичних потоків надають послуги звичайного перевезення заробітчан чи тих же біженців
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26.08.2023 15:09 Ответить
Ну ок. Якби,маєш право на своюю думку. Я також на істину не претендую,але вважаю,що саме такий варіант більш вірогідний.
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26.08.2023 15:11 Ответить
Ну, если бы были беженцы то и написали бы что беженцы, а поскольку написано что туристы значит туристы, ты об этом не подумал?
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26.08.2023 14:53 Ответить
Якщо на паркані написано "х**" - ти вревнений що він точно там? Я років п"ять їздив двічі в тиждень на автобусі на якому було написано " TURISТ" (там навіть крісло гіда було вмонтоване) Але це був звичайний рейсовий автобус
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26.08.2023 15:02 Ответить
Представитель МИД Олег Николенко в комментарии 24 Каналу заявил, что Генеральное консульство в Милане оказывает помощь украинцам, пострадавшим в результате дорожно-транспортного происшествия с участием автобуса на украинской регистрации на севере Италии.
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26.08.2023 15:29 Ответить
https://transturlines.com/ рейсовый автобус из Hеаполя
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26.08.2023 22:17 Ответить
Поспішайте робити добро

Можливо, не варто було б їздити відпочивати за кордон матеріально забезпеченим українцям у цей тривожний воєнний час, коли орки обстрілюють ночами українські міста, порти, підривають дамбі водосховищ, спалюють збіжжя, знищують кафедральні собори РПЦ мп, обстрілюють крилатими ракетами міськи цвинтарі.

Непристойно пити коньяк за одним столом з жителями снігової Нігерії в ресторанах Об'єднаних Арабських Еміратів і закушувати твердим дорогим сиром «Пармезан», коли захисники України ночують в окопах і часом не мають звичайної води, а вологу вранці злизують з капотів «Камазів», що охолонули за ніч.



Купуючи путівку на курорт, жодна туристична компанія не гарантує своєму клієнту благополучне повернення додому. У туристичних турне та на курортах Єгипту та Малайзії гине більше громадян, ніж у дорожньо-транспортних пригодах.

Було б благородно і по-людськи, і по-християнськи, утриматися поки що від відпочинку на престижних курортах Європи, Єгипту і Туреччини, а кошти, що звільнилися, пожертвувати пораненим воїнам ЗСУ, які перебувають на багатомісячному лікуванні у військових госпіталях або надати фінансову допомогу вдовам і сиротам загиблих захисників.

У кожному українському банку касири мають реквізити банківського рахунку Міністерства оборони України з позначкою

«На медичне забезпечення».

«О, людина! сказано тобі, що добро і чого вимагає від тебе Господь: діяти справедливо, любити справи милосердя і покірно ходити перед твоїм Богом» (Мих.6:8).

На суді біля білого Престолу Господь виправдає праведників і поставить їх праворуч, які за життя на землі знаходили час і можливості здійснювати справи милосердя.

«...був хворий, і ви відвідали Мене; у в'язниці був, і ви прийшли до Мене.(Матф.25:36).

Поспішайте робити добро, і Господь віддасть вам благом!

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26.08.2023 16:44 Ответить
Уставшіє ат вайни вирішили відпочити.
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26.08.2023 13:03 Ответить
Мабуть в основному жінки діти -- не повезло
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26.08.2023 13:05 Ответить
Мені якось жальче тих українців, які не те що подорожувати, а дотягти до зарплатні не можуть.
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26.08.2023 13:06 Ответить
це скоріше ті, чоловіки яких "свіжопіднялися" на війні. бо з "крутопіднявшогося" гламуру, ті або на своїм машинах виїхали як "біженці" й зараз літом на них же подорожують по европі, або тільки на самалётіках по світу, з варшави.
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26.08.2023 13:10 Ответить
Да, с совком бороться в Украине ещё и бороться. И даже дело не в возрасте, совок - это генетическая болезнь: можно в 80 лет быть здравомыслящим украинцем, а можно в 25 лет быть совком ментально. Как же ж это так - граждане Украины, которые пострадали в ДТП, не спросили разрешения у местной публики. Помимо разрешения у ДПСУ и ТЦК нужно ещё взять разрешительный сертификат "Цензор-подорож" Пострадали 27 человек, 7 из них дети, дети наверняка ехали как минимум с мамами. То есть пострадавшие в основном женщины и дети, но всё равно давайте вернём их сюда. Потому что мы так решили
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26.08.2023 13:16 Ответить
Дівно, Війна, а тут туристи, концерти "Лайно 95", кабакі, діскотекі зі шматами та серливими істотами у штанях,та інш.
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26.08.2023 13:17 Ответить
Война - это для народа. Народная, так сказать. Не для 95....
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26.08.2023 13:31 Ответить
Не для "слуг народа".
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26.08.2023 13:35 Ответить
Прочитавши статтю,ще коли в лічильнику комментів стояв 0,жодної митті не сумнівався,що першими сюди,як мухи на гівно,налетять ті,хто буде радіти болю та стражданням своїх співвітчизників,поливаючи їх своєю дриснею ))
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26.08.2023 13:29 Ответить
аж ніякої радості нема і бути не могло...
є щире, наївне, Українське нерозуміння ситуації, коли, умовний ТИ, "віддаєш реально річний дохід у загальний казан Перемоги (ну шо вже є, бо не всі ми президенти, як воно збрехало) і чекаючи повістку для "діда" "сидиш на картоплі", яка оце зійшла і ти її збираєш аби хоча б державу не напружувати своїми "стариковськими" проблемами"
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26.08.2023 14:19 Ответить
100%
Навіть не відкриваючи каментів очікував, що буде говнокидання пересічних, які не можуть виїхати. І так воно і є. Хоча ті туристи це могли бути їхні ж жінки з дітьми. Дуже багато жінок, які виїхали за кордон, влаштувалися за кордоном на роботу. І я не бачу жодної причини, чому їм не можна скататися в ту ж Італію (яка стала набагато ближче) на відпочинок. Але як це пояснити говноїдам, для яких виїзд з Троєщини - то подія планетарного масштабу?
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26.08.2023 14:50 Ответить
Немає слів. Нормальних.
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26.08.2023 15:00 Ответить
Да, тоже была такая мысль. Помните, как в статье про Чехию, что Чехия хочет предоставить помощь тем, кто хочет вернуться. Так там тоже налетели
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26.08.2023 14:58 Ответить
все в этой новости прекрасно , поляки в европе работают ( грузовик с овощами и фруктами польский ) и украинские туристы !!!!! попавшие в аварию ( ехавшие из венеции .......) .......война - нужно на экскурсию в европу , подумал украинец , война у соседей - нужно работать и помогать , подумал поляк ,...............просто прелесно.
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26.08.2023 13:29 Ответить
С чего вы решили что это туристы?
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26.08.2023 22:23 Ответить
откуда известно..... ( ехавшие из венеции .......) ....?
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26.08.2023 22:29 Ответить
Я от працюю в Київському Метрополітені, заробляю 15 000 грн, і мені вистачає теж на туристичні подорожі, наприклад на маршрутці до Кийлова на рибалку, або на озеро Вирлиця біля ст. метро Харківська зі спіннінгом на щуку та вокуня !!! Дуже радію, що маршрутки в Києві НЕ ПЕРЕВЕРТАЮТЬСЯ під час руху, і маршрутка "богдан" Київ-Проців теж за 30 років ще не переверталася з пассажирами. Може краще треба подорожувати Україною ? Так безпечніше ?
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26.08.2023 13:46 Ответить
А я ніде не працюю, інколи ходжу по шабашках, гроші пропиваю, за кордоном ніколи не був, отакий я патріот, а всі хто їздить по заграніцах - буржуї і 3,2раси, один я Д'артаньян 🤣
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26.08.2023 13:59 Ответить
То давайте разом гроші пропивати?
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26.08.2023 15:00 Ответить
З однієї сторони відпочити з дитиною влітку треба б було, але коли в країні війна, коли твій чоловік десь зі зброєю, а ти вся така з манікюром й бровами та в Італії, на відпочинку... якось неправильно так. Це моє ІМХО, так би мовити. Я не змогла б так. Й не можу. І таких багато, хто має хо трошки совісті по відношенню до того, хто десь лежить в шпиталі або в окопі. Страшно це все й відпочинок не може йти поруч з війною, як на мене.
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26.08.2023 13:55 Ответить
А якщо чоловік прийшов з фронту у відпустку, та з'їздив з сім'єю на відпочинок? Не має права? Чи повинні жарити шашлики біля скрєпних бєрьозок? Кацапсиною ******* ...
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26.08.2023 14:28 Ответить
Я не в курсі, чи випускають взагалі чоловіків, тим більше, коли він й відпустці та ще й в Італію.
Береза - гарне дерево й воно геть не винне, що є символом тієї країни. В кожної країни є свої символи й ми тут нічого зробити не можемо. А рубати дерева то ми вміємо, знаю.

Шашлик? Я вже дуже давно його не їла. В нас десь поділися усі продавці тих шашликів, які були до 24 лютого 2022 року. Є пару кафе, вони забиті чоловіками, я туди не ходю. Не до того мені, вибачте.
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26.08.2023 14:34 Ответить
І в чому ваші претензії?
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26.08.2023 14:42 Ответить
Я там сказала, що то ІМХО.

Можу додати. Коли під час війни в рідній країні хтось відпочиває за кордоном, то його, звісно, діло. Й якби не ця аварія, ніхто б не взнав, що у нас, як виявилиося, ще є люди, яким просто начхати на проблеми, пов'язані з війною й з кров'ю, зі смертю, яка, скоріше за все. нікого з тих туристів не торкнулася. То й добре, коли вони такі як є, але мені в голову не приходить все покинути й поїхати на відпочинок.

Згадуючи ВВВ, не можу припам'ятати, щоби мої бабусі їхали десь на відпочинок, коли їхні чоловіки боронили Україну від фашистів)
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26.08.2023 14:50 Ответить
Совок головного мозку...
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26.08.2023 15:03 Ответить
То Ваші вологі думки) Але вони Ваші й я не маю права Вам перечити)))
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26.08.2023 15:06 Ответить
..якщо то справді "українські туристи", то це так "мІло" виглядає для, вже навіженої, меншості, що залишилася тут, в Україні
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26.08.2023 14:09 Ответить
Как говорили древние: - кто, когда, сколько, с чьей помощью. Перефразировав, - кто -чей водитель - біл за рулем, когда - время суток - произощло ДТП; сколько біли в дороге, и сколько водителей біло за рулем. Чья компания отвечает за перевозки?!! Ничего в єтой статье нет! Умішленно обошли "остріе углі"? Тогда информация НИ О ЧЕМ! Туристі или просто пассажирі должні знать кому они доверяют свою безопасность!!
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26.08.2023 15:06 Ответить
Ви там добре відпочиньте, а ми тут поки трошки Україну повизволяємо…
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26.08.2023 16:27 Ответить
Hi, I'm italian.
Here a link for more info of the incident.

https://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2023/08/25/scontro-tra-una-corriera-di-ucraini-e-un-tir-sulla4-15-feriti-tra-cui_a4508330-c984-482e-8999-f46a45c0ade1.html

I'm very sad.
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26.08.2023 16:47 Ответить
Які ***** туристи? Підараси і вафлістки.
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26.08.2023 17:14 Ответить
Какие нахрен туристы во время войны? Еще один вариант "батальона Монако". Лучше бы деньги, потраченные на развлечения, отдали на ЗСУ!
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26.08.2023 17:47 Ответить
Ukrainskij bataljion 'Monako' na uchenjijah v Italjii... Nu nu, moi dorogije druzja Ukrainci... v mezhduasobnih sorak projebalji Ukrainskoje Gosudarstvp v 20-x godah proshlovo stoljetjija, pohozhe chto v etom napravljenjii dvizhitjesj i seijchas. Njechevo ljichnovo - toljko moi nabljudjenjija Ukrainskih 'bezhencov' uz nas, v Germanjii, so storoni... Slava Ukraina!
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26.08.2023 20:52 Ответить
 
 