Автобус с украинскими туристами попал в ДТП на севере Италии: 15 человек пострадали

На севере Италии столкнулся с фурой автобус с десятками украинских туристов, 15 из них пострадали.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом сообщает ANSA.

Инцидент произошел вечером около 20:00 на трассе A4, пролегающей от Венеции до Триеста. Автобус с около 30 украинскими туристами, которые должны возвращаться домой, столкнулся с польской фурой с фруктами и овощами.

Большинство людей смогли самостоятельно выбраться из автобуса, еще около десятка помогали вызволять спасатели.

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По последней информации от местных органов власти, пострадали 15 человек, из которых семеро – дети. Одну женщину и двух несовершеннолетних в серьезном состоянии эвакуировали вертолетами в больницы в Удине и Триест.

Еще 27 человек не пострадали. После осмотра на месте медицинским персоналом их забрали в помещение муниципального офиса службы гражданской защиты для убежища на ночь и последующего оказания помощи.

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