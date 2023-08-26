Автобус с украинскими туристами попал в ДТП на севере Италии: 15 человек пострадали
На севере Италии столкнулся с фурой автобус с десятками украинских туристов, 15 из них пострадали.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом сообщает ANSA.
Инцидент произошел вечером около 20:00 на трассе A4, пролегающей от Венеции до Триеста. Автобус с около 30 украинскими туристами, которые должны возвращаться домой, столкнулся с польской фурой с фруктами и овощами.
Большинство людей смогли самостоятельно выбраться из автобуса, еще около десятка помогали вызволять спасатели.
По последней информации от местных органов власти, пострадали 15 человек, из которых семеро – дети. Одну женщину и двух несовершеннолетних в серьезном состоянии эвакуировали вертолетами в больницы в Удине и Триест.
Еще 27 человек не пострадали. После осмотра на месте медицинским персоналом их забрали в помещение муниципального офиса службы гражданской защиты для убежища на ночь и последующего оказания помощи.
Scontro poco prima delle 20 tra un pullman e un TIR sulla A4 in direzione Trieste, tra lo svincolo Latisana e San Giorgio di Nogaro. 10 squadre #vigilidelfuoco impegnate nei soccorsi dei passeggeri feriti del bus. No vittime al momento [#25agosto 21:10] pic.twitter.com/aw3Ld8reAT— Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) August 25, 2023
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Можливо, не варто було б їздити відпочивати за кордон матеріально забезпеченим українцям у цей тривожний воєнний час, коли орки обстрілюють ночами українські міста, порти, підривають дамбі водосховищ, спалюють збіжжя, знищують кафедральні собори РПЦ мп, обстрілюють крилатими ракетами міськи цвинтарі.
Непристойно пити коньяк за одним столом з жителями снігової Нігерії в ресторанах Об'єднаних Арабських Еміратів і закушувати твердим дорогим сиром «Пармезан», коли захисники України ночують в окопах і часом не мають звичайної води, а вологу вранці злизують з капотів «Камазів», що охолонули за ніч.
Купуючи путівку на курорт, жодна туристична компанія не гарантує своєму клієнту благополучне повернення додому. У туристичних турне та на курортах Єгипту та Малайзії гине більше громадян, ніж у дорожньо-транспортних пригодах.
Було б благородно і по-людськи, і по-християнськи, утриматися поки що від відпочинку на престижних курортах Європи, Єгипту і Туреччини, а кошти, що звільнилися, пожертвувати пораненим воїнам ЗСУ, які перебувають на багатомісячному лікуванні у військових госпіталях або надати фінансову допомогу вдовам і сиротам загиблих захисників.
У кожному українському банку касири мають реквізити банківського рахунку Міністерства оборони України з позначкою
«На медичне забезпечення».
«О, людина! сказано тобі, що добро і чого вимагає від тебе Господь: діяти справедливо, любити справи милосердя і покірно ходити перед твоїм Богом» (Мих.6:8).
На суді біля білого Престолу Господь виправдає праведників і поставить їх праворуч, які за життя на землі знаходили час і можливості здійснювати справи милосердя.
«...був хворий, і ви відвідали Мене; у в'язниці був, і ви прийшли до Мене.(Матф.25:36).
Поспішайте робити добро, і Господь віддасть вам благом!
є щире, наївне, Українське нерозуміння ситуації, коли, умовний ТИ, "віддаєш реально річний дохід у загальний казан Перемоги (ну шо вже є, бо не всі ми президенти, як воно збрехало) і чекаючи повістку для "діда" "сидиш на картоплі", яка оце зійшла і ти її збираєш аби хоча б державу не напружувати своїми "стариковськими" проблемами"
Навіть не відкриваючи каментів очікував, що буде говнокидання пересічних, які не можуть виїхати. І так воно і є. Хоча ті туристи це могли бути їхні ж жінки з дітьми. Дуже багато жінок, які виїхали за кордон, влаштувалися за кордоном на роботу. І я не бачу жодної причини, чому їм не можна скататися в ту ж Італію (яка стала набагато ближче) на відпочинок. Але як це пояснити говноїдам, для яких виїзд з Троєщини - то подія планетарного масштабу?
Береза - гарне дерево й воно геть не винне, що є символом тієї країни. В кожної країни є свої символи й ми тут нічого зробити не можемо. А рубати дерева то ми вміємо, знаю.
Шашлик? Я вже дуже давно його не їла. В нас десь поділися усі продавці тих шашликів, які були до 24 лютого 2022 року. Є пару кафе, вони забиті чоловіками, я туди не ходю. Не до того мені, вибачте.
Можу додати. Коли під час війни в рідній країні хтось відпочиває за кордоном, то його, звісно, діло. Й якби не ця аварія, ніхто б не взнав, що у нас, як виявилиося, ще є люди, яким просто начхати на проблеми, пов'язані з війною й з кров'ю, зі смертю, яка, скоріше за все. нікого з тих туристів не торкнулася. То й добре, коли вони такі як є, але мені в голову не приходить все покинути й поїхати на відпочинок.
Згадуючи ВВВ, не можу припам'ятати, щоби мої бабусі їхали десь на відпочинок, коли їхні чоловіки боронили Україну від фашистів)
Here a link for more info of the incident.
https://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2023/08/25/scontro-tra-una-corriera-di-ucraini-e-un-tir-sulla4-15-feriti-tra-cui_a4508330-c984-482e-8999-f46a45c0ade1.html
I'm very sad.