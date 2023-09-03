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Повітряні сили, готуючись до можливих осінніх обстрілів, продовжують зміцнювати ППО, - Ігнат

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ппо

Усе західне ППО доповнює радянську техніку України, яка також доволі ефективно працює.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Ми зміцнюємо наші повітряні сили, всі Сили оборони зміцнюють свою ППО. ППО малого радіуса дії, звісно, не має такої дистанції для знищення повітряних цілей, однак якщо їх буде більше, то й результат буде кращим", - заявив Ігнат.

Він зазначив, що РФ вже немає достатньої кількості ракет, але  збільшує виробництво дронів. І саме дронами окупанти можуть завдавати ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури восени. 

"Українці готові, думаю, енергетики підготувались до негативних сценаріїв й протиповітряна оборона безумовно. Рік тому ми взагалі не мали західних засобів середнього радіуса дії. У нас лише восени з'явились перші NASAMS та IRIS у дуже обмеженій кількості. Якщо подивитись, сьогодні ми маємо таке різномаїття засобів ППО, якого немає у всьому світі", - додав Ігнат.

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Усе західне ППО доповнює радянську техніку України, яка також доволі ефективно працює. Йдеться про С-300 та Бук, наприклад.

"Увесь цей вінегрет працює й приносить результат. Лише питання в тому, що цього недостатньо, країна велика й доводиться локально організовувати ППО захищаючи об'єкти, міста та стратегічні об'єкти", - пояснив речник.

Автор: Марина Макєєва
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"... сьогодні ми маємо таке різноманіття засобів ППО, якого немає у всьому світі" (?!?!)... Ах ти, ******** сволоч! Подивийся, що вони зробили з деякими нашими портами цієї ночі, ******.
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03.09.2023 14:45 Відповісти
 
 