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Минулої доби підрозділи ВМС знищили 14 окупантів, 20 квадрокоптерів та сховище з боєприпасами. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Військовослужбовці військових частин та підрозділів Військово-Морських Сил Збройних Сил України, які входять до складу угруповань продовжують виконувати завдання щодо відсічі повномасштабної збройної агресії Російської Федерації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал ВМС ЗСУ.

"Минулої доби підрозділами ВМС ЗС України знищено 14 окупантів, 1 сховище з боєприпасами, 3 одиниці автомобільної техніки та 20 квадрокоптерів.
Остаточні втрати ворога уточнюються", - йдеться в повідомленні.

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Минулої доби підрозділи ВМС знищили 14 окупантів, 20 квадрокоптерів та сховище з боєприпасами 01

Автор: Наталя Джума
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03.09.2023 11:59 Відповісти
 
 