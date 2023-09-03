Минулої доби підрозділи ВМС знищили 14 окупантів, 20 квадрокоптерів та сховище з боєприпасами. ІНФОГРАФІКА

Військовослужбовці військових частин та підрозділів Військово-Морських Сил Збройних Сил України, які входять до складу угруповань продовжують виконувати завдання щодо відсічі повномасштабної збройної агресії Російської Федерації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал ВМС ЗСУ.

"Минулої доби підрозділами ВМС ЗС України знищено 14 окупантів, 1 сховище з боєприпасами, 3 одиниці автомобільної техніки та 20 квадрокоптерів.

Остаточні втрати ворога уточнюються", - йдеться в повідомленні.

Читайте також: Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 264 660 осіб (+600 за добу), 4 476 танків, 5 582 артсистеми, 8 649 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА