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Понад 80% шкіл в Україні вже обладнано укриттями, - МОН

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

укриття

В Україні функціонує майже 13 тисяч шкіл, з них понад 80% вже обладнані укриттями. Однак існують школи, у яких неможливо облаштувати укриття.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив заступник міністра освіти та науки Андрій Вітренко в ефірі телемарафону.

"Станом на сьогодні в Україні буде функціонувати понад 12 900 шкіл. Відповідно до нашої інформації, якою ми володіємо, яку ми збираємо, в Україні більш як 80% шкіл вже обладнано укриттями", - сказав Вітренко.

За його словами, цей процес триватиме постійно. Він зауважив, що держава вже виділила понад 1,5 мільярда гривень на облаштування безпечного освітнього середовища.

Читайте: У столичних закладах освіти буде цілодобовий доступ до укриттів, - рішення Ради оборони Києва

Окремо він зазначив, що у Києві є 12 шкіл, у яких неможливо облаштувати укриття. Наразі функціонують чотири пілотні проєкти з побудови нового типу укриттів.

"Такий досвід є по всій Україні. Наприклад, у Бородянці було побудовано таке укриття", - зауважив заступник міністра.

Вітренко додав, що в освітніх закладах, де немає конструктивних, геологічних можливостей чи їхнє розташування не дозволяє, будуть побудовані нові типи укриттів.

Читайте: У навчальних закладах Київщини триває робота над облаштуванням ще понад 150 укриттів

Автор: Наталя Джума
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Кожну рашистьську сім'ю-
Я шлю по матері...
Яка плекає своє дитинча
Щоб віддати в армію...
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03.09.2023 11:22 Відповісти
Дуже весело про це звітувати, враховуючи що вони обладнані за рахунок і руками батьків.
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03.09.2023 12:14 Відповісти
Барабани придбали і укртття готове.
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03.09.2023 12:17 Відповісти
І що це за укриття ?
Низькі стелі, без доступа повітря, без туалету і води. І без виходу на вулицю.
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03.09.2023 12:31 Відповісти
Тому що це підвали, в які просто принесли парти, а можливо поставили на ноги ті, що там і валялися декілька років. Чергове зелене звітування.
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03.09.2023 12:42 Відповісти
Скільки ж бабла відмили на цих підвалах, мати моя рідна!!!
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03.09.2023 12:47 Відповісти
От этого толку мало, 20-30 процентов ударов баллистикой происходят ДО сигнала Тревоги.
Сейчас правды пытаются объявлять Тревого как можно чаще, но в таком случае никакой учебный процесс толком невозможен. Разве, что в Западной части Украины. Центральная часть, Северная, и там более Восточная - огромный риск.
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03.09.2023 13:21 Відповісти
Западную ща начнуть штормить активнее.
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03.09.2023 18:44 Відповісти
Є питання до бадьорих звітунів.
1. Що вони називають укриттям? Підвальне приміщення без вентиляції таким є?
2. Яке співвідношення між кількістю учнів, вчителів та іншого персоналу школи до кількості місць в укритті?
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03.09.2023 13:47 Відповісти
Те шо там обладнено - це найпростіши укриття - від осколків. Від того чим зараз рашисти обстрілюють - це братська могила.
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03.09.2023 14:41 Відповісти
 
 