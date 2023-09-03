Понад 80% шкіл в Україні вже обладнано укриттями, - МОН
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В Україні функціонує майже 13 тисяч шкіл, з них понад 80% вже обладнані укриттями. Однак існують школи, у яких неможливо облаштувати укриття.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив заступник міністра освіти та науки Андрій Вітренко в ефірі телемарафону.
"Станом на сьогодні в Україні буде функціонувати понад 12 900 шкіл. Відповідно до нашої інформації, якою ми володіємо, яку ми збираємо, в Україні більш як 80% шкіл вже обладнано укриттями", - сказав Вітренко.
За його словами, цей процес триватиме постійно. Він зауважив, що держава вже виділила понад 1,5 мільярда гривень на облаштування безпечного освітнього середовища.
Окремо він зазначив, що у Києві є 12 шкіл, у яких неможливо облаштувати укриття. Наразі функціонують чотири пілотні проєкти з побудови нового типу укриттів.
"Такий досвід є по всій Україні. Наприклад, у Бородянці було побудовано таке укриття", - зауважив заступник міністра.
Вітренко додав, що в освітніх закладах, де немає конструктивних, геологічних можливостей чи їхнє розташування не дозволяє, будуть побудовані нові типи укриттів.
Будь ласка, зачекайте...
Я шлю по матері...
Яка плекає своє дитинча
Щоб віддати в армію...
Низькі стелі, без доступа повітря, без туалету і води. І без виходу на вулицю.
Сейчас правды пытаются объявлять Тревого как можно чаще, но в таком случае никакой учебный процесс толком невозможен. Разве, что в Западной части Украины. Центральная часть, Северная, и там более Восточная - огромный риск.
1. Що вони називають укриттям? Підвальне приміщення без вентиляції таким є?
2. Яке співвідношення між кількістю учнів, вчителів та іншого персоналу школи до кількості місць в укритті?