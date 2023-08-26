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У навчальних закладах Київщини триває робота над облаштуванням ще понад 150 укриттів

укриття

У 884 навчальних закладах Київської області вже відремонтовано об’єкти цивільного захисту та найпростіші укриття, нині триває робота над облаштуванням ще понад 150 укриттів.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Руслан Кравченко.

"Завдяки допомозі наших партнерів із регіону Іль-де-Франс, школи Київської області отримали 1000 планшетів. Щоб пройти без проблем опалювальний сезон, навчальним закладам передали 150 генераторів. Крім того, закупили 45 шкільних автобусів, щоб підвозити дітей до навчальних закладів. 18 автобусів уже передали громадам, ще 27 - передамо протягом вересня", - йдеться в повідомленні.

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Автор: 

Київська область (4007) укриття (292)


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А барабани чи шось для їжи
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26.08.2023 17:27 Відповісти
 
 