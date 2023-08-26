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Шкіл з укриттями на заході України більше, ніж на сході, - Лісовий

укриття

Освітні заклади у західних регіонах найбільше оснащені укриттями, а найменше укриттів у регіонах, де відбуваються активні бойові дії.

Про це міністр освіти і науки Оксен Лісовий повідомив у коментарі Суспільному, передає Цензор.НЕТ.

"Західні регіони найбільше оснащені укриттями, вони дуже багато зробили. Сьогодні будуються укриття по всій Україні. Найменше оснащені регіони в яких відбуваються активні бойові дії, Луганська, Донецька область, Запоріжжя. Там, де частина територій окуповано, там безумовно укриттів немає", - сказав він.

За словами міністра, 1,5 млрд грн, виділені на облаштування укриттів у школах, розподілені між регіонами за відповідним коефіцієнтом в залежності від рівня ризиків і небезпек. Станом на сьогодні 67% закладів освіти забезпечені укриттями, 75% з них - це саме школи.

Читайте: Втомлену дитину не варто змушувати йти на перший урок після нічної повітряної тривоги, - міністр освіти Лісовий

Відповідаючи на питання про ситуацію з очним навчанням на Харківщині, Лісовий зазначив, що у деяких громадах буде прийняте таке рішення, в деяких ні.

"В самому Харкові швидше за все таке рішення прийнято не буде. Там є експеримент з навчанням в метро, це є достатньо неповноцінним навчанням, хоча ми розуміємо, що громади шукають різні виходи з цієї ситуації", - сказав він.

Також читайте: Понад 60% українців проти дистанційного навчання, - опитування Фонду "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва. ІНФОГРАФІКА

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школа (2205) укриття (292) Лісовий Оксен (83)


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Не знаю про школи але принаймі у Львові, житлові будинки побудовані при перших роках окупації «совєтами» мають бомбосховища із генераторами (котрі давно не працюють) і повітряними шахтами з фільтрацією. Готувались до нападуіз заходу.
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26.08.2023 12:47 Відповісти
По статті я зрозумів що гроші поділили по рівню небезпеки та ризику, але укриття побудували лише на західній, на східній частині вкрали чи що?
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26.08.2023 12:48 Відповісти
Тому,що там де хаос красти в рази легше, сьогодні наприклад розбомбили школу, ти пішов швиденько зробив усю документацію,що там було облаштоване першокласне бомбосховище,а баки собі в кишеню
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26.08.2023 12:51 Відповісти
діти повинні бути захищєні у будь якому разі,
в кінці кінців заради них Украіна і б'ється.
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26.08.2023 12:49 Відповісти
а у нас на днях показали фото сховища для діток 1-5 класів, все в плісняві, якісь бідони стоять, палети, 10 стільців і голі стіни посеред яких висить якийсь один обісцяний ковер. Собственно рівно як і 1.5 роки тому, коли цеж саме сховище оглядали батьки. Так сказать - 1.5 роки готувались готувлаись і приготувались... і це місто, районний центр, а що по маленьким містечкам і селам?
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26.08.2023 13:26 Відповісти
Та тут ще питання: а що саме лісовий вважає укриттям?
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26.08.2023 14:18 Відповісти
 
 