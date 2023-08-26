Шкіл з укриттями на заході України більше, ніж на сході, - Лісовий

Освітні заклади у західних регіонах найбільше оснащені укриттями, а найменше укриттів у регіонах, де відбуваються активні бойові дії.

Про це міністр освіти і науки Оксен Лісовий повідомив у коментарі Суспільному, передає Цензор.НЕТ.

"Західні регіони найбільше оснащені укриттями, вони дуже багато зробили. Сьогодні будуються укриття по всій Україні. Найменше оснащені регіони в яких відбуваються активні бойові дії, Луганська, Донецька область, Запоріжжя. Там, де частина територій окуповано, там безумовно укриттів немає", - сказав він.

За словами міністра, 1,5 млрд грн, виділені на облаштування укриттів у школах, розподілені між регіонами за відповідним коефіцієнтом в залежності від рівня ризиків і небезпек. Станом на сьогодні 67% закладів освіти забезпечені укриттями, 75% з них - це саме школи.

Читайте: Втомлену дитину не варто змушувати йти на перший урок після нічної повітряної тривоги, - міністр освіти Лісовий

Відповідаючи на питання про ситуацію з очним навчанням на Харківщині, Лісовий зазначив, що у деяких громадах буде прийняте таке рішення, в деяких ні.

"В самому Харкові швидше за все таке рішення прийнято не буде. Там є експеримент з навчанням в метро, це є достатньо неповноцінним навчанням, хоча ми розуміємо, що громади шукають різні виходи з цієї ситуації", - сказав він.

Також читайте: Понад 60% українців проти дистанційного навчання, - опитування Фонду "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва. ІНФОГРАФІКА