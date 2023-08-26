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Школ с укрытиями на западе Украины больше, чем на востоке, - Лисовой

укриття

Образовательные учреждения в западных регионах наиболее оснащены укрытиями, а меньше укрытий в регионах, где происходят активные боевые действия.

Об этом министр образования и науки Оксен Лисовой сообщил в комментарии Суспільному, передает Цензор.НЕТ.

"Западные регионы наиболее оснащены укрытиями, они очень многое сделали. Сегодня строятся укрытия по всей Украине. Меньше оснащенные регионы, в которых происходят активные боевые действия, Луганская, Донецкая область, Запорожье. Там, где часть территорий оккупирована, там, безусловно, укрытий нет", - сказал он.

По словам министра, 1,5 млрд грн, выделенных на обустройство укрытий в школах, распределены между регионами по соответствующему коэффициенту в зависимости от уровня рисков и опасностей. По состоянию на сегодняшний день 67% учебных заведений обеспечены укрытиями, 75% из них - это именно школы.

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Отвечая на вопрос о ситуации с очной учебой в Харьковской области, Лисовой отметил, что в некоторых громадах будет принято такое решение, в некоторых нет.

"В самом Харькове, скорее всего, такое решение принято не будет. Там есть эксперимент с учебой в метро, это достаточно неполноценное обучение, хотя мы понимаем, что громады ищут различные выходы из этой ситуации", - сказал он.

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Не знаю про школи але принаймі у Львові, житлові будинки побудовані при перших роках окупації «совєтами» мають бомбосховища із генераторами (котрі давно не працюють) і повітряними шахтами з фільтрацією. Готувались до нападуіз заходу.
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26.08.2023 12:47 Ответить
По статті я зрозумів що гроші поділили по рівню небезпеки та ризику, але укриття побудували лише на західній, на східній частині вкрали чи що?
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26.08.2023 12:48 Ответить
Тому,що там де хаос красти в рази легше, сьогодні наприклад розбомбили школу, ти пішов швиденько зробив усю документацію,що там було облаштоване першокласне бомбосховище,а баки собі в кишеню
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26.08.2023 12:51 Ответить
діти повинні бути захищєні у будь якому разі,
в кінці кінців заради них Украіна і б'ється.
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26.08.2023 12:49 Ответить
а у нас на днях показали фото сховища для діток 1-5 класів, все в плісняві, якісь бідони стоять, палети, 10 стільців і голі стіни посеред яких висить якийсь один обісцяний ковер. Собственно рівно як і 1.5 роки тому, коли цеж саме сховище оглядали батьки. Так сказать - 1.5 роки готувались готувлаись і приготувались... і це місто, районний центр, а що по маленьким містечкам і селам?
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26.08.2023 13:26 Ответить
Та тут ще питання: а що саме лісовий вважає укриттям?
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26.08.2023 14:18 Ответить
 
 