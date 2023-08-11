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Понад 60% українців проти дистанційного навчання, - опитування Фонду "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва. ІНФОГРАФІКА

дистанційне

63% українців не підтримують дистанційне навчання.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва, повідомляє Цензор.НЕТ.

Найбільше противників дистанційного навчання - 70% - на заході України, найменше - 54% - на півдні. Батьки з сіл налаштовані до "дистанційки" лояльніше (36% підтримки) за батьків із міст (31% підтримки).

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Понад 60% українців проти дистанційного навчання, - опитування Фонду Демократичні ініціативи ім. Ілька Кучеріва 01

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Ставлення до дистанційної освіти не залежить від фінансового становища батьків і навіть від того, чи є у школах сховища. Проти дистанційної освіти виступили 64% батьків, чиї діти чи онуки ходять в школи з укриттями та 61% батьків, у школах дітей та онуків яких укриттів нема.

Понад 60% українців проти дистанційного навчання, - опитування Фонду Демократичні ініціативи ім. Ілька Кучеріва 02

Учасники опитування сказали, що безпечні та обладнані укриття мають близько 62% шкіл.

Також читайте: Новий навчальний рік у школах планується почати в офлайн форматі, - Міносвіти

Понад 60% українців проти дистанційного навчання, - опитування Фонду Демократичні ініціативи ім. Ілька Кучеріва 03Понад 60% українців проти дистанційного навчання, - опитування Фонду Демократичні ініціативи ім. Ілька Кучеріва 04

Читайте: МВС перевіряє укриття на території навчальних закладів, - Клименко

Опікуни, які живуть за межею бідності, рідше можуть дозволити собі віддати дітей/онуків до шкіл з обладнаними укриттями порівняно з більш заможними опікунами. Лише 56% дуже бідних опікунів повідомили, що їхні діти/онуки мають у школі укриття. Тоді як 73% дітей/онуків умовно заможних опікунів можуть сподіватися на безпеку у школі в разі повітряної тривоги чи артобстрілу.

Опитування було проведене з 3 по 17 липня. В ньому взяли участь 2021 мешканець вільних від окупації територій. Похибка не перевищує 2,8%.

Автор: 

опитування (1932) школа (2206) дистанційне навчання (134) укриття (293)


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Топ коментарі
+10
Чи "гарні батьки" просто хочуть здихатися своїх чад з дому, щоб ними хтось інший займався.
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11.08.2023 15:54
+8
Нормалтні люди дистанційно у європейські універи поступають, а довбні середню школу осилити дистанційно не можуть.
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11.08.2023 15:52
+6
63% українців не підтримують дистанційне навчання. Джерело:

Родителей, а не учащихся. По прошедшему году - практически весь класс ребенка был на очке, мы на онлайне с начала ковидобесия, иногда на контрольные ходим. Итог - годовые контрольные , оценки в классе - 4-5-6, мы не видя школу третий год - 10-11. Кто хочет учится-тот учится, те кто не хочет - ходи не ходи, до девятого и так дотянут и выпустят. Вся эта куета - спекуляция. В Корее уже поколение онлайн выросло, Китай на том же пути, мы в заднице со сбором на ремонт подвалов и дневники/тетради.
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11.08.2023 15:54
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Нормалтні люди дистанційно у європейські універи поступають, а довбні середню школу осилити дистанційно не можуть.
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11.08.2023 15:52 Відповісти
Чи "гарні батьки" просто хочуть здихатися своїх чад з дому, щоб ними хтось інший займався.
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11.08.2023 15:54 Відповісти
ти універ зі школою розрізнити не можеш?
найбільша проблема з початковою школою. чим старша дитина, тим більше вона здатна до самонавчання.
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11.08.2023 16:11 Відповісти
Ну ясно, ясно. Звісно що батьки не бажають проводити час зі своїми "розчудесними" діточками, а хочуть, щоб це за них робила вчителька, яка отримує аж по ~5 грн за дитину на місяць. Це ми вже бачили під час ковіда.
От мені цікаво, а хто буде крайній, якщо не приведи боже, ракета довбане по школі в той час, коли там буде офлйнове навчання? Знову сторож та вчителька? Чи може *********-чинуші, які замість прийняти непопулярне але потрібне політичне рішення і відмінити офлайн навчання на час війни, йдуть на поводу у пузанчиків-батьків, у яких не получається дивиться футбік дома з півком, бо дитинча постійно заважає?
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11.08.2023 15:52 Відповісти
Батьки повинні вчити своїх детей самі? Алгебрі, хімії та анг. мові? Після роботи? А навіщо тоді школа?
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11.08.2023 16:07 Відповісти
Ви явно не розумієте, про що йде мова. Будь ласка, виясніть, що є таке онлайнове навчання і як воно виглядає, а потім вже коментуйте.
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11.08.2023 16:15 Відповісти
Да уйдите вы уже от совка, школа уже давно не учит как правило, либо ребенок действительно учится - либо школа тупо тянет до 9го класса и выпихиват, тем кому делать нехер сидят до 11го со смазкой от родителей (хотя многие и до 9го так сидят), потом по тому же принципу идут "получать " вышку. В итоге у нас куча выпускников - которые без подмазывания работу себе не находят ,ибо знания нулевые. Так и живем, но хотим в европу.
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11.08.2023 16:17 Відповісти
твоя дитина з гуглом може знати більше, ніж совкова вчилка. окрім того не бачитеме і наслідуватиме совкову поведінку більшості педкоронованих.
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11.08.2023 16:20 Відповісти
Та нє батьки не повинні вчить дітей самі, але мова була про ракету, яка повбиває діточок. А так все норм. Батьки нікому нічого не винні.
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11.08.2023 17:53 Відповісти
63% українців не підтримують дистанційне навчання. Джерело:

Родителей, а не учащихся. По прошедшему году - практически весь класс ребенка был на очке, мы на онлайне с начала ковидобесия, иногда на контрольные ходим. Итог - годовые контрольные , оценки в классе - 4-5-6, мы не видя школу третий год - 10-11. Кто хочет учится-тот учится, те кто не хочет - ходи не ходи, до девятого и так дотянут и выпустят. Вся эта куета - спекуляция. В Корее уже поколение онлайн выросло, Китай на том же пути, мы в заднице со сбором на ремонт подвалов и дневники/тетради.
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11.08.2023 15:54 Відповісти
проблема з початковою школою, усі інші можуть вчитися онлайн. з більшою частиною дітей початкової школи реально треба сидіти і займатися. чим старша дитина, тим доступнішей їй самонавчання. але зазвичай, якщо вчитель вміє правильно давати завдання. ******* шкільні підручники мають містити інший тип інструкцій до завдання.
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11.08.2023 16:18 Відповісти
Школа по великому рахунку це "середовище" в якому дитина вчиться не тільки предметам, а й спілкуванню та вмінню відстоювати свою думку аргументовано. В школі вона дисциплінується і звикає до обов'язків які потрібно виконувати вчасно і незалежно від особистих бажань та уподобань. В залежності від здібностей кожна дитина починає усвідомлювати власне місце по шкалі дурний-розумний в результаті шкільної конкуренції. Результати он-лайн навчання катастрофічні. Діти ледачі. 53% випускників шкіл цього року не здали тест з математики. Минулого року середній IQ українських випускників був 95. Переконаний що цього року він ще нижчий. Нація тупішає. Так. Безпека важлива. Але недоуки та недоумки створять Україні в майбутньому стільки проблем що навіть важко уявити...
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11.08.2023 16:27 Відповісти
Діти ледачі. А батьки трудяги виховують знач дитину 24/7, прививають їй працелюбність, але не самі, а через совкову вчительку, яка отримує мінімалку. От жеж дивно то як... Батьки знач виховують, а діти ледачі. Аномалія.
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11.08.2023 17:57 Відповісти
у тебе утопія в коменті і дуже багато совкових норм:
дисциплінується на совковий лад. а потім виходить зі школи, а ззовні усе по іншому.
як зараз тут у форумі думки аргументують - ховайся в жито. але всі ходили у школу.
у європі у школах немає конкуренції, бо ніхто не знає оцінок іншого, усе індивідуально. а ти залишайся на фазі "умний - дурний", що робить тебе білою вороною за кордоном.
результат онлайн навчання - знання, і перерваний ланцюжок совкової поведнки, яку вчилки дають власним прикладом наслідувати. немає приклада - інші люди, яких ти, совок, не розумієш і тому вони погані для тебе.
ледачість - це не від відвідування чи не відвідування школи. це тако ж частково невміння вчителя викласти через онлайн-ресурс. цьому в цивілізації вчать.
недоуки твого покоління призвели до війни. так що краще не ляпай.
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11.08.2023 20:20 Відповісти
Я вчився, захистився і працював в Британії. Розповідати мені казки з Вашого власного шкільного досвіду за совка не варто. Я теж вчився за совка і змінив 7 шкіл. Та ще й повторно вчився в армії в вечірній школі щоб покращити оцінки в атестаті. В британських школах, які визнаються кращими в світі, дисципліна понад усе. А от у німців, чию класичну шкільну систему передрав совок, після падіння муру наступила повна анархія і зараз вони реально не знають що робити з підлітками та студентами. Фінська система дітям і батькам подобається, але чому тоді ніяких наукових та творчих досягнень світового рівня там немає, а фінські дипломи не котуються у роботодавців? Зараз викладачем не працюю. Не хочу. Спостерігаю як моя дочка вчиться он-лайн не встаючи з ліжка. Але й тут потрібно вчасно проснутись щоб відзначити свою присутність он-лайн. І це все. Далі можна досипати... "Он-лайн відмінниця".
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11.08.2023 21:17 Відповісти
триндець каша!

Тобі поговорити ні про шо, що ти про себе розказуєш? тобто мало, що ти вчився в Британії, мозок у тебе совковий, бо ти лише себе в приклад привести можеш. і дипломи цьому не вчать.

так то у Британії, а то в Україні. ти ж їх в Україні в колектив пхаєш, не в Британії. в Український колхозний колектив школи, де ще булять і принижують саме вчителі дітей і не захищають і не призупиняють булінг від інших дітей. сходи в групу Батьки СОС на фейсбуці. Ти описав у першому коменті лише теоретичне значення колективу.
чогось у німців є поняття булінг і з ним боряться. так шо там німеччина перейняла у совків? яке ти відстале в темі. а рило своє пхаєш.
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11.08.2023 21:53 Відповісти
не помітно із твого вінігрєта, що ти не житель України. у тебе так насрано у голові і теми ти триматися не вмієш, наваляв аби не мовчки.
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11.08.2023 21:57 Відповісти
І Ви сподіваєтесь що я буду з Вами дискутувати далі незважаючи на хамство? Кумедний дядько під німецьким стягом. Чомусь кожне дрімуче створіння після успішної евакуації з країни намагається всіх тут вчити, "а сам читать уміє по складам і голосно пердить в кампаньї дам".
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11.08.2023 23:51 Відповісти
Очне навчання, звичайно, прийнятніше. Але сьогоднішній обстріл Києва показав, що немає гарантій навіть до сховища добратися вчасно, коли за 4 хв. долітає ракета.
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11.08.2023 16:30 Відповісти
кому як. кому важлива компанія, кому знання.
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11.08.2023 21:58 Відповісти
Все це працює якщо є постійно підключений інтернет.
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11.08.2023 16:34 Відповісти
Все працює якщо є бажання вчитись - как правило постоянный интернет нужен именно для того что бы ребенок получил объяснение материала, если это учитель в онлайне - то да, интернет нужен постоянный и перебои вызывают проблему.Но есть ведь и уроки /лекции которые можно скачать, и материалы с разбором на примерах которые тоже в огромном количестве на просторах. У нас именно с платформой онлайна жопа, все раскидано что нужно искать, а основная масса учителей дальше зума не шагнула с момента ковидобесия. Да и при тревогах когда бегают пол дня - многое выучат?
Со школой онлайна вообще не вижу никаких проблем с нормальным подходом как родителей так и самой школой, больше проблема у тех кто вышку получает,особенно специализированные, материала действительно в сети мало, и детям трудно даже находить,время много теряют на поиски, а потом на освоение.
По факту - мир шагает в онлайне семимильными шагами, мы ищем оправдания и плетемся в развитии на десятки лет взаду.
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11.08.2023 16:58 Відповісти
вчилок не вчили "вчити вчитися", тому вони і дати не можуть, а лише як попугаї переказати параграф і перевірити до життя не прив"язані завдання.
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11.08.2023 20:24 Відповісти
1. не путать школу и вуз

2. детям трудно что-то находить, потому что система построена "дали-жуй". но дети же ищут всякую фигню в гугле. просто нет надобности то делать со знаниями. а многие предки вообще далеки от єтого, для них примитивньій ватсап - максимум. проверить инфу или занятся самообразованием - вообще за пределами сознания.
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11.08.2023 20:27 Відповісти
Так 73% проголосували за зеленського, але чи не вилізло боком для країни?
Питання риторичне!
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11.08.2023 16:38 Відповісти
шкільна система - зеленського? і ковід його і війна? ти як кацап недалекий - раз зараз оцей президент, то він в усьоми винний. а чого не порох? а чого не кучма? це він не почав вчасно реформи.
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11.08.2023 22:01 Відповісти
Модернизированные под земля-земля С-300 и С-400, "Искандеры" (и К и М), П-800. Там вначале прилет, и только потом сирена.
По какому объекту рашеублюдкам интереснее долбануть: по жилому дому где днем в будний день может быть десяток человек или по школе, где 500-1000 человек? Брехать про то что они уничтожили 100500-й командный пункт они будут в любом случае.
А даже если все хорошо и прилет где-то рядом. У тех-же мелких не будет паники? А коллективная паника гораздо вероятнее и сильнее, чем индивидуальная и может куда быстрее перерасти в истерику. И попробуй ты этот истерящий класс вывести быстро в убежище.
Про арту (и ствольную и реактивную) даже и говорить нечего. Там ни предупреждений, ничего. При этом и точность ни в задницу, а кроме того на такие расстояния просто накрывают территорию.
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11.08.2023 16:56 Відповісти
Проти - це не обв'язково означає, що не розуміють, чому доводиться вчитися дистанційно. Я от проти війни, проте моє бажання її не відмінить
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11.08.2023 19:17 Відповісти
 
 