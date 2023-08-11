Понад 60% українців проти дистанційного навчання, - опитування Фонду "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва. ІНФОГРАФІКА
63% українців не підтримують дистанційне навчання.
Про це свідчать результати опитування, проведеного Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва, повідомляє Цензор.НЕТ.
Найбільше противників дистанційного навчання - 70% - на заході України, найменше - 54% - на півдні. Батьки з сіл налаштовані до "дистанційки" лояльніше (36% підтримки) за батьків із міст (31% підтримки).
Ставлення до дистанційної освіти не залежить від фінансового становища батьків і навіть від того, чи є у школах сховища. Проти дистанційної освіти виступили 64% батьків, чиї діти чи онуки ходять в школи з укриттями та 61% батьків, у школах дітей та онуків яких укриттів нема.
Учасники опитування сказали, що безпечні та обладнані укриття мають близько 62% шкіл.
Опікуни, які живуть за межею бідності, рідше можуть дозволити собі віддати дітей/онуків до шкіл з обладнаними укриттями порівняно з більш заможними опікунами. Лише 56% дуже бідних опікунів повідомили, що їхні діти/онуки мають у школі укриття. Тоді як 73% дітей/онуків умовно заможних опікунів можуть сподіватися на безпеку у школі в разі повітряної тривоги чи артобстрілу.
Опитування було проведене з 3 по 17 липня. В ньому взяли участь 2021 мешканець вільних від окупації територій. Похибка не перевищує 2,8%.
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найбільша проблема з початковою школою. чим старша дитина, тим більше вона здатна до самонавчання.
От мені цікаво, а хто буде крайній, якщо не приведи боже, ракета довбане по школі в той час, коли там буде офлйнове навчання? Знову сторож та вчителька? Чи може *********-чинуші, які замість прийняти непопулярне але потрібне політичне рішення і відмінити офлайн навчання на час війни, йдуть на поводу у пузанчиків-батьків, у яких не получається дивиться футбік дома з півком, бо дитинча постійно заважає?
Родителей, а не учащихся. По прошедшему году - практически весь класс ребенка был на очке, мы на онлайне с начала ковидобесия, иногда на контрольные ходим. Итог - годовые контрольные , оценки в классе - 4-5-6, мы не видя школу третий год - 10-11. Кто хочет учится-тот учится, те кто не хочет - ходи не ходи, до девятого и так дотянут и выпустят. Вся эта куета - спекуляция. В Корее уже поколение онлайн выросло, Китай на том же пути, мы в заднице со сбором на ремонт подвалов и дневники/тетради.
дисциплінується на совковий лад. а потім виходить зі школи, а ззовні усе по іншому.
як зараз тут у форумі думки аргументують - ховайся в жито. але всі ходили у школу.
у європі у школах немає конкуренції, бо ніхто не знає оцінок іншого, усе індивідуально. а ти залишайся на фазі "умний - дурний", що робить тебе білою вороною за кордоном.
результат онлайн навчання - знання, і перерваний ланцюжок совкової поведнки, яку вчилки дають власним прикладом наслідувати. немає приклада - інші люди, яких ти, совок, не розумієш і тому вони погані для тебе.
ледачість - це не від відвідування чи не відвідування школи. це тако ж частково невміння вчителя викласти через онлайн-ресурс. цьому в цивілізації вчать.
недоуки твого покоління призвели до війни. так що краще не ляпай.
Тобі поговорити ні про шо, що ти про себе розказуєш? тобто мало, що ти вчився в Британії, мозок у тебе совковий, бо ти лише себе в приклад привести можеш. і дипломи цьому не вчать.
так то у Британії, а то в Україні. ти ж їх в Україні в колектив пхаєш, не в Британії. в Український колхозний колектив школи, де ще булять і принижують саме вчителі дітей і не захищають і не призупиняють булінг від інших дітей. сходи в групу Батьки СОС на фейсбуці. Ти описав у першому коменті лише теоретичне значення колективу.
чогось у німців є поняття булінг і з ним боряться. так шо там німеччина перейняла у совків? яке ти відстале в темі. а рило своє пхаєш.
Со школой онлайна вообще не вижу никаких проблем с нормальным подходом как родителей так и самой школой, больше проблема у тех кто вышку получает,особенно специализированные, материала действительно в сети мало, и детям трудно даже находить,время много теряют на поиски, а потом на освоение.
По факту - мир шагает в онлайне семимильными шагами, мы ищем оправдания и плетемся в развитии на десятки лет взаду.
2. детям трудно что-то находить, потому что система построена "дали-жуй". но дети же ищут всякую фигню в гугле. просто нет надобности то делать со знаниями. а многие предки вообще далеки от єтого, для них примитивньій ватсап - максимум. проверить инфу или занятся самообразованием - вообще за пределами сознания.
Питання риторичне!
По какому объекту рашеублюдкам интереснее долбануть: по жилому дому где днем в будний день может быть десяток человек или по школе, где 500-1000 человек? Брехать про то что они уничтожили 100500-й командный пункт они будут в любом случае.
А даже если все хорошо и прилет где-то рядом. У тех-же мелких не будет паники? А коллективная паника гораздо вероятнее и сильнее, чем индивидуальная и может куда быстрее перерасти в истерику. И попробуй ты этот истерящий класс вывести быстро в убежище.
Про арту (и ствольную и реактивную) даже и говорить нечего. Там ни предупреждений, ничего. При этом и точность ни в задницу, а кроме того на такие расстояния просто накрывают территорию.