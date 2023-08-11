Понад 60% українців проти дистанційного навчання, - опитування Фонду "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва. ІНФОГРАФІКА

63% українців не підтримують дистанційне навчання.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва, повідомляє Цензор.НЕТ.

Найбільше противників дистанційного навчання - 70% - на заході України, найменше - 54% - на півдні. Батьки з сіл налаштовані до "дистанційки" лояльніше (36% підтримки) за батьків із міст (31% підтримки).

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Ставлення до дистанційної освіти не залежить від фінансового становища батьків і навіть від того, чи є у школах сховища. Проти дистанційної освіти виступили 64% батьків, чиї діти чи онуки ходять в школи з укриттями та 61% батьків, у школах дітей та онуків яких укриттів нема.

Учасники опитування сказали, що безпечні та обладнані укриття мають близько 62% шкіл.

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Опікуни, які живуть за межею бідності, рідше можуть дозволити собі віддати дітей/онуків до шкіл з обладнаними укриттями порівняно з більш заможними опікунами. Лише 56% дуже бідних опікунів повідомили, що їхні діти/онуки мають у школі укриття. Тоді як 73% дітей/онуків умовно заможних опікунів можуть сподіватися на безпеку у школі в разі повітряної тривоги чи артобстрілу.

Опитування було проведене з 3 по 17 липня. В ньому взяли участь 2021 мешканець вільних від окупації територій. Похибка не перевищує 2,8%.