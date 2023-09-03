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Лисичанськ (273) Луганщина (4418) окупація (5842) Лисогор Артем (22)

В окупованому Лисичанську комунальникам не виплачують зарплату з минулого року

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

лисичанськ

Працівники ЖКГ та водоканалу окупованого Лисичанська не отримують заробітну плату з минулого року.

Про це повідомив начальник Луганської ОВА Артем Лисогор, інформує Цензор.НЕТ.

"Починаючи з минулого року не виплачують зарплату комунальникам Лисичанська. Зокрема, і представникам місцевого водоканалу", — розповів Лисогор.

За словами керівника ОВА, припинилося і водопостачання в тих домах, де його вдалося раніше відновити. Населення вимушено користуватися технічною водою, яку теж потрібно дочекатися в місцях видачі.

Також у селах навколо Сватового окупанти теж не встигли паспортизувати населення до початку своїх вересневих псевдовиборів. Аби підвищити явлення, росіяни продовжують видавати документи зразка РФ вже під час днів голосування.

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"Залякують літніх людей позбавленням соціальних виплат, неможливістю скористатися адміністративними послугами, відмовою при зверненні до лікарів", — додає Лисогор.

Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+8
"Аби підвищити явлення..."
Рускі єзик наше фсьо...
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03.09.2023 11:40
+7
Нема сечі терпіти.
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03.09.2023 11:43
+5
Нехай брат шурми займеться цим питанням. В українському бюджеті ще багато коштів , які потрібно прибрахліть кожній шашличній скотині.
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03.09.2023 11:41
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А який це має стосунок до України?Це окуповані території,тому там може відбуватися що завгодно,навіть "вибори",ну а зарплати від окупантів ,то це вже "мєлачі жизні")
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03.09.2023 11:39 Відповісти
"Аби підвищити явлення..."
Рускі єзик наше фсьо...
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03.09.2023 11:40 Відповісти
Нема сечі терпіти.
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03.09.2023 11:43 Відповісти
ну, є ж же ж празник бого-явлення...саме так...
може з пцу стануться зміни в термінах та назвах
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03.09.2023 15:48 Відповісти
Нехай брат шурми займеться цим питанням. В українському бюджеті ще багато коштів , які потрібно прибрахліть кожній шашличній скотині.
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03.09.2023 11:41 Відповісти
Готують в мобіки
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03.09.2023 11:42 Відповісти
Як там Лисичянський НПЗ?
Жене горючку для рос.техніки?
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03.09.2023 11:47 Відповісти
Найбільший за потужністю переробки сирої нафти у Європі Лисичанський НПЗ кучма продав тнк за 9 млн. доларів. Але кацапам він потрібний лише для того, аби на Україну не працював.
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03.09.2023 13:52 Відповісти
в україні на привізній сировині має перероблятись стільки нафти, скільки необхідно для споживання...і так з усим іншим привізним....а от із місцевої сировини треба створювати резерви різноо рівня переробки і чекати високих цін на ринку для вчасного і швидкого експорту
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03.09.2023 15:53 Відповісти
ви знаєте....а якось пох***
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03.09.2023 11:48 Відповісти
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03.09.2023 14:27 Відповісти
А ждуни продовжують працювати?
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03.09.2023 11:58 Відповісти
нащадки "борца за идею" )) "Какие деньги? Вы, кажется, спросили про какие-то деньги?" (С) )))))
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03.09.2023 12:10 Відповісти
это шо тоже Мы ?
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03.09.2023 12:13 Відповісти
Не , это Прибалты
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03.09.2023 12:14 Відповісти
Укропівська ДРГ.
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03.09.2023 12:15 Відповісти
Гарні тапки!

А це кацапські: 😂

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03.09.2023 12:22 Відповісти
по сколько штук взрьівов раздают в одни руки ?
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03.09.2023 15:55 Відповісти
І в шахту під конвоєм викопувати Гради апалчєнцам.
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03.09.2023 12:13 Відповісти
Це що, на кацапії ''дерев'яні'' закінчилися? Ну то нехай працюють ''за трудодні''. Що хотіли-те й мають. гуССкій мір прийшов.
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03.09.2023 12:14 Відповісти
А тут так - либо без бендер и без денег, дибо с бендерами и с деньгами.
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03.09.2023 13:03 Відповісти
Помотросили и бросили.
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03.09.2023 17:27 Відповісти
 
 