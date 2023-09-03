В окупованому Лисичанську комунальникам не виплачують зарплату з минулого року

Працівники ЖКГ та водоканалу окупованого Лисичанська не отримують заробітну плату з минулого року.

Про це повідомив начальник Луганської ОВА Артем Лисогор, інформує Цензор.НЕТ.

"Починаючи з минулого року не виплачують зарплату комунальникам Лисичанська. Зокрема, і представникам місцевого водоканалу", — розповів Лисогор.

За словами керівника ОВА, припинилося і водопостачання в тих домах, де його вдалося раніше відновити. Населення вимушено користуватися технічною водою, яку теж потрібно дочекатися в місцях видачі.

Також у селах навколо Сватового окупанти теж не встигли паспортизувати населення до початку своїх вересневих псевдовиборів. Аби підвищити явлення, росіяни продовжують видавати документи зразка РФ вже під час днів голосування.

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"Залякують літніх людей позбавленням соціальних виплат, неможливістю скористатися адміністративними послугами, відмовою при зверненні до лікарів", — додає Лисогор.