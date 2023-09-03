Резніков: "Цієї осені буде бум з виробництва різних українських дронів"
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Цієї осені варто очікувати буму виробництва українських дронів усіх типів.
Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков в інтерв'ю "Укрінформу", повідомляє Цензор.НЕТ.
Він зазначив, що майже рік тривав процес спрощення процедури для виробництва дронів.
"Минулої осені ми це зробили, поки все це за новими правилами створювалося - це не швидко, рік майже зайняло. Але я думаю, цієї осені буде бум з виробництва різних українських дронів: літаючих, плаваючих, повзаючих і т.д., і далі це розвиватиметься в обсягах уже", - заявив Резніков.
Нагадаємо, за 2023 рік сталося понад 190 атак безпілотників у Росії та тимчасово окупованому нею Криму.
Топ коментарі
+32 Vadim Smirnoff 907863e4
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Але не ідеалізуймо «мавіки». У мене в закупці «мавіків» немає, щоб ви розуміли. Військові не сприймають, вони називаються нашими генералами «весільні дрони». Знімають весілля цими дронами.
Наверное тогда Резников и самолёты даст,которые пол года назад обещал.
Що скажеш? Одним словом - злодюга.
Полягає в наступному:
Уявіть собі ручну газонокосилку, де обертається ротор з жилками, які зрізають траву.
Берем ротор і масштабуєм десь приблизно в 15 раз. Замість жилки використовуєм металеві троси з палець товщиною.
Автор з каналу ютуба discaver1.
На запитання конгресменів, чому Україні надано НОЛЬ одиниць зброї за Актом лендліз-,22 відповідь буде, мабуть, бо Україна не зверталася з офіційним проханням до адміністрації Байдена надати зброю на умовах лендліз-22. Бо мабуть Україну влаштовувало надання зброї іншими каналами військової допомоги?
Підписуйте петицію до Президента України з вимогою терміново звернутися до Президента США щодо отримання для України зброї на умовах лендліз-22.
за деякими даними вже сьогодні в Україні виробляється більше десяти тисяч на місяць дронів , а це вже набагато більше ніх їх виробляє мордор.