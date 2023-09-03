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Резніков: "Цієї осені буде бум з виробництва різних українських дронів"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

бобер,безпілотник

Цієї осені варто очікувати буму виробництва українських дронів усіх типів.

Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков в інтерв'ю "Укрінформу", повідомляє Цензор.НЕТ. 

Він зазначив, що майже рік тривав процес спрощення процедури для виробництва дронів.

"Минулої осені ми це зробили, поки все це за новими правилами створювалося - це не швидко, рік майже зайняло. Але я думаю, цієї осені буде бум з виробництва різних українських дронів: літаючих, плаваючих, повзаючих і т.д., і далі це розвиватиметься в обсягах уже", - заявив Резніков.

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Нагадаємо, за 2023 рік сталося понад 190 атак безпілотників у Росії та тимчасово окупованому нею Криму.
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Топ коментарі
+32
А какое ты к нему имеешь отношение, лысый ПОЦ избранного народа ?
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03.09.2023 17:27
+30
Тебе уже нравятся "свадебные игрушки" военных? Та ты шо? Не прошло и года. Только это никак не твоя заслуга, а наоборот вопреки тебе, барыга.
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03.09.2023 17:30
+21
Може і так, але МО до цього не буде мати жодного відношення, а виготовлення відбуватиметься всупереч діям всяких резнікових і под.
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03.09.2023 17:30
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А какое ты к нему имеешь отношение, лысый ПОЦ избранного народа ?
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03.09.2023 17:27 Відповісти
филигранно ! не обидев САМ народ, а ПОЦОВ в каждом хватает , по другому мож зовут сами народы своих поцов
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03.09.2023 17:51 Відповісти
Голове шоб бум не перетворився в бум-бум.
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03.09.2023 17:51 Відповісти
Він, мабуть, сам їх сконстрюював, а вироблятиме фірма його сина/брата/тещі...
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03.09.2023 18:47 Відповісти
ну точно, знову вскочив в якесь чергове гімно ))
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03.09.2023 17:29 Відповісти
а чому? невже цієї осені буде бум весіль? ***** тре перекваліфіковуватись на весільного фотографа, гляди і в раду попадеш
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03.09.2023 17:30 Відповісти
Може і так, але МО до цього не буде мати жодного відношення, а виготовлення відбуватиметься всупереч діям всяких резнікових і под.
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03.09.2023 17:30 Відповісти
восени шльомі буде бум

100%
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03.09.2023 17:30 Відповісти
Тебе уже нравятся "свадебные игрушки" военных? Та ты шо? Не прошло и года. Только это никак не твоя заслуга, а наоборот вопреки тебе, барыга.
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03.09.2023 17:30 Відповісти
Будемо судити про його успішність по "БУМу" на кацапських позиціях....
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03.09.2023 17:31 Відповісти
Рєзніков анонсував стопітсот тисяч яйце/дроно/кілограмів і при цьому поклявся на яблуках по 51., мовляв шоб мнє більше жодної літньої куртки по ціні зимової не забарижити ...
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03.09.2023 17:33 Відповісти
А отой ''бум'' в чому буде вимірюватися, в метрах, літрах, чи введете нову міру ''рєзнікофф''?
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03.09.2023 17:35 Відповісти
у яйцекілограмах
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03.09.2023 17:38 Відповісти
У яйцебумах.
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03.09.2023 17:52 Відповісти
А яєчних й весільних дронів теж?
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03.09.2023 17:37 Відповісти
та відправляйте його вже скоріше до Британії.
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03.09.2023 17:38 Відповісти
до кирдизії
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03.09.2023 17:41 Відповісти
та хоть куди. Головне - заховати кінці у воду. Тому - на острів. Якщо не вдасться у Британію, то тоді хоча б на Кабо-Верде.
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03.09.2023 17:53 Відповісти
Есть такое. Главное спрятать под дипломатическим иммунитетом как Тарана и Венедиктову.
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03.09.2023 18:12 Відповісти
там ще ховати і ховати в майбутньому. Тому поки і не поспішають призначати десь з пів-сотні послів.
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03.09.2023 19:37 Відповісти
30 грудня

Але не ідеалізуймо «мавіки». У мене в закупці «мавіків» немає, щоб ви розуміли. Військові не сприймають, вони називаються нашими генералами «весільні дрони». Знімають весілля цими дронами.
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03.09.2023 17:39 Відповісти
Великое контрнаступление весеннее, но "бум" будет пол года позже.
Наверное тогда Резников и самолёты даст,которые пол года назад обещал.
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03.09.2023 17:40 Відповісти
Коли ОПУ взяли за жопу разом з коломойськими яйцями й не тільки-РЕЗНИКОВ ЦЕ ЗАРАЗ ЯК ГРОМОВІДВІД( не знаю як правильно назвати цей пристрій українською) - АДВОКАТ ДИЯВОЛІВ
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03.09.2023 17:41 Відповісти
Рєзніков мабуть додасть яйцям одягненим у зимові куртки крила...
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03.09.2023 17:43 Відповісти
Мабуть у зимових штанах їм буде тепліше
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03.09.2023 20:16 Відповісти
Это как с бебибумом в прошлом году?))
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03.09.2023 17:44 Відповісти
І знову "буде"...
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03.09.2023 17:45 Відповісти
Дроны через Резника будут, как и яйца, в 3-4 раза дороже их реальной цены.
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03.09.2023 17:47 Відповісти
Первое фото - главяичник возомнил себя ******** золотых яиц. Второе - петуха зафигачили пинком под зад с насеста.
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03.09.2023 21:16 Відповісти
Молися щоб тобі не був "біг бада-бум"!
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03.09.2023 17:51 Відповісти
Резников заактивничал после того как жареный петух клюнул. Просто в СМИ просочилась информация , что МО не заказало нашему "Укроборонпрому " изготовление дронов собственного производства, хотя с начала войны прошло 1,5 года. Вот и зашевелился .
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03.09.2023 17:52 Відповісти
Хватить кіздіти, "На вихід" - це значить на вихід!
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03.09.2023 17:54 Відповісти
Щось яєчний різник дуже жваво і переможно звітує. Мабуть, будуть його звільняти і тихо ховати "у ліс", як колись стєпашку піджачка з міністерства ковідної смерті. До речі, він ще живий?
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03.09.2023 17:54 Відповісти
Якщо перефразувати класика, то можна сказати, що з такими грошами і поки що на волі. І непогано себе почуває. Недавно ще й активно приймав участь в черговій афері: Схема на 450 млн грн та відмивання коштів: в НАБУ викрили махінації ексміністра Степанова https://focus.ua/uk/ukraine/580487-shema-na-450-mln-grn-ta-vidmivannya-koshtiv-v-nabu-vikrili-mahinaciji-eksministra-stepanova

Що скажеш? Одним словом - злодюга.
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03.09.2023 18:17 Відповісти
Ідея швидкого, безпечного і дешевого розмінування.
Полягає в наступному:
Уявіть собі ручну газонокосилку, де обертається ротор з жилками, які зрізають траву.
Берем ротор і масштабуєм десь приблизно в 15 раз. Замість жилки використовуєм металеві троси з палець товщиною.

Автор з каналу ютуба discaver1.
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03.09.2023 17:58 Відповісти
Перше кукуріку, дякую, що заради поширення даної геніальності ти вилупився саме сьогодні.
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03.09.2023 20:26 Відповісти
Виконання закону про ленд-ліз свідомо блокується адміністрацією Бідона. До одного місця ці петиції
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03.09.2023 18:11 Відповісти
Вже скоро адміністрація Байдена звітуватиме перед Конгресом США про результати надання Україні озброєння на підставі наданих Конгресом США повноважень, згідно Акту лендліз-22.
На запитання конгресменів, чому Україні надано НОЛЬ одиниць зброї за Актом лендліз-,22 відповідь буде, мабуть, бо Україна не зверталася з офіційним проханням до адміністрації Байдена надати зброю на умовах лендліз-22. Бо мабуть Україну влаштовувало надання зброї іншими каналами військової допомоги?
Підписуйте петицію до Президента України з вимогою терміново звернутися до Президента США щодо отримання для України зброї на умовах лендліз-22.
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03.09.2023 20:32 Відповісти
Ніхто не блокує. Бо немає що блокувати. Справа в тому, що для отримання зброї в лендліз необхідно офіційно звернутися до Президента США, Конгресу США з проханням терміново надати Україні зброї на підставі Акту про ленлліз-22.
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03.09.2023 20:36 Відповісти
Хочеться вірити
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04.09.2023 17:05 Відповісти
Дайте йому оселедця,підару...
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03.09.2023 18:01 Відповісти
Я уже представил как Резников в поте лица штампует эти дроны в гараже без сна и отдыха.
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03.09.2023 18:02 Відповісти
По голові б падлюці "Буммм" чимось важким.
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03.09.2023 18:02 Відповісти
а чому цієї, а не минулої, і осінь вже настала. цей кончений утирок всеодно сяде.
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03.09.2023 18:06 Відповісти
А наразі бум в Міністерстві Оборони з корупційними скандалами!
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03.09.2023 18:09 Відповісти
Яйценосний літньокуртковий ********
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03.09.2023 18:10 Відповісти
Чудово! Потрібно додати більше деталей - де саме вони будуть виготовлені з GPS-координатами, які можна завантажити.
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03.09.2023 18:12 Відповісти
Готуйтеся вже на вихід, ваш термін влади добігає кінця. На носі вибори. Цим будуть займатися реальні професіонали і патріоти, а ваша влада запам'яталася асфальтоукладчиками і яйцями.
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03.09.2023 18:15 Відповісти
Мабуть, єрмачня придбала інкубатори Бахматюка.
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03.09.2023 18:20 Відповісти
Ну, звісно ж, осінь--весільна пора.
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03.09.2023 18:26 Відповісти
Бум по яйцям и курткам також буде?
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03.09.2023 18:26 Відповісти
Я сподіваюсь що цієї осені він нарешті закриє свого рота
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03.09.2023 18:27 Відповісти
Навіщо так поспішати?
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03.09.2023 18:27 Відповісти
Щось забагато сьогодні пана Резнікова в новинах, в нього мабуть потужна словесна діарея на фоні останнього скандалу з корупцією в МО!
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03.09.2023 18:42 Відповісти
НЕ... с базарными бабками ща напряг...
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03.09.2023 21:07 Відповісти
Які русофільські тролі в коментарях на цьому сайті! 😟
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03.09.2023 19:46 Відповісти
Осенью будет бум? Так сентябрь за окном провода качает, серый дождь за стеной..... Кто же бумкает раньше сроку? Вот же бумкер очередной на нашу голову! Где вас накопано долбодятлов пдводных с умными лицами и с макухой в башке? Утырки-притырки!
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03.09.2023 20:14 Відповісти
Яичко-яичко, лети ему в личко, шобы шлепер улыбнулся, как товариСЧ поскользнулся.
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03.09.2023 21:14 Відповісти
та йди вже на три букви гамнюк бенин
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03.09.2023 22:38 Відповісти
Цього року йде бум твоїх заяв про майбутньє, Нарєзнікоф!
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03.09.2023 22:44 Відповісти
щурам це не подобається.
за деякими даними вже сьогодні в Україні виробляється більше десяти тисяч на місяць дронів , а це вже набагато більше ніх їх виробляє мордор.
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04.09.2023 08:54 Відповісти
 
 