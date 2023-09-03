Резніков: "Цієї осені буде бум з виробництва різних українських дронів"

Цієї осені варто очікувати буму виробництва українських дронів усіх типів.

Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков в інтерв'ю "Укрінформу", повідомляє Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що майже рік тривав процес спрощення процедури для виробництва дронів.

"Минулої осені ми це зробили, поки все це за новими правилами створювалося - це не швидко, рік майже зайняло. Але я думаю, цієї осені буде бум з виробництва різних українських дронів: літаючих, плаваючих, повзаючих і т.д., і далі це розвиватиметься в обсягах уже", - заявив Резніков.

Дивіться: КБ "Луч" підтвердило випробування нової української ракети. ВIДЕО

Нагадаємо, за 2023 рік сталося понад 190 атак безпілотників у Росії та тимчасово окупованому нею Криму.