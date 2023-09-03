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Дніпропетровщина (2364) обстріл (21130) Нікополь (558) Лисак Сергій (71)

Ворог за добу 4 рази обстріляв Нікопольський район на Дніпропетровщині

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рф,сау,росія,окупанти

Протягом 3 вересня ворог 4 рази обстріляв Нікопольський район Дніпропетровської області з важкої артилерії. Випустив понад 20 снарядів.

Про це в своєму телеграм-каналі повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ. 

"Ворог спрямовував важку артилерію на Нікопольщину. За день – чотири рази. Випустив понад 20 снарядів. Поцілив по Марганецькій та Червоногригорівській громадах", - написав він.

Серед місцевих жителів - без жертв і постраждалих.

Через обстріли сталося два займання. Горіла трава. Бійці ДСНС приборкали вогонь. Інші наслідки уточнюються.

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