Ворог за добу 4 рази обстріляв Нікопольський район на Дніпропетровщині
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Протягом 3 вересня ворог 4 рази обстріляв Нікопольський район Дніпропетровської області з важкої артилерії. Випустив понад 20 снарядів.
Про це в своєму телеграм-каналі повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.
"Ворог спрямовував важку артилерію на Нікопольщину. За день – чотири рази. Випустив понад 20 снарядів. Поцілив по Марганецькій та Червоногригорівській громадах", - написав він.
Серед місцевих жителів - без жертв і постраждалих.
Через обстріли сталося два займання. Горіла трава. Бійці ДСНС приборкали вогонь. Інші наслідки уточнюються.
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