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Протягом доби росіяни завдали 1 ракетного та 39 авіаційних ударів, - Генштаб

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

су

Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо ударів російських окупантів по території України протягом 3 вересня 2023 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "Протягом доби ворог завдав 1 ракетний та 39 авіаційних ударів, здійснив 24 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Протягом доби росіяни завдали 2 ракетних та 34 авіаційних удари, - Генштаб

Автор: Роман Свиридович
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39 авіаційних ударів Рашиських..... скорійше б вже Ф16 надійшли до України.
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03.09.2023 23:10 Відповісти
1 до 4 співвідношення у застосуванні авіації,
при цьому ми ще не знаємо задіяної кількості, нелегко нашим хлопцям....
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04.09.2023 06:18 Відповісти
 
 