Ворог запустив шахеди, - Повітряні сили
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Повітряні сили повідомляють про імовірні пуски БПЛА.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Повітряних сил.
"Увага!
Імовірні пуски ударних БпЛА типу "Shahed" з Приморсько-Ахтарська.
Про зміну обстановки повідомимо додатково!" - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+5 FT FT
показати весь коментар03.09.2023 23:13
+4 Алекс Скела
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+2 Hulio
показати весь коментар03.09.2023 23:17
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Будь ласка, зачекайте...
Навіть якщо туди прилетить особисто Путлєр і буде...
срати на резиденціюї Орбана
ну і далі про "бедная мать, обосранные дети"...