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Ворог запустив шахеди, - Повітряні сили

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

shahed,шахед

Повітряні сили повідомляють про імовірні пуски БПЛА.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Повітряних сил. 

"Увага!
Імовірні пуски ударних БпЛА типу "Shahed" з Приморсько-Ахтарська.
Про зміну обстановки повідомимо додатково!" - йдеться в повідомленні. 

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Топ коментарі
+5
А что нельзя под ету движуху один трофейный шахед запустить кое куда например по резиденции Орбана и сказать что ето рашисты?
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03.09.2023 23:13
+4
Перші дні мої коти дуже нервували від виття тривоги. Вже давно навіть їм погуй - сплять собі солоденько.
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03.09.2023 23:33
+2
А це мисля.
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03.09.2023 23:17
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А что нельзя под ету движуху один трофейный шахед запустить кое куда например по резиденции Орбана и сказать что ето рашисты?
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03.09.2023 23:13 Відповісти
А це мисля.
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03.09.2023 23:17 Відповісти
Навіть якщо туди прилетить особисто Путлєр і буде кидати гранати в сторону резиденції Орбана в прямому ефірі, то той буде і далі волати про нашу вину і "нещасну Рашку".
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03.09.2023 23:18 Відповісти
Гарний початок
Навіть якщо туди прилетить особисто Путлєр і буде...
срати на резиденціюї Орбана
ну і далі про "бедная мать, обосранные дети"...
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03.09.2023 23:32 Відповісти
Ето тебе только так кажется. Если долбить регулярно то можно добиться всего. И даже Орбану надоест срать в штаны и ночами вскакивать обоссаным с кровати. А если еще взять окружающих его людей то они точно не будут рады
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04.09.2023 00:35 Відповісти
Дабл ять, знову вночі тривога?
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03.09.2023 23:16 Відповісти
пофіг, мухобойками позбиваємо.
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03.09.2023 23:22 Відповісти
Скорей всего опять по портовой инфраструктуре... Завтра переговоры на счет "зерновой сделки", путину надо перед этим нанести побольше вреда портам.
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03.09.2023 23:28 Відповісти
Перші дні мої коти дуже нервували від виття тривоги. Вже давно навіть їм погуй - сплять собі солоденько.
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03.09.2023 23:33 Відповісти
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04.09.2023 01:43 Відповісти
значит надо ****** по Тихорецкой подстанции ( 45.850850, 40.160668), шоб Приморско-Ахтарск неделю без электроэнергии посидел.
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04.09.2023 00:03 Відповісти
 
 