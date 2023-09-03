Ворог запустив шахеди, - Повітряні сили

Повітряні сили повідомляють про імовірні пуски БПЛА.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Повітряних сил.

"Увага!

Імовірні пуски ударних БпЛА типу "Shahed" з Приморсько-Ахтарська.

Про зміну обстановки повідомимо додатково!" - йдеться в повідомленні.

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