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Сили ППО знищили 23 ударні дрони з 32, - Повітряні сили

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ппо

У ніч на 4 вересня 2023 року ворог атакував ударними БпЛА "Shahed-136/131" з південного та південно-східного напрямку (мис Чауда, Крим та Приморсько-Ахтарськ, РФ). Усього зафіксовано пуски 32 "шахедів", які атакували Одещину та Дніпропетровщину.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

"Силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України, знищено 23 ворожі ударні БпЛА.

Застосовано винищувальну авіацію, зенітні ракетні війська та підрозділи мобільних вогневих груп Сил оборони України", - йдеться в повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рашисти другу ніч поспіль атакували Одещину "шахедами"

Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+7
чем? асфальтом, или яйцами по 17 ??!!
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04.09.2023 08:46
+5
Погоджуюся. Але тільки вчора вирішили зняти міністра оборони, який тим і займався, що відводив ЗСУ, брехав, заморожував всі ракетні і дронові програми, мародерив мільрдами кожного місяця з того, так і бідного оборонного бьюджету. Десятий рік йде війна, а вони живуть відосами і випєндрюванням перед світом, відкосивши від армії і фактимчно нічого доброго для неї не зробивши. А цей міністр, яйцекрад, як і попередній, руйнатор ЗСУ, поїде працювати послом під захистом дипломатичного паспорта. Ось і вся наш оборонна міць, а там на нулі, хлопці затуляють нас своїми тілами, бо ці мародери нічим їх не забезпечили.
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04.09.2023 09:01
+4
Дуже прикро, що не знайшли протидію цим бпла
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04.09.2023 08:40
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Дуже прикро, що не знайшли протидію цим бпла
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04.09.2023 08:40 Відповісти
чем? асфальтом, или яйцами по 17 ??!!
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04.09.2023 08:46 Відповісти
Поправочкака:
НЕ "не знайшли", а "не зробили". "Знаходити" нічого не потрібно. Мопеди збиваються спарками + прожектор+ПНВД+теплик
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04.09.2023 08:56 Відповісти
Збирався написати приблизно те ж саме.
Дійсно, "знайшли"- не знайшли сюди не підходить. Проти них не потрібні протиракетні комплекси, а потрібна правильна організація протидії, а ще бажання її організувати не тільки на рівні солдатів, та молодших офіцерів. Тут не ентузіазм знизу зробить справу, а чіткі, змістовні організаційні накази "зверху", та контроль їх виконання ". А то враження, що єдиної і чіткої системи протидії просто не існує, наче кожен діє на свій розсуд.
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04.09.2023 09:20 Відповісти
На дальніх шляхах їх підльоту хоч би добровольцям в селах роздали біноклі і контакти куди звертатись,
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04.09.2023 10:09 Відповісти
І як ти його уночі плануєш у бінокля роздивитися ? Маєш кошачий зір ? Якби ця іранська балалайка хоч раз повз тебе пролітала , то ти б її почув раніше аніж побачив , і зплутати її як дехто триндить , з мотоциклом без глушника не вийде , бо він постійно змінює напрямок руху .
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04.09.2023 10:25 Відповісти
На прискіпуйтесь до слів. Очевидно, що я мав на уквазі сам принцип. А нюанси міноборони хай відпрацює. Оснастити людей обладнанням для виявлення цілей вночі набагато менше коштує ніж пи*дять на куртках і яйцях
Стосовно якби пролітала. у мене над головою пролітає все що підари запускають з Чорного моря. Майже кожної ночі спати не дають (я розумію, що це наразі не найгірше відносно тих до кого ця гидота прилітає , але тим не менше). сьогодні десь о 3й і 5й ранку та гуділи!
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04.09.2023 10:31 Відповісти
Ну якщо не чіплятися до слів , то тоді не про спостереження потрібно говорити , а про захист від балалайок . Саме для цього потрібна тероборона якісна , яку нині на фронті чомусь використовують . Саме тероборона , вся у кулеметах як їжаки , і повинна від шахедів порти захищати ? що кацапня зараз спалити намагається . Колись тут вели мову про аеростатні загородження - у випадкові із балалайками для захисту конкретних об"єктів це цілком можливо , бо не такі вже великі території потрібно захищати . І це теж цілком під силу теробороні робити . Питання лише чи потрібно це тим хто державою керує , чи у них підхід як у рєзнікова до "весільних дронів " ?
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04.09.2023 10:52 Відповісти
Для захисту потрібне раннє спостереження і сповіщення. Для знищення досить добре оснащених мобільних груп у яких буде час для переміщення у напрямку сповіщення.
Тероборона на фронті воює. Хто її замінить?
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04.09.2023 12:56 Відповісти
9 прилетов, увы (
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04.09.2023 08:42 Відповісти
Чиї і де? Бо авіація України сьогодні відмінно відпрацювала по ворогу
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04.09.2023 08:50 Відповісти
Майже щоденно ворожі дрони атакують нашу інфраструктуру завдаючи руйнувань і людських втрат,тому замість того що б хвалитись нашими успіхами ,необхідно все зробити що б захистити наші інфраструктурні обєкти.
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04.09.2023 08:55 Відповісти
Погоджуюся. Але тільки вчора вирішили зняти міністра оборони, який тим і займався, що відводив ЗСУ, брехав, заморожував всі ракетні і дронові програми, мародерив мільрдами кожного місяця з того, так і бідного оборонного бьюджету. Десятий рік йде війна, а вони живуть відосами і випєндрюванням перед світом, відкосивши від армії і фактимчно нічого доброго для неї не зробивши. А цей міністр, яйцекрад, як і попередній, руйнатор ЗСУ, поїде працювати послом під захистом дипломатичного паспорта. Ось і вся наш оборонна міць, а там на нулі, хлопці затуляють нас своїми тілами, бо ці мародери нічим їх не забезпечили.
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04.09.2023 09:01 Відповісти
Розсмішив своїм коментарем , адже все розумієш і сам про причини написав ,але фразою " учора вирішили зняти " все поставив із ніг на голову (( Його "вирішили зняти" точно так як "зняли" літінанта баканова , що тепер після всього що натворив , адвокатом став замість у в"язниці сидіти.
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04.09.2023 10:30 Відповісти
Я все написав правильно, навчіться читати. Можливо і не знімав би Боневтік свого "патріота", але нарід почав його обзивати і висміювати. Мовчав би нарід, мовчав би і Боневтік. Все його задовольняло, бо резніков і кроку не зробить без дозволу Боневтіка. Там зрозумало?
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04.09.2023 12:04 Відповісти
Навчись читати сам , я тобі написав як його " вирішили зняти " , якщо ти не зрозумів , то вже твої проблеми , вір і далі у те , що причина відставки рєзнікова - обурення мас (( Так само вір у слова найвеличнішого про один термін (( І вишенька - ти теж президент
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04.09.2023 12:15 Відповісти
А де тут - похвальба .? Я бачу лише суху статистику від Генштабу . Звичайна інформація , без прикрас .
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04.09.2023 09:20 Відповісти
прошлый раз результат был лучше
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04.09.2023 09:06 Відповісти
один дррон в Румынию залетел
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04.09.2023 09:10 Відповісти
Жители города в Румынии слышали "адские звуки" во время атаки РФ на порт Рени
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04.09.2023 09:12 Відповісти
"Скользили" по границе с Румынией и наши наверное боялись сбивать чтобы не потревожить румын
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04.09.2023 09:13 Відповісти
Не розумію , чому і досі не пробують задіювати дрони для знищення шахедів .? Ще рік тому , лише обговорили перспективність розробки таких дронів , і все затихло .
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04.09.2023 09:30 Відповісти
Тому що , мабуть , не все так перспективно як у обговореннях . Виробляючи дрони , мабуть , важче гроші красти , аніж продаючи куплене у Туреччині лахміття по ціні путнього одягу , ну або коли продавати по пару тисяч індивідуальні аптечки , які Японія як гуманітарку дала . Тож замість дрони виготовляти , зелені планують тенісні корти у Києві будувати так украсти вийде більше . Не буде діла ні з якими перспективними розробками до того часу , поки державою керуватимуть злодії та дурні , а покращення навіть у перспективі не бачу , бо "виборчий нарід " , як не дивно , все влаштовує , головне для них як виявилося "ліш би нє ліпєцкая хвабріка . Свого часу Україна була однією із перших країн світу що замовила Байрактари , уяви що б ми мали якби цей курс зберігся , а не у 2019 розвернувся на 180 градусів ((
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04.09.2023 10:43 Відповісти
Тільки що перечитав кілька серйозних новинних сайтів. Мопеди йшли не тільки на Одеську область. В Дніпропетровську багато залетіло, багато збили, але і кілька влучань є. В інших областях були атаки мопедів, ще деталі не повідомили
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04.09.2023 09:51 Відповісти
Дякуємо рідненькі. Бог у поміч
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04.09.2023 10:24 Відповісти
 
 