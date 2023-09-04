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Сили ППО знищили 23 ударні дрони з 32, - Повітряні сили
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
У ніч на 4 вересня 2023 року ворог атакував ударними БпЛА "Shahed-136/131" з південного та південно-східного напрямку (мис Чауда, Крим та Приморсько-Ахтарськ, РФ). Усього зафіксовано пуски 32 "шахедів", які атакували Одещину та Дніпропетровщину.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
"Силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України, знищено 23 ворожі ударні БпЛА.
Застосовано винищувальну авіацію, зенітні ракетні війська та підрозділи мобільних вогневих груп Сил оборони України", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+7 Ирина 79c3d07c
показати весь коментар04.09.2023 08:46
+5 Анатолий К 65c6a92d
показати весь коментар04.09.2023 09:01
+4 Оплала Ококок
показати весь коментар04.09.2023 08:40
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НЕ "не знайшли", а "не зробили". "Знаходити" нічого не потрібно. Мопеди збиваються спарками + прожектор+ПНВД+теплик
Дійсно, "знайшли"- не знайшли сюди не підходить. Проти них не потрібні протиракетні комплекси, а потрібна правильна організація протидії, а ще бажання її організувати не тільки на рівні солдатів, та молодших офіцерів. Тут не ентузіазм знизу зробить справу, а чіткі, змістовні організаційні накази "зверху", та контроль їх виконання ". А то враження, що єдиної і чіткої системи протидії просто не існує, наче кожен діє на свій розсуд.
Стосовно якби пролітала. у мене над головою пролітає все що підари запускають з Чорного моря. Майже кожної ночі спати не дають (я розумію, що це наразі не найгірше відносно тих до кого ця гидота прилітає , але тим не менше). сьогодні десь о 3й і 5й ранку та гуділи!
Тероборона на фронті воює. Хто її замінить?