4 715 30
Силы ПВО уничтожили 23 ударных дрона из 32, - Воздушные силы
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В ночь на 4 сентября 2023 года враг атаковал ударными БпЛА "Shahed-136/131" с южного и юго-восточного направления (мыс Чауда, Крым и Приморско-Ахтарск, РФ). Всего зафиксировано пуски 32 "шахедов", атаковавших Одесщину и Днепропетровщину.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
"Силами и средствами Воздушных Сил, во взаимодействии с противовоздушной обороной других составляющих Сил обороны Украины, уничтожены 23 вражеских ударных БпЛА.
Применена истребительная авиация, зенитные ракетные войска и подразделения мобильных огневых групп Сил обороны Украины", - говорится в сообщении.
Топ комментарии
+7 Ирина 79c3d07c
показать весь комментарий04.09.2023 08:46
+5 Анатолий К 65c6a92d
показать весь комментарий04.09.2023 09:01
+4 Оплала Ококок
показать весь комментарий04.09.2023 08:40
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
НЕ "не знайшли", а "не зробили". "Знаходити" нічого не потрібно. Мопеди збиваються спарками + прожектор+ПНВД+теплик
Дійсно, "знайшли"- не знайшли сюди не підходить. Проти них не потрібні протиракетні комплекси, а потрібна правильна організація протидії, а ще бажання її організувати не тільки на рівні солдатів, та молодших офіцерів. Тут не ентузіазм знизу зробить справу, а чіткі, змістовні організаційні накази "зверху", та контроль їх виконання ". А то враження, що єдиної і чіткої системи протидії просто не існує, наче кожен діє на свій розсуд.
Стосовно якби пролітала. у мене над головою пролітає все що підари запускають з Чорного моря. Майже кожної ночі спати не дають (я розумію, що це наразі не найгірше відносно тих до кого ця гидота прилітає , але тим не менше). сьогодні десь о 3й і 5й ранку та гуділи!
Тероборона на фронті воює. Хто її замінить?