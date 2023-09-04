На Мелітопольському напрямку українські захисники мають успіхи, закріплюються на досягнутих рубежах, - Міноборони

ЗСУ мають успіхи на Мелітопольському напрямку, зокрема в районі Новоданилівки та Новопрокопівки. Також українські захисники нищать ворога на півдні.

Про це в ефірі телемарафону заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Південь це наш основний напрямок наступу. Там наступальні дії тривали протягом цього тижня і ЗСУ там мають певні результати", - сказала Маляр.

За її словами, продовжуються наступальні дії на Мелітопольському напрямку. За останні декілька днів в ході ведення цих наступальних операцій були успіхи в районі Новоданилівки та Новопрокопівки. Там ЗСУ закріплюються на досягнутих рубежах.

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У Запорізькій та Херсонській областях російські війська знаходяться в обороні, тривають обстріли.

"Ворог там активно застосовує баражуючі боєприпаси "Ланцет". На півдні зберігається інтенсивність обстрілів. Це приблизно 4-4,5 тисячі обстрілів з боку ворога за тиждень", - зазначила Маляр.

Водночас вона додала, що українські захисники на півдні потужно нищать ворога.

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