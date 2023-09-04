На Мелитопольском направлении украинские защитники имеют успехи, закрепляются на достигнутых рубежах, - Минобороны
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
ВСУ преуспевают на Мелитопольском направлении, в частности в районе Новоданиловки и Новопрокоповки. Также украинские защитники уничтожают врага на юге.
Об этом в эфире телемарафона заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Юг это наше основное направление наступления. Там наступательные действия продолжались в течение этой недели и ВСУ там имеют определенные результаты", - сказала Маляр.
По ее словам, продолжаются наступательные действия на Мелитопольском направлении. За последние несколько дней в ходе проведения этих наступательных операций были успехи в районе Новоданиловки и Новопрокоповки. Там ВСУ закрепляются на достигнутых рубежах.
В Запорожской и Херсонской областях российские войска находятся в обороне, продолжаются обстрелы.
"Враг там активно применяет баражирующие боеприпасы "Ланцет". На юге сохраняется интенсивность обстрелов. Это примерно 4-4,5 тысячи обстрелов со стороны врага за неделю", - отметила Маляр.
В то же время она добавила, что украинские защитники на юге мощно уничтожают врага.
Пожалуйста, подождите...