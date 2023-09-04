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Новини Політика України
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ВР (11731) Шабунін (459) електронне декларування (1016)

Нардепи хочуть відновити декларування, але без доступу до самих декларацій, що порушує зобов’язання перед міжнародними партнерами, - Шабунін

Новини Цензор.НЕТ Політика України

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Закритий реєстр декларацій порушує зобов’язання України перед міжнародними партнерами, на важливості відкритості наголосили посли G7.

Про це у Facebook повідомив глава ЦПК Віталій Шабунін, інформує Цензор.НЕТ.

"Депутати спробують залишити електронні декларації чиновників ЗАКРИТИМ. Тобто декларування відновити, але БЕЗ доступу до самих декларацій. Сховати депутати хочуть все, нажите "непосильним трудом" під час війни. Як, наприклад, маєток "слуги" Халімона на печерських пагорбах Києва. Закритий реєстр декларацій порушує зобовʼязання України перед міжнародними партнерами, особливо в частині вступу в ЄС", - йдеться в повідомленні.

Шабунін зазначив, що посли G7 вчора окремо наголосили на відкритості реєстру.

"Керівництво "слуг" добре це розуміє, тому Арахамія написав, що декларування має бути відновлено у форматі, погодженому з міжнародними партнерами. Закритим реєстр хочуть залишити корупціонери разом з представниками проросійських сил, які досі лишаються у Раді. Найогидніше, що прикриваються вони – військовими.

Читайте також: Я категорично проти відновлення декларування на період воєнного часу для військовослужбовців та членів їх родин, - Резніков

Наголошу, військові взагалі НЕ МАЮТЬ подавати декларації до кінця війни, а після перемоги – лише вищі командири і розпорядники великих ресурсів. Щоправда воєнкоми, члени ВЛК, закупівельників Міноборони і т.д. – мусять показати статки разом з усіма іншими чиновниками", - зазначив голова ЦПК.

"Окремим розчаруванням у цій компанії став голова НАЗК, який обманював міжнародників, що він НЕ ЗМОЖЕ відкрити декларації перелічених в попередньому абзаці, тому ВЕСЬ реєстр треба лишити ЗАКРИТИМ. Твіт послів G7 доводить, що обманути міжнародників Новікову не вдалося.

Голосування покаже поіменний список депутатів від корупційних "еліт" та проросійських сил, які заради власної наживи підривають майбутнє України в ЄС", - підсумував Шабунін.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": До законопроєкту про відновлення е-декларування подали 457 правок, нардепи хочуть або закрити доступ, або не вказувати важливі дані, - Шабунін

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+19
Ніколи не забуду Шабуніна на сцені разом з Дубінським на платному масовичку Коломоя під НБУ.

За що боровся - на те і напоровся. От тільки Наєму та Сєрлєщу посади дали, а Шабуніну ні.
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04.09.2023 09:19
+16
Ги-ги!
Звичайних людей та незалежних ЗМІ вони лякаються більше, чим Прокуратуру, СБУ та НАБУ разом узятих.
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04.09.2023 09:18
+16
Зелені корупціонери крутяться,як вужі на сковороді.
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04.09.2023 09:20
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шабунин, чего орешь? ты же это привел к власти. точнее, ты тоже.
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04.09.2023 09:16 Відповісти
Лучше продвинь идею: каждому депутату на рабочее место - кассовый аппарат. И на местных уровнях тоже. хоть какая-то польза будет.
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04.09.2023 09:24 Відповісти
Ги-ги!
Звичайних людей та незалежних ЗМІ вони лякаються більше, чим Прокуратуру, СБУ та НАБУ разом узятих.
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04.09.2023 09:18 Відповісти
Бо зараз важливо не тільки придбане під час війни, а й те що продано перед війною. Бо може відсутність підготовки до війни була свідомою, а пояснити куди поділося майно, яке перебувало у власності особи до війни буде дуже непросто. Бо вже проспівали, що готувалися, але тихенько і непомітно, щоб ціни на нерухомість не впали. А в АРК майно не продав.
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04.09.2023 10:03 Відповісти
Ніколи не забуду Шабуніна на сцені разом з Дубінським на платному масовичку Коломоя під НБУ.

За що боровся - на те і напоровся. От тільки Наєму та Сєрлєщу посади дали, а Шабуніну ні.
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04.09.2023 09:19 Відповісти
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04.09.2023 09:28 Відповісти
за ткий правдивий комент про шабуню тут ще не банять, на щастя.
За інший подібний і правдивий, але на адресу Б... самі знаєте... - три дні відсидки
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04.09.2023 15:00 Відповісти
Ну Б... я своїми очами не бачив у компанії Дубінського на платному масовичку Коломоя. А от Шабуніна бачив.
Я тоді навіть пофоткав номери машин його фонда, що навезли апаратури для Коломоя.
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04.09.2023 22:32 Відповісти
Зелені корупціонери крутяться,як вужі на сковороді.
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04.09.2023 09:20 Відповісти
Бо знають що крали під час війни...і тепер бояться показати "статки"...!
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04.09.2023 09:23 Відповісти
От слугі тварюки- підприємцям РРО,а самі паскудники- все тишком нишком...!
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04.09.2023 09:21 Відповісти
Іньшими словами-ми такі чесні що не хочимо щоб іньші бачили нашої чесної чесності...
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04.09.2023 09:31 Відповісти
Всіх хитрованів на сонечко -- нехаи люди бачуть своіх героів
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04.09.2023 09:36 Відповісти
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04.09.2023 09:38 Відповісти
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04.09.2023 09:41 Відповісти
молодьіе регіони у власті)
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04.09.2023 09:42 Відповісти
ну, що нардепи хочуть декларувати доходи, це чиста пісдьож
це вимога партнерів
о ат що не хочуть щоб їх бачили люди, це факт
і коли зе пролетить на виборах, ця пісдота буде відповідати за все разом з ним та його бандою
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04.09.2023 09:49 Відповісти
Тому що журналісти почнуть портити безупречну репутацію таких як Рєзніков який 550 днів спасав Україну від рацій, дронів, *********** та нормального харчування військових
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04.09.2023 09:49 Відповісти
То у депутатів від надлишковоі скромності...
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04.09.2023 09:54 Відповісти
партию нужно было назвать "враги народа"
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04.09.2023 10:03 Відповісти
На фронт. Без броніків.
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04.09.2023 10:13 Відповісти
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04.09.2023 10:19 Відповісти
Треба волшебного пендюля зеленим мародерам!!!
Моя думка не будуть голосувати бо це буцегарня для всіх.
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04.09.2023 10:23 Відповісти
Закритий реєстр декларацій порушує зобовʼязання України перед міжнародними партнерами Джерело: https://censor.net/ua/n3441236


А перед народом України?

але без доступу до самих декларацій, Джерело: https://censor.net/ua/n3441236

Я вкрав, але де заховав не скажу!
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04.09.2023 10:25 Відповісти
Было много партий у власти в Украине , но более тупых , патологически двинутых на грабеже страны , более брехливых и хитрожопых - не было. Боятся- половина должна сидеть в тюрьме. Мразье.Все мысли только о своих жопах. Они 24февраля продали с потрохами Украину , она им и нахрен не нужна.
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04.09.2023 10:36 Відповісти
Нардепи хочуть відновити декларування, але без доступу до самих декларацій, що порушує зобов'язання перед міжнародними партнерами?

Значить є що приховувати.
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04.09.2023 10:39 Відповісти
Це все діло закінчиться військовою хунтою і повною конфіскацією майна народних слуг. Країна вже на межі а вони прдовжують поводити себе так як ніби нема великої війни.
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04.09.2023 11:09 Відповісти
Какие ещё декларации, нардепы паровозят бабло сразу на запад, разумеется Байден об этом ничего не знает.
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04.09.2023 11:56 Відповісти
Потрібно розгоняти все це гніле і проводити вибори! Дістали!
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04.09.2023 13:48 Відповісти
Але ж по щирому визнанню того ж араХАМІЇ воно в першому турі голосувала за ПАПа , бо не вірило в успіх фоффірка й для його було без різниці чи Пєтя залишиться , чи фофіка оберуть , бо воно було категорично проти Юлі ... Ось й питання "чому" ?!
Чи не тому, що він пов"язанний як й той же Шабунін з "Драгон Кепітал" й їх колективне завдання дороздеребанити державну властність по різних грошових мішках . А ПАП їм з Віталькою й Томашем Піала важався більш придатний до дерібану майна , включаючи землю ...
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04.09.2023 15:39 Відповісти
Нардепы хотят возобновить декларирование, но без заполнения деклараций
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04.09.2023 15:16 Відповісти
Я не могу понять: а какой тогда вообще смысл в таком декларировании?
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04.09.2023 15:19 Відповісти
-"закритим реєстр хочуть залишити корупціонери разом з представниками проросійських сил, які досі лишаються у Раді. Найогидніше, що прикриваються вони - військовими"-Хм . Отже вони визнають що в раді є корупціонери. Так вас же монобільшість.Проголосуйте ''ЗА''. Покажіть що ви за відкриті декларації. А то ''корупціонери'', ''прокацапські сили''. Чи може все таки це ви і є прокацапські сили та корупціонери які прикриваються військовими!
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04.09.2023 15:35 Відповісти
,Маєте рацію, пан 123456asdfghjkl, i прикриватися військовими, то дуже велика помилка
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04.09.2023 15:40 Відповісти
Хочю на х.....й сесть, рыбку съесть, на ель влезть и жопу не поцарапать,ан не получицца!
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04.09.2023 15:35 Відповісти
які проблеми замалювати адреси та інше щоб кацапи не відстежили
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04.09.2023 19:05 Відповісти
 
 