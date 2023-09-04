$11 тис. за уникнення призову: СБУ викрила столичних лікарів та працівників ТЦК на хабарях від ухилянтів. ФОТОрепортаж

Завідувачка відділення одного з діагностичних медцентрів Києва та чиновниця ТЦК допомагали за хабарі уникнути мобілізації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

"За хабарі вони "допомагали" військовозобов’язаним уникнути призову на підставі фіктивних документів про здоров’я. Для цього посадовиця медцентру направляла своїм спільникам з місцевої військово-лікарської комісії неправдиві висновки про стан здоров’я ухилянтів. Вартість таких "послуг" становила 11 тис. доларів США з одного "пацієнта". Отримані суми фігуранти розподіляли між собою", - йдеться в повідомленні.

Для передачі хабарів посадовці залучили свого знайомого як посередника.

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Під час обшуків за адресами проживання і роботи фігурантів та в їхніх авто виявлено великі суми коштів, а також телефони, печатки і документи із доказами злочинних дій.

На підставі зібраних доказів посадовцям діагностичного медцентру та військкомату, а також їхньому посереднику повідомлено про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України:



ч. 2 ст. 28 (вчинення кримінального правопорушення за попередньою змовою групою осіб);

ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань);

ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України).

Наразі всі троє фігурантів перебувають під вартою без права внесення застави. Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх учасників схеми, зокрема керівництво військкоматів та військових медкомісій, які фігурують у справі. Зловмисникам загрожує до 9 років тюрми з конфіскацією майна.

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