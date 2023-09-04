УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
4134 відвідувача онлайн
Новини ПодіїФоторепортаж Хабарники
12 862 30
Київ (13849) СБУ (10042) військкомат (374) військово-лікарська комісія (68)

$11 тис. за уникнення призову: СБУ викрила столичних лікарів та працівників ТЦК на хабарях від ухилянтів. ФОТОрепортаж

Новини Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

Завідувачка відділення одного з діагностичних медцентрів Києва та чиновниця ТЦК допомагали за хабарі уникнути мобілізації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

"За хабарі вони "допомагали" військовозобов’язаним уникнути призову на підставі фіктивних документів про здоров’я. Для цього посадовиця медцентру направляла своїм спільникам з місцевої військово-лікарської комісії неправдиві висновки про стан здоров’я ухилянтів. Вартість таких "послуг" становила 11 тис. доларів США з одного "пацієнта". Отримані суми фігуранти розподіляли між собою", - йдеться в повідомленні.

Для передачі хабарів посадовці залучили свого знайомого як посередника.

Читайте: Ухилянтів, які купили довідки та виїхали за кордон, можуть екстрадувати, - "слуга народу" Арахамія

Під час обшуків за адресами проживання і роботи фігурантів та в їхніх авто виявлено великі суми коштів, а також телефони, печатки і документи із доказами злочинних дій.

На підставі зібраних доказів посадовцям діагностичного медцентру та військкомату, а також їхньому посереднику повідомлено про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 28 (вчинення кримінального правопорушення за попередньою змовою групою осіб);
ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань);
ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України).

Наразі всі троє фігурантів перебувають під вартою без права внесення застави. Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх учасників схеми, зокрема керівництво військкоматів та військових медкомісій, які фігурують у справі. Зловмисникам загрожує до 9 років тюрми з конфіскацією майна.

Також читайте: Імена ухилянтів та лікарів ВЛК, які їм допомагали, будуть оприлюднені, - Данілов

$11 тис. за уникнення призову: СБУ викрила столичних лікарів та працівників ТЦК на хабарях від ухилянтів 01
$11 тис. за уникнення призову: СБУ викрила столичних лікарів та працівників ТЦК на хабарях від ухилянтів 02
$11 тис. за уникнення призову: СБУ викрила столичних лікарів та працівників ТЦК на хабарях від ухилянтів 03
$11 тис. за уникнення призову: СБУ викрила столичних лікарів та працівників ТЦК на хабарях від ухилянтів 04
$11 тис. за уникнення призову: СБУ викрила столичних лікарів та працівників ТЦК на хабарях від ухилянтів 05
$11 тис. за уникнення призову: СБУ викрила столичних лікарів та працівників ТЦК на хабарях від ухилянтів 06

Автор: Богдан Гуньковський
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+9
У того друга аж чотири факта ухиляння.
показати весь коментар
04.09.2023 12:24
+6
Я знаю одного ухилянта- літінанта. Нерухомістю планує займатися.
показати весь коментар
04.09.2023 12:18
+6
а что вы хотите от простых людей , если министр обороны торгует на крови и делает миллиарды , президент - четырежды уклонист , верховная рада вся своих детей на войну не отправляет , родственники дети и друзья слуг народа и 95 квартала все сидят в Европе , ******* с 1+1 вся получила справки о непригодности на второй день войны , ......................так можно перечислять до утра , вы гниды с 2019 года людей не готовили родину защищать , а к шашлыкам , а до 2019 года ******* во главе с зеленским рассказывала про Украину - проститутку , про хахлов - малороссов , про великую дружбу с паРашей и про адин народ , .............что теперь эти зе- ****** хотят ? падонки , натварили беды , безмозгие гандоны , теперь уже и больные и калеки должны их защищать .
показати весь коментар
04.09.2023 12:58
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
1000 ухилянтів х 11000 долярів = ой як дофіга хатинок в іспаніях.
показати весь коментар
04.09.2023 12:18 Відповісти
Може й не 1000, але ж і такі "мадами" не єдині на весь Київ.
А скільки їх по всій Україні...
показати весь коментар
04.09.2023 12:22 Відповісти
Я знаю одного ухилянта- літінанта. Нерухомістю планує займатися.
показати весь коментар
04.09.2023 12:18 Відповісти
і адвокат по сумісництву? може ще й друг бонев...іка?
показати весь коментар
04.09.2023 12:21 Відповісти
У того друга аж чотири факта ухиляння.
показати весь коментар
04.09.2023 12:24 Відповісти
Коли вони той кактус доїдять? Або повиздихають від голок?
показати весь коментар
04.09.2023 12:26 Відповісти
Всі звернули увагу на лікарів, але всі військово-лікарські комісії підпорядковуються міністру оборони, яким весь цей час був пан Резніков. А сам пан Резніков підпорядковується Верховному Головнокомандувачу Зеленському. Чи я не прав?
показати весь коментар
04.09.2023 12:26 Відповісти
Переводять стрілки тільки на лікарів і ТЦК, бо для виїзду своїх з валізами грошей і НЕухилянтами їх послуги геть не потрібні.
показати весь коментар
04.09.2023 12:44 Відповісти
Ухилянти - це помилки внутрішньої політики Зеленського. Знизилась довіра до Президента й органів влади в цілому (антикорупційних органів, таможні, поліції ). Також позначається невдоволення населення політикою формування цін на електроенергію, газ, воду.
показати весь коментар
04.09.2023 12:29 Відповісти
В України за 32р незалежності небуло ні зовнішньої,ні внутрішньої політики,бо головне завдання всіх керманичів було вкрасти побільше і поїхати подалі за кордон...
показати весь коментар
04.09.2023 12:40 Відповісти
как не бьіло ?
земл, нефть, газ, руда, итд - уже всё имеет своих хозяев,
просто эти хозяева считают, что их добро должны бесплатно защищать нищие сограждане
показати весь коментар
04.09.2023 14:08 Відповісти
Ще щось напиши цікаве ,5 копійок ще не заробила
показати весь коментар
04.09.2023 13:12 Відповісти
Доки не буде штрафбатів - порядку не навести!
показати весь коментар
04.09.2023 12:41 Відповісти
Товарищщ Сталин, перелогиньтесь!
показати весь коментар
04.09.2023 13:14 Відповісти
воинская служба в Украине дело добровольное, вообще то
показати весь коментар
04.09.2023 14:04 Відповісти
захист Батькивщини-корнституційний ОБОВ"язок громадян. А під час війни всівійськолвозабов"язані МУСЯТЬ служити.
Пані живе десь н Мальдівах, що основних законів України не знає?. Чи ще в початкову школу ходить і цев школі не проходили?
показати весь коментар
04.09.2023 17:07 Відповісти
У нас немає війни, юридично. Пан законів не знає? (с)
показати весь коментар
04.09.2023 19:06 Відповісти
если громадяны не хотят защищать свою страну, то страны нет ...
в Украинской школе я не учился, но могу точно сказать, что если вы считаете защиту долгом исключительно военнообязанных, то вам самой надо в школу записаться или у батьків спитати, що є добре, а що зле,
ви досить справно маніпулюєте пойняттям обов'язку та служіння, але забуваєте, що військо рабів це винахід наших ворогів - ординців, з його допомогою ви не зможете перемогти винахідників з об'єктивних приводів,
це я вам кажу до того, що є , наприклад, стаття 2.12 закону про військовий обов'язок, прочитайте уважно, ніхто не має права вимагати від людини підпис, людина робить це добровільно,
а без підпису зброю шахраї при владі не нададуть,
бо одна справа пошивати громадян в ЛОХІ, а інша озброювати тих, в кого вкрали дітей, землю та права людини,
запам'ятайте: МУСЯТЬ ЗАХИЩАТИ, служити вам будуть ваші раби
показати весь коментар
06.09.2023 11:22 Відповісти
Не пошле Зеля батальйони Монако та Майамі штрафними на фронт. Війна ця справа не хитрих корупціонерів, а молодих людей із українського народу.
показати весь коментар
04.09.2023 15:27 Відповісти
Та невже ? Як НЕОЧІКУВАНО !!!!
показати весь коментар
04.09.2023 12:57 Відповісти
а что вы хотите от простых людей , если министр обороны торгует на крови и делает миллиарды , президент - четырежды уклонист , верховная рада вся своих детей на войну не отправляет , родственники дети и друзья слуг народа и 95 квартала все сидят в Европе , ******* с 1+1 вся получила справки о непригодности на второй день войны , ......................так можно перечислять до утра , вы гниды с 2019 года людей не готовили родину защищать , а к шашлыкам , а до 2019 года ******* во главе с зеленским рассказывала про Украину - проститутку , про хахлов - малороссов , про великую дружбу с паРашей и про адин народ , .............что теперь эти зе- ****** хотят ? падонки , натварили беды , безмозгие гандоны , теперь уже и больные и калеки должны их защищать .
показати весь коментар
04.09.2023 12:58 Відповісти
не їх захищати, а своїх рідних, своюБатькфвщину. Не плутайте владу з Україною.
А з приводу зрадливої влади - притензії до 73% , що її вибрали.
показати весь коментар
04.09.2023 17:10 Відповісти
вы умело манипулируете
показати весь коментар
06.09.2023 11:03 Відповісти
зрадлива влада ?
розкажіть, хто вбив Музичко Олександра ?
хто вбив Вадима Бойко ?
хто вбив Чорновола В'ячеслава ?
ви вимагаєти СЛУЖИТИ вбивцям кращіх синів України ?
ви нічого не плутаєте, шановна пані ?
показати весь коментар
06.09.2023 11:27 Відповісти
поясните пожалуйста, как с точки зрения вашей конституции вьіглядит отбирание воинского билета в военкомате ?
с какого х## у человека можно забрать документ, без которого его пошлют на х## в поликлинике ?
єто такой вид конституционного СЛУЖЕНИЯ ?
по моему ваш взгляд на вещи продиктован СЛУЖЕНИЕМ шакалам, которьіе пилят бюджет, строя стадионьі и закупая барабаньі
показати весь коментар
06.09.2023 12:11 Відповісти
ставки растут, господа присяжные заседатели
показати весь коментар
04.09.2023 14:04 Відповісти
Все це було видно ще рік тому. На найвищому рівні
тоді заявили, що питання з виходом у рейс моряків вирішуватимуть Військкоми. Уряду простіше було випустити всіх моряків у рейс на КПП за їхніми документами, а не заганяти у корупційну схему за хабарі. Кожен моряк крім договору і виклику на судно везе з собою близько 15-ти документів, які важко підробити. Нашій владі зрозуміліше схеми з дачею хабарів.
показати весь коментар
04.09.2023 15:22 Відповісти
Зразу напишу - у мене вада серця і опущена нирка - я списаний.
Але питання чому усякі там співаки, шоумени , мажори не мобілізовані??
показати весь коментар
04.09.2023 15:27 Відповісти
Бо вони воїни культури,агітконцерти кварталу- то святе!
показати весь коментар
04.09.2023 15:29 Відповісти
 
 