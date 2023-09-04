$11 тис. за уникнення призову: СБУ викрила столичних лікарів та працівників ТЦК на хабарях від ухилянтів. ФОТОрепортаж
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Завідувачка відділення одного з діагностичних медцентрів Києва та чиновниця ТЦК допомагали за хабарі уникнути мобілізації.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.
"За хабарі вони "допомагали" військовозобов’язаним уникнути призову на підставі фіктивних документів про здоров’я. Для цього посадовиця медцентру направляла своїм спільникам з місцевої військово-лікарської комісії неправдиві висновки про стан здоров’я ухилянтів. Вартість таких "послуг" становила 11 тис. доларів США з одного "пацієнта". Отримані суми фігуранти розподіляли між собою", - йдеться в повідомленні.
Для передачі хабарів посадовці залучили свого знайомого як посередника.
Під час обшуків за адресами проживання і роботи фігурантів та в їхніх авто виявлено великі суми коштів, а також телефони, печатки і документи із доказами злочинних дій.
На підставі зібраних доказів посадовцям діагностичного медцентру та військкомату, а також їхньому посереднику повідомлено про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України:
ч. 2 ст. 28 (вчинення кримінального правопорушення за попередньою змовою групою осіб);
ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань);
ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України).
Наразі всі троє фігурантів перебувають під вартою без права внесення застави. Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх учасників схеми, зокрема керівництво військкоматів та військових медкомісій, які фігурують у справі. Зловмисникам загрожує до 9 років тюрми з конфіскацією майна.
Будь ласка, зачекайте...
А скільки їх по всій Україні...
земл, нефть, газ, руда, итд - уже всё имеет своих хозяев,
просто эти хозяева считают, что их добро должны бесплатно защищать нищие сограждане
Пані живе десь н Мальдівах, що основних законів України не знає?. Чи ще в початкову школу ходить і цев школі не проходили?
в Украинской школе я не учился, но могу точно сказать, что если вы считаете защиту долгом исключительно военнообязанных, то вам самой надо в школу записаться или у батьків спитати, що є добре, а що зле,
ви досить справно маніпулюєте пойняттям обов'язку та служіння, але забуваєте, що військо рабів це винахід наших ворогів - ординців, з його допомогою ви не зможете перемогти винахідників з об'єктивних приводів,
це я вам кажу до того, що є , наприклад, стаття 2.12 закону про військовий обов'язок, прочитайте уважно, ніхто не має права вимагати від людини підпис, людина робить це добровільно,
а без підпису зброю шахраї при владі не нададуть,
бо одна справа пошивати громадян в ЛОХІ, а інша озброювати тих, в кого вкрали дітей, землю та права людини,
запам'ятайте: МУСЯТЬ ЗАХИЩАТИ, служити вам будуть ваші раби
А з приводу зрадливої влади - притензії до 73% , що її вибрали.
розкажіть, хто вбив Музичко Олександра ?
хто вбив Вадима Бойко ?
хто вбив Чорновола В'ячеслава ?
ви вимагаєти СЛУЖИТИ вбивцям кращіх синів України ?
ви нічого не плутаєте, шановна пані ?
с какого х## у человека можно забрать документ, без которого его пошлют на х## в поликлинике ?
єто такой вид конституционного СЛУЖЕНИЯ ?
по моему ваш взгляд на вещи продиктован СЛУЖЕНИЕМ шакалам, которьіе пилят бюджет, строя стадионьі и закупая барабаньі
тоді заявили, що питання з виходом у рейс моряків вирішуватимуть Військкоми. Уряду простіше було випустити всіх моряків у рейс на КПП за їхніми документами, а не заганяти у корупційну схему за хабарі. Кожен моряк крім договору і виклику на судно везе з собою близько 15-ти документів, які важко підробити. Нашій владі зрозуміліше схеми з дачею хабарів.
Але питання чому усякі там співаки, шоумени , мажори не мобілізовані??