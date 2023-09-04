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Повідомлено про підозру російському військовому, який ґвалтував дівчат на окупованій Херсонщині, - Офіс Генпрокурора

Новини Цензор.НЕТ Події Війна в Україні

рф,армія,росія,військовий

Правоохоронці заочно повідомили про підозру військовому РФ, який навесні 2022 року скоював сексуальне насильство на окупованих територіях Херсонської області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

За процесуального керівництва Офісу Генпрокурора ідентифіковано і повідомлено про підозру у порушенні законів та звичаїв війни військовослужбовцю ЗС РФ (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України).

За даними слідства, навесні 2022 року підозрюваний чинив сексуальне насильство на тимчасово захоплених територіях Херсонської області. У квітні 2022 року він прибув на подвір’я будинку, де проживала неповнолітня. Направивши зброю на членів родини, він забрав дівчину із собою, а потім зґвалтував.

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У травні того ж року він здійснив такі ж дії з іншою дівчиною в іншому населеному пункті Херсонщини. Під приводом перевірки "благонадійності" російський військовий забрав її з дому, погрожував зброєю, вистрілив з пістолета біля голови та зґвалтував.

В обох випадках підозрюваний змушував дівчат проти волі вживати алкогольні напої, внаслідок чого одна із постраждалих знепритомніла. 

Повідомлено про підозру російському військовому, який ґвалтував дівчат на окупованій Херсонщині, - Офіс Генпрокурора 01
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Підозра для таких повинна важити грамів 9….
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04.09.2023 12:22 Відповісти
Найбільше покарання для цього "сапієнса"- знищення "лігва". Бо то не людина!
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04.09.2023 12:25 Відповісти
Призвіще покидька? Чому морда замазана? Ідиотизм.
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04.09.2023 12:25 Відповісти
А коли повідомлять підозру всім цим "українським політикам" (прізвища не пишу, бо забанять, ви їх усіх знаєте)👈, які продали тисячі українських ракет, літаків, танків, ??
І цим дали зелене світло кацапам напасти на Україну👈
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04.09.2023 12:27 Відповісти
Якшо вже встановили хто це, то дайте підозру за незаконий перехід кордону зі зброєю з метою знищення держави.
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04.09.2023 12:29 Відповісти
підозра це класс, але краще знайти та повісити за це саме...
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04.09.2023 12:41 Відповісти
Євнуха з нього треба зробити.
Щоби свій кардан він не зміг підняти навіть магнітом.
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04.09.2023 12:47 Відповісти
Краще скопца. Це у них скрєпа
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04.09.2023 13:55 Відповісти
Коли не надаєте повної інформації про 'людину' тоді непотрібно про це писати
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04.09.2023 12:47 Відповісти
 
 