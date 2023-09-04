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Новости ПроисшествияВойна в Украине
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Сообщено о подозрении российскому военному, насиловавшему девушек на оккупированной Херсонщине, - Офис Генпрокурора

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине

рф,армия,россия,военный

Правоохранители заочно сообщили о подозрении военному РФ, весной 2022 года совершавшему сексуальное насилие на оккупированных территориях Херсонской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

При процессуальном руководстве Офиса Генпрокурора идентифицировано и сообщено о подозрении в нарушении законов и обычаев войны военнослужащему ВС РФ (ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

По данным следствия, весной 2022 года подозреваемый совершал сексуальное насилие на временно захваченных территориях Херсонской области. В апреле 2022 года он зашел во двор дома, где проживала несовершеннолетняя. Направив оружие на членов семьи, он забрал девушку с собой, а затем изнасиловал.

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В мае того же года он совершил такие же действия с другой девушкой в другом населенном пункте Херсона. Под предлогом проверки "благонадежности" российский военный забрал ее из дома, угрожал оружием, выстрелил из пистолета у головы и изнасиловал.

В обоих случаях подозреваемый заставлял девушек против воли употреблять алкогольные напитки, в результате чего одна из пострадавших потеряла сознание.

Сообщено о подозрении российскому военному, насиловавшему девушек на оккупированной Херсонщине, - Офис Генпрокурора 01
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Підозра для таких повинна важити грамів 9….
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04.09.2023 12:22 Ответить
Найбільше покарання для цього "сапієнса"- знищення "лігва". Бо то не людина!
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04.09.2023 12:25 Ответить
Призвіще покидька? Чому морда замазана? Ідиотизм.
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04.09.2023 12:25 Ответить
А коли повідомлять підозру всім цим "українським політикам" (прізвища не пишу, бо забанять, ви їх усіх знаєте)👈, які продали тисячі українських ракет, літаків, танків, ??
І цим дали зелене світло кацапам напасти на Україну👈
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04.09.2023 12:27 Ответить
Якшо вже встановили хто це, то дайте підозру за незаконий перехід кордону зі зброєю з метою знищення держави.
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04.09.2023 12:29 Ответить
підозра це класс, але краще знайти та повісити за це саме...
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04.09.2023 12:41 Ответить
Євнуха з нього треба зробити.
Щоби свій кардан він не зміг підняти навіть магнітом.
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04.09.2023 12:47 Ответить
Краще скопца. Це у них скрєпа
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04.09.2023 13:55 Ответить
Коли не надаєте повної інформації про 'людину' тоді непотрібно про це писати
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04.09.2023 12:47 Ответить
 
 