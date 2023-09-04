Сообщено о подозрении российскому военному, насиловавшему девушек на оккупированной Херсонщине, - Офис Генпрокурора

Правоохранители заочно сообщили о подозрении военному РФ, весной 2022 года совершавшему сексуальное насилие на оккупированных территориях Херсонской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

При процессуальном руководстве Офиса Генпрокурора идентифицировано и сообщено о подозрении в нарушении законов и обычаев войны военнослужащему ВС РФ (ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

По данным следствия, весной 2022 года подозреваемый совершал сексуальное насилие на временно захваченных территориях Херсонской области. В апреле 2022 года он зашел во двор дома, где проживала несовершеннолетняя. Направив оружие на членов семьи, он забрал девушку с собой, а затем изнасиловал.

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В мае того же года он совершил такие же действия с другой девушкой в другом населенном пункте Херсона. Под предлогом проверки "благонадежности" российский военный забрал ее из дома, угрожал оружием, выстрелил из пистолета у головы и изнасиловал.

В обоих случаях подозреваемый заставлял девушек против воли употреблять алкогольные напитки, в результате чего одна из пострадавших потеряла сознание.