Сообщено о подозрении российскому военному, насиловавшему девушек на оккупированной Херсонщине, - Офис Генпрокурора
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Правоохранители заочно сообщили о подозрении военному РФ, весной 2022 года совершавшему сексуальное насилие на оккупированных территориях Херсонской области.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Офис Генерального прокурора.
При процессуальном руководстве Офиса Генпрокурора идентифицировано и сообщено о подозрении в нарушении законов и обычаев войны военнослужащему ВС РФ (ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).
По данным следствия, весной 2022 года подозреваемый совершал сексуальное насилие на временно захваченных территориях Херсонской области. В апреле 2022 года он зашел во двор дома, где проживала несовершеннолетняя. Направив оружие на членов семьи, он забрал девушку с собой, а затем изнасиловал.
В мае того же года он совершил такие же действия с другой девушкой в другом населенном пункте Херсона. Под предлогом проверки "благонадежности" российский военный забрал ее из дома, угрожал оружием, выстрелил из пистолета у головы и изнасиловал.
В обоих случаях подозреваемый заставлял девушек против воли употреблять алкогольные напитки, в результате чего одна из пострадавших потеряла сознание.
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І цим дали зелене світло кацапам напасти на Україну👈
Щоби свій кардан він не зміг підняти навіть магнітом.