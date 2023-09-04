За добу прикордонники затримують до 30 ухилянтів, - Держприкордонслужба
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За добу прикордонники затримують у середньому від 20 до 30 порушників, які в незаконний спосіб намагаються перетнути державний кордон України. Ідеться насамперед про чоловіків віком від 18 до 60 років.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це в ефірі телемарафону повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.
"У середньому за добу прикордонники затримують від 20 до 30 порушників, які в незаконний спосіб намагаються перетнути державний кордон України. В першу чергу мова йде про чоловіків - громадян України віком від 18 до 60 років ", - сказав Демченко.
Він зазначив, що це випадки поза межами пунктів пропуску (тобто по зеленій ділянці кордону) і в пунктах пропуску.
За його словами, якщо говорити про пункти пропуску, то тут порушники намагаються використовувати підроблені документи, однак під час перевірки інспектори такі підробки виявляють.\
"У подальшому таких осіб ми передаємо співробітникам поліції для того, щоб вони притягувати їх і до кримінальної відповідальності", - розповів речник Держприкордонслужби.
Він зауважив, що для осіб, які намагаються незаконно перетнути кордон по зеленій ділянці кордону, передбачена адміністративна відповідальність.
"Але також ми інформуємо і співробітників поліції, і представників ТЦК для того, щоб вони щодо таких осіб провели подальшу перевірку стосовно їхніх намірів незаконно перетнути кордон", - додав Демченко.
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Краще б ДРГ ловили з таким успіхом.Ухилянтів це не виправдовує,але вже бісять "подвиги" з відлову беззбройних телепнів.
Що б ґендерна рівноправність була на ділі, а не тільки в цих там Стамбульських конвенкціях☝
и Северная Корея одержали относительные победы над противником благодаря мощной людской помощи китайских "добровольцев".Мобилизационный промышленный потенциал Украины и расеянии нестравнимы,
но, если военно-техническую помощь США и ЕС Украине оказывают, то ресурс людей у Украины сильно меньше.Здесь нужна мощная, очень хорошо организованния помощь людьми - аналогичная помощи "китайских добровольцев" со стороны всего цивилизованного мира, чтобы расеяния ощутила свою слабость и прекратила войну, сейчас же она верит в свою победу за счет людских ресурсов,а алкашей, безработных, бездельников, а также заключенных в ней еще полным-полно.Кстати,расеяния оказывала сама такую помощь "добровольцами" с чужими документами Северной Корее и Вьетнаму - своим идеологическим колониям, и не только им.
"лучшей в мире"(по количеству) техники.Украине нужны дальнобойные ракеты для уничтожения этого потенциала, который сосредоточен на Урале и в Сибири за счет переноса заводов в 40-е годы 20 века - без этого победу одержать будет невозможно (и это - кроме добровольцев из стран НАТО)! Страны НАТО запретили наносить такие удары своими ракетами по расеянии - Украине придется решать эту проблему уже самостоятельно.