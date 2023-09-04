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За добу прикордонники затримують до 30 ухилянтів, - Держприкордонслужба

Новини Цензор.НЕТ Події

ухилянти

За добу прикордонники затримують у середньому від 20 до 30 порушників, які в незаконний спосіб намагаються перетнути державний кордон України. Ідеться насамперед про чоловіків віком від 18 до 60 років.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це в ефірі телемарафону повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.

"У середньому за добу прикордонники затримують від 20 до 30 порушників, які в незаконний спосіб намагаються перетнути державний кордон України. В першу чергу мова йде про чоловіків - громадян України віком від 18 до 60 років ", - сказав Демченко.

Він зазначив, що це випадки поза межами пунктів пропуску (тобто по зеленій ділянці кордону) і в пунктах пропуску.

За його словами, якщо говорити про пункти пропуску, то тут порушники намагаються використовувати підроблені документи, однак під час перевірки інспектори такі підробки виявляють.\

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"У подальшому таких осіб ми передаємо співробітникам поліції для того, щоб вони притягувати їх і до кримінальної відповідальності", - розповів речник Держприкордонслужби.

Він зауважив, що для осіб, які намагаються незаконно перетнути кордон по зеленій ділянці кордону, передбачена адміністративна відповідальність.

"Але також ми інформуємо і співробітників поліції, і представників ТЦК для того, щоб вони щодо таких осіб провели подальшу перевірку стосовно їхніх намірів незаконно перетнути кордон", - додав Демченко.

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Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+7
Гидко вже читати подібні "новини".Така бравада там,де плакати треба.Чому нема новин,де прикордонники затримують різну депутатську і можновладну шваль та їх "діток",ну і різних мордатих "діячів культури".Чи "ета другоє",і кишка тонка чіпати зелене болото?
Краще б ДРГ ловили з таким успіхом.Ухилянтів це не виправдовує,але вже бісять "подвиги" з відлову беззбройних телепнів.
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04.09.2023 12:42
+3
356 це що за число? Незнаєш скільки днів у році?
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04.09.2023 12:43
+3
Люську Арестовича не затримали бо 34 рази ходив за лінію фронта .
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04.09.2023 12:58
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Це учні нашого лідора.
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04.09.2023 12:37 Відповісти
Боюсь спросить, а сколько они не ловят? О_о
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04.09.2023 12:37 Відповісти
тебе ж не піймали.., вже один є.
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04.09.2023 12:39 Відповісти
30 та на 356.... можна набрати 2-3 бригади, назвати - "ухилянт" і на розмінування...
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04.09.2023 12:38 Відповісти
356 це що за число? Незнаєш скільки днів у році?
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04.09.2023 12:43 Відповісти
цифра опосередкована, як і 30 - все приблизно.
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04.09.2023 12:52 Відповісти
Такий вже рiвень подоляковських ботiв
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04.09.2023 13:00 Відповісти
60т затримують 30 штук. Ріденько якось)
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04.09.2023 12:39 Відповісти
Гидко вже читати подібні "новини".Така бравада там,де плакати треба.Чому нема новин,де прикордонники затримують різну депутатську і можновладну шваль та їх "діток",ну і різних мордатих "діячів культури".Чи "ета другоє",і кишка тонка чіпати зелене болото?
Краще б ДРГ ловили з таким успіхом.Ухилянтів це не виправдовує,але вже бісять "подвиги" з відлову беззбройних телепнів.
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04.09.2023 12:42 Відповісти
Показують видимість роботи, бл.
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04.09.2023 12:55 Відповісти
Ситуацію можна виправити якщо мобілізувати жінок теж - багато жінок ображаються, що їх дискримінують за статевою ознакою і хочуть у штормові підрозділи.

Що б ґендерна рівноправність була на ділі, а не тільки в цих там Стамбульських конвенкціях☝
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04.09.2023 12:57 Відповісти
Люську Арестовича не затримали бо 34 рази ходив за лінію фронта .
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04.09.2023 12:58 Відповісти
І по мінному полю ходив
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04.09.2023 13:08 Відповісти
Будет больше. Теперь побегут еще и те, кто раньше не пригоден был. Они тоже жить хотят.
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04.09.2023 13:08 Відповісти
Загороджувальні загони працюють...))
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04.09.2023 13:10 Відповісти
Причем тут уклонисты?Если изучить войны 20 века - корейскую и вьетнамскую, то в них Северный Вьетнам
и Северная Корея одержали относительные победы над противником благодаря мощной людской помощи китайских "добровольцев".Мобилизационный промышленный потенциал Украины и расеянии нестравнимы,
но, если военно-техническую помощь США и ЕС Украине оказывают, то ресурс людей у Украины сильно меньше.Здесь нужна мощная, очень хорошо организованния помощь людьми - аналогичная помощи "китайских добровольцев" со стороны всего цивилизованного мира, чтобы расеяния ощутила свою слабость и прекратила войну, сейчас же она верит в свою победу за счет людских ресурсов,а алкашей, безработных, бездельников, а также заключенных в ней еще полным-полно.Кстати,расеяния оказывала сама такую помощь "добровольцами" с чужими документами Северной Корее и Вьетнаму - своим идеологическим колониям, и не только им.
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04.09.2023 17:09 Відповісти
Военно-техническая помощь Запада за полтора года показала, что она рассчитана на то, чтобы Украина не проиграла войну, но не на то, чтобы выиграла.
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04.09.2023 19:29 Відповісти
Кроме того, расеяния имеет мощный промышленный потенциал и может быстро наклепать
"лучшей в мире"(по количеству) техники.Украине нужны дальнобойные ракеты для уничтожения этого потенциала, который сосредоточен на Урале и в Сибири за счет переноса заводов в 40-е годы 20 века - без этого победу одержать будет невозможно (и это - кроме добровольцев из стран НАТО)! Страны НАТО запретили наносить такие удары своими ракетами по расеянии - Украине придется решать эту проблему уже самостоятельно.
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06.09.2023 15:16 Відповісти
 
 