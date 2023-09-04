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Госпогранслужба (5408) уклонисты (185)

За сутки пограничники задерживают до 30 уклонистов, - Госпогранслужба

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

уклонисты

За сутки пограничники задерживают в среднем от 20 до 30 нарушителей, незаконно пытающихся пересечь государственную границу Украины. Речь идет, прежде всего, о мужчинах от 18 до 60 лет.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ, об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко.

"В среднем за сутки пограничники задерживают от 20 до 30 нарушителей, незаконно пытающихся пересечь государственную границу Украины. В первую очередь, речь идет о мужчинах - гражданах Украины в возрасте от 18 до 60 лет", - сказал Демченко.

Он отметил, что это случаи вне пунктов пропуска (т.е. по зеленому участку границы) и в пунктах пропуска.

По его словам, если говорить о пунктах пропуска, то нарушители пытаются использовать поддельные документы, однако во время проверки инспекторы такие подделки обнаруживают.

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"В дальнейшем таких лиц мы передаем сотрудникам полиции для того, чтобы они привлекать их и к уголовной ответственности", - рассказал спикер Госпогранслужбы.

Он отметил, что для лиц, пытающихся незаконно пересечь границу по зеленому участку границы, предусмотрена административная ответственность.

"Но также мы информируем и сотрудников полиции, и представителей ТЦК для того, чтобы они по таким лицам провели дальнейшую проверку относительно их намерений незаконно пересечь границу", - добавил Демченко.

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Топ комментарии
+7
Гидко вже читати подібні "новини".Така бравада там,де плакати треба.Чому нема новин,де прикордонники затримують різну депутатську і можновладну шваль та їх "діток",ну і різних мордатих "діячів культури".Чи "ета другоє",і кишка тонка чіпати зелене болото?
Краще б ДРГ ловили з таким успіхом.Ухилянтів це не виправдовує,але вже бісять "подвиги" з відлову беззбройних телепнів.
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04.09.2023 12:42
+3
356 це що за число? Незнаєш скільки днів у році?
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04.09.2023 12:43
+3
Люську Арестовича не затримали бо 34 рази ходив за лінію фронта .
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04.09.2023 12:58
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Це учні нашого лідора.
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04.09.2023 12:37 Ответить
Боюсь спросить, а сколько они не ловят? О_о
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04.09.2023 12:37 Ответить
тебе ж не піймали.., вже один є.
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04.09.2023 12:39 Ответить
30 та на 356.... можна набрати 2-3 бригади, назвати - "ухилянт" і на розмінування...
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04.09.2023 12:38 Ответить
356 це що за число? Незнаєш скільки днів у році?
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04.09.2023 12:43 Ответить
цифра опосередкована, як і 30 - все приблизно.
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04.09.2023 12:52 Ответить
Такий вже рiвень подоляковських ботiв
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04.09.2023 13:00 Ответить
60т затримують 30 штук. Ріденько якось)
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04.09.2023 12:39 Ответить
Гидко вже читати подібні "новини".Така бравада там,де плакати треба.Чому нема новин,де прикордонники затримують різну депутатську і можновладну шваль та їх "діток",ну і різних мордатих "діячів культури".Чи "ета другоє",і кишка тонка чіпати зелене болото?
Краще б ДРГ ловили з таким успіхом.Ухилянтів це не виправдовує,але вже бісять "подвиги" з відлову беззбройних телепнів.
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04.09.2023 12:42 Ответить
Показують видимість роботи, бл.
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04.09.2023 12:55 Ответить
Ситуацію можна виправити якщо мобілізувати жінок теж - багато жінок ображаються, що їх дискримінують за статевою ознакою і хочуть у штормові підрозділи.

Що б ґендерна рівноправність була на ділі, а не тільки в цих там Стамбульських конвенкціях☝
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04.09.2023 12:57 Ответить
Люську Арестовича не затримали бо 34 рази ходив за лінію фронта .
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04.09.2023 12:58 Ответить
І по мінному полю ходив
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04.09.2023 13:08 Ответить
Будет больше. Теперь побегут еще и те, кто раньше не пригоден был. Они тоже жить хотят.
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04.09.2023 13:08 Ответить
Загороджувальні загони працюють...))
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04.09.2023 13:10 Ответить
Причем тут уклонисты?Если изучить войны 20 века - корейскую и вьетнамскую, то в них Северный Вьетнам
и Северная Корея одержали относительные победы над противником благодаря мощной людской помощи китайских "добровольцев".Мобилизационный промышленный потенциал Украины и расеянии нестравнимы,
но, если военно-техническую помощь США и ЕС Украине оказывают, то ресурс людей у Украины сильно меньше.Здесь нужна мощная, очень хорошо организованния помощь людьми - аналогичная помощи "китайских добровольцев" со стороны всего цивилизованного мира, чтобы расеяния ощутила свою слабость и прекратила войну, сейчас же она верит в свою победу за счет людских ресурсов,а алкашей, безработных, бездельников, а также заключенных в ней еще полным-полно.Кстати,расеяния оказывала сама такую помощь "добровольцами" с чужими документами Северной Корее и Вьетнаму - своим идеологическим колониям, и не только им.
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04.09.2023 17:09 Ответить
Военно-техническая помощь Запада за полтора года показала, что она рассчитана на то, чтобы Украина не проиграла войну, но не на то, чтобы выиграла.
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04.09.2023 19:29 Ответить
Кроме того, расеяния имеет мощный промышленный потенциал и может быстро наклепать
"лучшей в мире"(по количеству) техники.Украине нужны дальнобойные ракеты для уничтожения этого потенциала, который сосредоточен на Урале и в Сибири за счет переноса заводов в 40-е годы 20 века - без этого победу одержать будет невозможно (и это - кроме добровольцев из стран НАТО)! Страны НАТО запретили наносить такие удары своими ракетами по расеянии - Украине придется решать эту проблему уже самостоятельно.
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06.09.2023 15:16 Ответить
 
 