За сутки пограничники задерживают до 30 уклонистов, - Госпогранслужба

За сутки пограничники задерживают в среднем от 20 до 30 нарушителей, незаконно пытающихся пересечь государственную границу Украины. Речь идет, прежде всего, о мужчинах от 18 до 60 лет.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ, об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко.

"В среднем за сутки пограничники задерживают от 20 до 30 нарушителей, незаконно пытающихся пересечь государственную границу Украины. В первую очередь, речь идет о мужчинах - гражданах Украины в возрасте от 18 до 60 лет", - сказал Демченко.

Он отметил, что это случаи вне пунктов пропуска (т.е. по зеленому участку границы) и в пунктах пропуска.

По его словам, если говорить о пунктах пропуска, то нарушители пытаются использовать поддельные документы, однако во время проверки инспекторы такие подделки обнаруживают.

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"В дальнейшем таких лиц мы передаем сотрудникам полиции для того, чтобы они привлекать их и к уголовной ответственности", - рассказал спикер Госпогранслужбы.

Он отметил, что для лиц, пытающихся незаконно пересечь границу по зеленому участку границы, предусмотрена административная ответственность.

"Но также мы информируем и сотрудников полиции, и представителей ТЦК для того, чтобы они по таким лицам провели дальнейшую проверку относительно их намерений незаконно пересечь границу", - добавил Демченко.

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