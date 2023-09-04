За сутки пограничники задерживают до 30 уклонистов, - Госпогранслужба
Новости Цензор.НЕТ Происшествия
За сутки пограничники задерживают в среднем от 20 до 30 нарушителей, незаконно пытающихся пересечь государственную границу Украины. Речь идет, прежде всего, о мужчинах от 18 до 60 лет.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ, об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко.
"В среднем за сутки пограничники задерживают от 20 до 30 нарушителей, незаконно пытающихся пересечь государственную границу Украины. В первую очередь, речь идет о мужчинах - гражданах Украины в возрасте от 18 до 60 лет", - сказал Демченко.
Он отметил, что это случаи вне пунктов пропуска (т.е. по зеленому участку границы) и в пунктах пропуска.
По его словам, если говорить о пунктах пропуска, то нарушители пытаются использовать поддельные документы, однако во время проверки инспекторы такие подделки обнаруживают.
"В дальнейшем таких лиц мы передаем сотрудникам полиции для того, чтобы они привлекать их и к уголовной ответственности", - рассказал спикер Госпогранслужбы.
Он отметил, что для лиц, пытающихся незаконно пересечь границу по зеленому участку границы, предусмотрена административная ответственность.
"Но также мы информируем и сотрудников полиции, и представителей ТЦК для того, чтобы они по таким лицам провели дальнейшую проверку относительно их намерений незаконно пересечь границу", - добавил Демченко.
Пожалуйста, подождите...
Краще б ДРГ ловили з таким успіхом.Ухилянтів це не виправдовує,але вже бісять "подвиги" з відлову беззбройних телепнів.
Що б ґендерна рівноправність була на ділі, а не тільки в цих там Стамбульських конвенкціях☝
и Северная Корея одержали относительные победы над противником благодаря мощной людской помощи китайских "добровольцев".Мобилизационный промышленный потенциал Украины и расеянии нестравнимы,
но, если военно-техническую помощь США и ЕС Украине оказывают, то ресурс людей у Украины сильно меньше.Здесь нужна мощная, очень хорошо организованния помощь людьми - аналогичная помощи "китайских добровольцев" со стороны всего цивилизованного мира, чтобы расеяния ощутила свою слабость и прекратила войну, сейчас же она верит в свою победу за счет людских ресурсов,а алкашей, безработных, бездельников, а также заключенных в ней еще полным-полно.Кстати,расеяния оказывала сама такую помощь "добровольцами" с чужими документами Северной Корее и Вьетнаму - своим идеологическим колониям, и не только им.
"лучшей в мире"(по количеству) техники.Украине нужны дальнобойные ракеты для уничтожения этого потенциала, который сосредоточен на Урале и в Сибири за счет переноса заводов в 40-е годы 20 века - без этого победу одержать будет невозможно (и это - кроме добровольцев из стран НАТО)! Страны НАТО запретили наносить такие удары своими ракетами по расеянии - Украине придется решать эту проблему уже самостоятельно.