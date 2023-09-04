УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
4098 відвідувачів онлайн
Новини ПодіїКиївські новини
1 957 6
Київ (13849) мінування (1159) ТРЦ (60)

У Києві повідомили про замінування всіх ТРЦ

Новини Цензор.НЕТ Події Київські новини

мінування,замінування

До поліції надійшло повідомленні про замінування всіх торгово-розважальних центрів Києва

Про це повідомили в КМВА, передає Цензор.НЕТ.

"Поліція столиці отримала інформацію щодо замінування всіх торгово-розважальних центрів Києва. Поліція відпрацьовує власними силами, підрозділи ДСНС будуть залучатися у разі необхідності. Нагадаємо 1.09 та сьогодні 4.09 були хибні мінування усіх шкіл Києва. Тож зберігайте спокій. Поліція, ДСНС, СБУ вживають усі необхідні заходи. Довіряйте правоохоронцям, дестабілізації безпекової ситуації в Києві ніхто не допустить", - повідомив начальник КМВА Сергій Попко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Києві знову повідомили про замінування усіх шкіл та коледжів

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Якийсь крутий мінувальник. Альо, СБУ ?!!!
показати весь коментар
04.09.2023 20:19 Відповісти
Кацапи розважаються. І чого тут крутого? Щоб не паритись повідомляють, что ВСІ заміновані.
показати весь коментар
04.09.2023 20:20 Відповісти
Виловити цих мінувальників і, вибачте за каламбур, відправити на розмінування "передка". Не справляться, то як казав Іван Васильович: "....пущай полетают!"
показати весь коментар
04.09.2023 20:34 Відповісти
Два дні підряд всі школи Києва мінують ,а не можна мінувати в москві ,пітері чи лднр ,чи далі будем такими безпорядними ?
показати весь коментар
04.09.2023 20:44 Відповісти
вирахувати і спіймати уродів і мінімум 10 років за грати.
показати весь коментар
04.09.2023 20:50 Відповісти
скоріш за все, телефонують з украдених українських сім-карт десь з окупованих територій... чомусь мені так здається...
показати весь коментар
05.09.2023 03:52 Відповісти
 
 