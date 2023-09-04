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Новини Київські новини
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Київ (13849) мінування (1159) школа (1826)

У Києві знову повідомили про замінування усіх шкіл та коледжів

Новини Цензор.НЕТ Київські новини

мінування,шкіл

Столична поліція знову отримала повідомлення щодо замінування усіх середніх шкіл та коледжів Києва. Працівники поліції, підрозділи ДСНС вживають необхідних заходів.

Про це повідомили у Київській міській військовій адміністрації, інформує Цензор.НЕТ.

"Щодо евакуації дітей та вчителів з приміщень, рішення буде прийматися додатково адміністрацією навчальних закладів та поліцією. Зберігайте спокій та слідкуйте за оновленням інформації", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 1 вересня також було повідомлення про замінування усіх шкіл. У КМВА повідомили, що після ретельної перевірки ця інформація не підтвердилася.

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Автор: Марина Макєєва
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А в москвабаді тяжко повідомити?
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04.09.2023 09:25 Відповісти
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04.09.2023 09:30 Відповісти
а шо робить якщо убєжіщє замінували?
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04.09.2023 12:17 Відповісти
Всі хразу убєжища. Мені от цікаво , хтось звоне і каже на чистокровному бурятському : " мі замініравалі всє убєжища мана" .
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04.09.2023 13:49 Відповісти
Майже кожен день мінують ці школи...Яке це навчання має бути? Тут війна, тут мінування, тут ще щось. Вже краще поступати в школи Польщі. Там такого точно нема. Та і якість освіти краще https://slavic-center.com.ua/uk/
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06.11.2023 10:47 Відповісти
 
 