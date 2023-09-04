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У Києві знову повідомили про замінування усіх шкіл та коледжів
Новини Цензор.НЕТ Київські новини
Столична поліція знову отримала повідомлення щодо замінування усіх середніх шкіл та коледжів Києва. Працівники поліції, підрозділи ДСНС вживають необхідних заходів.
Про це повідомили у Київській міській військовій адміністрації, інформує Цензор.НЕТ.
"Щодо евакуації дітей та вчителів з приміщень, рішення буде прийматися додатково адміністрацією навчальних закладів та поліцією. Зберігайте спокій та слідкуйте за оновленням інформації", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 1 вересня також було повідомлення про замінування усіх шкіл. У КМВА повідомили, що після ретельної перевірки ця інформація не підтвердилася.
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Gary Grant
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YU ST
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Slava Slave
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