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Новости Киевские новости
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Киев (24550) минирование (1409) школа (2887)

В Киеве снова сообщили о заминировании всех средних школ и колледжей

Новости Цензор.НЕТ Киевские новости

мінування,шкіл

Столичная полиция снова получила сообщение о заминировании всех средних школ и колледжей Киева. Работники полиции, подразделения ГСЧС принимают необходимые меры.

Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации, информирует Цензор.НЕТ.

"Относительно эвакуации детей и учителей из помещений, решение будет приниматься дополнительно администрацией учебных заведений и полицией. Сохраняйте спокойствие и следите за обновлением информации", - говорится в сообщении.

Напомним, 1 сентября также было сообщение о заминировании всех школ. В КГВА сообщили, что после тщательной проверки эта информация не подтвердилась.

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А в москвабаді тяжко повідомити?
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04.09.2023 09:25 Ответить
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04.09.2023 09:30 Ответить
а шо робить якщо убєжіщє замінували?
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04.09.2023 12:17 Ответить
Всі хразу убєжища. Мені от цікаво , хтось звоне і каже на чистокровному бурятському : " мі замініравалі всє убєжища мана" .
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04.09.2023 13:49 Ответить
Майже кожен день мінують ці школи...Яке це навчання має бути? Тут війна, тут мінування, тут ще щось. Вже краще поступати в школи Польщі. Там такого точно нема. Та і якість освіти краще https://slavic-center.com.ua/uk/
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06.11.2023 10:47 Ответить
 
 