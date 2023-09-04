1 738 6
В Киеве снова сообщили о заминировании всех средних школ и колледжей
Новости Цензор.НЕТ Киевские новости
Столичная полиция снова получила сообщение о заминировании всех средних школ и колледжей Киева. Работники полиции, подразделения ГСЧС принимают необходимые меры.
Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации, информирует Цензор.НЕТ.
"Относительно эвакуации детей и учителей из помещений, решение будет приниматься дополнительно администрацией учебных заведений и полицией. Сохраняйте спокойствие и следите за обновлением информации", - говорится в сообщении.
Напомним, 1 сентября также было сообщение о заминировании всех школ. В КГВА сообщили, что после тщательной проверки эта информация не подтвердилась.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Gary Grant
показать весь комментарий04.09.2023 09:25 Ответить Мне нравится 3
YU ST
показать весь комментарий04.09.2023 09:30 Ответить Мне нравится 6
Slava Slave
показать весь комментарий04.09.2023 12:17 Ответить Мне нравится 0
Энди Мир
показать весь комментарий04.09.2023 13:49 Ответить Мне нравится 0
✘
Sergey Nabokov
показать весь комментарий06.11.2023 10:47 Ответить Мне нравится 0
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...