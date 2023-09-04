В Киеве снова сообщили о заминировании всех средних школ и колледжей

Столичная полиция снова получила сообщение о заминировании всех средних школ и колледжей Киева. Работники полиции, подразделения ГСЧС принимают необходимые меры.

Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации, информирует Цензор.НЕТ.

"Относительно эвакуации детей и учителей из помещений, решение будет приниматься дополнительно администрацией учебных заведений и полицией. Сохраняйте спокойствие и следите за обновлением информации", - говорится в сообщении.

Напомним, 1 сентября также было сообщение о заминировании всех школ. В КГВА сообщили, что после тщательной проверки эта информация не подтвердилась.

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