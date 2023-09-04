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Шойгу офіційно підтвердив скасування спільних російсько-білоруських навчань "Захід-2023"
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Росія офіційно скасувала проведення спільно з Білоруссю стратегічних навчань "Захід-2023". Вони мали відбутися у вересні.
Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на росЗМІ, про це заявив міністр оборони Росії Сергій Шойгу.
Журналісти запитали у Шойгу, чи будуть проводитися навчання.
"Ні, цього року у нас навчання в Україні", - відповів Шойгу.
Навчання "Захід" – стратегічні навчання, які Росії проводить разом з Білоруссю. Зазвичай вони проводилися збройними силами РФ в рамках ротації з іншими навчаннями стратегічного рівня - "Центр", "Схід", "Кавказ".
Нагадаємо, раніше британська розвідка вже передбачала, що Росія скасує заплановані навчання "Захід-2023".
Топ коментарі
+11 Pavel Bortsevych
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+4 Яр Холодний
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+3 Олександр САТ РЕМ
показати весь коментар05.09.2023 00:29
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Будь ласка, зачекайте...
Вчитеся гуйово, Шайбу-Шайбу! Виженуть скоро.
Гірше було б, коли самі баклани "непугані" перли б в Україну здихати за 2000 у.е. на місяць "по контракту"
Рашиські алені почали щось підозрювати
Кадия стоит....
Магнус не предавал....
Ереб *****
Всем великого Супа и эльдарку.
Це точна цитата? Воно навчилося говорити "В Україні"?
==========
це такий стьоб?
бачу шААААААаайгу - також КЛОВАН!🤡 ,як і пукін, як і зеленський...
ХХАХХААХХААХ!!! "навчання" в нього в Україні....
СМІШЧНО!
Та клич "гостей" ти до "сніданку"!
Звари куліш з димком вогненний,
Підкинь їм "поросят" смажених,
А на додачу, зверху, трохи,
Сипни свинцевого гороху!