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Новини За кордоном
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Росія (47244) військові навчання (2590) Шойгу (573)

Шойгу офіційно підтвердив скасування спільних російсько-білоруських навчань "Захід-2023"

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

шойгу

Росія офіційно скасувала проведення спільно з Білоруссю стратегічних навчань "Захід-2023". Вони мали відбутися у вересні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на росЗМІ, про це заявив міністр оборони Росії Сергій Шойгу.

Журналісти запитали у Шойгу, чи будуть проводитися навчання.

"Ні, цього року у нас навчання в Україні", - відповів Шойгу.

Навчання "Захід" – стратегічні навчання, які Росії проводить разом з Білоруссю. Зазвичай вони проводилися збройними силами РФ в рамках ротації з іншими навчаннями стратегічного рівня - "Центр", "Схід", "Кавказ".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Білорусь продовжила спільні зі Збройними силами Росії військові навчання до 11 вересня, - "Беларускі Гаюн"

Нагадаємо, раніше британська розвідка вже передбачала, що Росія скасує заплановані навчання "Захід-2023".

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+11
ЗСУ їм дипломи про завершення навчання видає з подальшим працевлаштуванням на той світ
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04.09.2023 23:20
+4
Колись таким "двієчникам", як кацапи, у школі не "Атестат про освіту" видавали, а довідку "Прослухав курс наук" .....
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05.09.2023 05:23
+3
Мобілізувати можна . Але навчити і злагодити неможливо . Просто мясо
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05.09.2023 00:29
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"Ні, цього року у нас навчання в Україні"

Вчитеся гуйово, Шайбу-Шайбу! Виженуть скоро.
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04.09.2023 23:00 Відповісти
Шойгу підписав сьогодня указ о додатковій частковій мобілізації. РФ мобілізує до 1 листопада 200 000 людей. Це 40 бригад по 5000 в кожній. Нам ще три місяця требо потягнути з контрнаступом
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04.09.2023 23:26 Відповісти
Мобілізувати можна . Але навчити і злагодити неможливо . Просто мясо
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05.09.2023 00:29 Відповісти
Згоден, але 300 000 які були перед цим мобілізовані- ще на утилізації. це пролонгує війну далі
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05.09.2023 01:28 Відповісти
Мобілізація це добре.
Гірше було б, коли самі баклани "непугані" перли б в Україну здихати за 2000 у.е. на місяць "по контракту"

Рашиські алені почали щось підозрювати
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05.09.2023 10:20 Відповісти
Каин жив....
Кадия стоит....
Магнус не предавал....
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04.09.2023 23:01 Відповісти
Русс жопошник
Ереб *****
Всем великого Супа и эльдарку.
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04.09.2023 23:12 Відповісти
На бульбашії кат ма снігу і на алєнях не поїдиш.
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04.09.2023 23:06 Відповісти
А шо случилось?
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04.09.2023 23:13 Відповісти
мда, Шойга сказал что всех "учеников" Хйло отправил воевать. ничего хорошего в этом конечно нет, для "учеников" в первую очередь.
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04.09.2023 23:15 Відповісти
"Ні, цього року у нас навчання в Україні", - відповів Шойгу.
Це точна цитата? Воно навчилося говорити "В Україні"?
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04.09.2023 23:19 Відповісти
Нема кому, та і нема на чому?
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04.09.2023 23:19 Відповісти
ЗСУ їм дипломи про завершення навчання видає з подальшим працевлаштуванням на той світ
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04.09.2023 23:20 Відповісти
Колись таким "двієчникам", як кацапи, у школі не "Атестат про освіту" видавали, а довідку "Прослухав курс наук" .....
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05.09.2023 05:23 Відповісти
Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на росЗМІ,
==========
це такий стьоб?
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04.09.2023 23:25 Відповісти
Вчаться паркуватися у чорні мішки.
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04.09.2023 23:28 Відповісти
Ванька дохне а Шойгу "жарти" - "у нас навчання в Україні"..... а потім равняють кладовище з Ванькамі й "норм." , Кацапи б7ядь.
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04.09.2023 23:29 Відповісти
А шо случилось?
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05.09.2023 00:25 Відповісти
Шо у х%йла в макітрі, то у шойгу в "піздагальнику" з бодуна - на куя "ванькам" вчитись, витрачатися на них - копняком під сраку і на "мабільний кріматорій" в Україні.
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05.09.2023 01:33 Відповісти
ААААААХАХАХАХАХАХ!!!!
бачу шААААААаайгу - також КЛОВАН!🤡 ,як і пукін, як і зеленський...

ХХАХХААХХААХ!!! "навчання" в нього в Україні....
СМІШЧНО!
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05.09.2023 04:19 Відповісти
Ну да,можно было вагнеровцев на учения послать,только оружие им стремно давать а кидать в разных там киргизов с таджиками картошкой как то не оно..
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05.09.2023 07:08 Відповісти
Вставай, козаче, до світанку
Та клич "гостей" ти до "сніданку"!

Звари куліш з димком вогненний,
Підкинь їм "поросят" смажених,

А на додачу, зверху, трохи,
Сипни свинцевого гороху!
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05.09.2023 07:23 Відповісти
Вейшнорії злякалися?
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05.09.2023 09:46 Відповісти
 
 