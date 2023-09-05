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Окупанти готують нову хвилю наступу на Куп’янсько-Лиманському напрямку, - Міноборони

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

маляр

Російські окупанти готують нову хвилю наступу на Куп’янсько-Лиманському напрямку.

Про це заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Росіяни продовжують готуватися до чергового наступу. Наші Збройні сили, відповідно, готуються до того, щоб дати відсіч. Це не тільки бійці - там щодня працюють штаби та командування", - сказала Маляр.

За її словами, jокупанти комплектують резерви для наступу на Куп'янсько-Лиманському напрямку з військ, які перебували на відновленні, із новосформованих підрозділів та солдатів, яких перекинули з Білорусі.

"Одна частина російських військ була на відновленні - вони замінять умовно ті, що виснажилися. Частину військ вони заводять з РФ - це заново сформовані підрозділи. Також була заява командувача Об’єднаних сил ЗСУ про те, що з Білорусі росіяни забирали свої війська і скупчували їх там, де вони готують резерви для наступу на Куп'янський та Лиманський напрямок", - зазначила заступниця міністра.

Мвляр додала, що росіяни також підводять професійні десантно-штурмові бригади.

Читайте також: На Лимано-Куп’янському напрямку ворог намагається зайняти вигідні висоти, тривають важкі бої, - Сили оборони

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+7
Заступниця, чи речниця 17 гривнєвого міністра?
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05.09.2023 00:47
+5
Ах лента за лентою нобої подавай.....

побільше б касетних.....
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05.09.2023 00:48
+3
jокупанти

Ганя все докладно розповіла - як зазвичай, а все тому, що вона "там" була

(я не забуду до скону її "просування довкола бахмуту")

а тепер ось ця конструкція:

"Росіяни продовжують готуватися до чергового наступу. Наші Збройні сили, відповідно, готуються до того, щоб дати відсіч. "

ось кого треба було ставити на міністриню - тоді була би цікава нова назва: ГМО
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05.09.2023 01:04
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Заступниця, чи речниця 17 гривнєвого міністра?
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05.09.2023 00:47 Відповісти
Ах лента за лентою нобої подавай.....

побільше б касетних.....
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05.09.2023 00:48 Відповісти
jокупанти

Ганя все докладно розповіла - як зазвичай, а все тому, що вона "там" була

(я не забуду до скону її "просування довкола бахмуту")

а тепер ось ця конструкція:

"Росіяни продовжують готуватися до чергового наступу. Наші Збройні сили, відповідно, готуються до того, щоб дати відсіч. "

ось кого треба було ставити на міністриню - тоді була би цікава нова назва: ГМО
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05.09.2023 01:04 Відповісти
Яка « неочікувана» новина.

Параша зібрала на купянському напрямку десь 40-100 тисяч военних, та виявляеться що вони… будуть нападати.

Ніхто цего не чекав?
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05.09.2023 02:51 Відповісти
Знову Харків под загрозою?

Як в 1943 році?
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05.09.2023 02:54 Відповісти
Они село этими 100к и 900мифическими танками не могут взять какой нах харьков да даже купянск,нынешний потенциал лаптей это полрайцентра за полгода,как это шапито с натой планировало воевать не понятно'разве что по тв)
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05.09.2023 07:57 Відповісти
У нас також не все райдужно. Надалі проблеми будуть наростати, якщо верховний буде зайнятий тільки своїм піаром і інтересами каломойсько-єрмаківської мафії, а не долею України і проблемами армії.

"Про відмову від виконання бойового розпорядження."

https://censor.net/ua/blogs/3441406/pro_vdmovu_vd_vikonannya_boyiovogo_rozporyadjennya
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05.09.2023 09:20 Відповісти
Шапками закидаемо?

Тоді навіщо євакуація? Навіщо тези про їх наступ?
Готують суспільство до чого?

Як на мене- Харків - місто Герой.

Але втрати західників та пошкодження міста не мають бути великими.
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05.09.2023 16:29 Відповісти
https://censor.net/ua/news/3441426/druga_liniya_oborony_rosiyan_dosyt_potujna_hocha_schilnist_zaminuvannya_tam_moje_vyyavytysya_menshoyu Та не дякуйте
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05.09.2023 05:53 Відповісти
Замовкла б вже...
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05.09.2023 07:27 Відповісти
Нічого собі ... Малярша і Ко вирішили розказувати про наступ рашистів.
Півтора роки тому на їхню думку та думку їхнього лохторату такого не можна було робити, бо буде паніка.
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05.09.2023 09:09 Відповісти
Ганя, йди допомагай резнікову. Досить накерувалися. Про події на фронті нам доведуть спікери Генштабу і тих підрозділів, які там воюють. А задачі МО - тирити яйця, картоплю, гроші на снаряди у ЗСУ. Дивись не переплутай.
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05.09.2023 14:51 Відповісти
 
 