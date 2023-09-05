Окупанти готують нову хвилю наступу на Куп’янсько-Лиманському напрямку, - Міноборони
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Російські окупанти готують нову хвилю наступу на Куп’янсько-Лиманському напрямку.
Про це заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Росіяни продовжують готуватися до чергового наступу. Наші Збройні сили, відповідно, готуються до того, щоб дати відсіч. Це не тільки бійці - там щодня працюють штаби та командування", - сказала Маляр.
За її словами, jокупанти комплектують резерви для наступу на Куп'янсько-Лиманському напрямку з військ, які перебували на відновленні, із новосформованих підрозділів та солдатів, яких перекинули з Білорусі.
"Одна частина російських військ була на відновленні - вони замінять умовно ті, що виснажилися. Частину військ вони заводять з РФ - це заново сформовані підрозділи. Також була заява командувача Об’єднаних сил ЗСУ про те, що з Білорусі росіяни забирали свої війська і скупчували їх там, де вони готують резерви для наступу на Куп'янський та Лиманський напрямок", - зазначила заступниця міністра.
Мвляр додала, що росіяни також підводять професійні десантно-штурмові бригади.
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побільше б касетних.....
Ганя все докладно розповіла - як зазвичай, а все тому, що вона "там" була
(я не забуду до скону її "просування довкола бахмуту")
а тепер ось ця конструкція:
"Росіяни продовжують готуватися до чергового наступу. Наші Збройні сили, відповідно, готуються до того, щоб дати відсіч. "
ось кого треба було ставити на міністриню - тоді була би цікава нова назва: ГМО
Параша зібрала на купянському напрямку десь 40-100 тисяч военних, та виявляеться що вони… будуть нападати.
Ніхто цего не чекав?
Як в 1943 році?
"Про відмову від виконання бойового розпорядження."
https://censor.net/ua/blogs/3441406/pro_vdmovu_vd_vikonannya_boyiovogo_rozporyadjennya
Тоді навіщо євакуація? Навіщо тези про їх наступ?
Готують суспільство до чого?
Як на мене- Харків - місто Герой.
Але втрати західників та пошкодження міста не мають бути великими.
Півтора роки тому на їхню думку та думку їхнього лохторату такого не можна було робити, бо буде паніка.