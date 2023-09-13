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Дуда може зустрітися із Зеленським стосовно зернової кризи

дуда,зеленський

Президент Польщі Анджей Дуда може найближчим часом зустрітися зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським.

Про це заявив голова канцелярії польського президента Павел Шрот, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

Шрот зазначив, що президент Дуда найближчим часом зустрінеться з українським лідером, але не став вдаватися в деталі.

"Я не хочу забігати наперед, тому що маю свої дані, але різні міркування безпеки також відіграють роль. Президент Зеленський є лідером країни, яка перебуває у стані війни, він перебуває під загрозою терористичної атаки з боку Росії" – сказав Шрот, відповідаючи на запитання про те, коли може відбутися зустріч двох президентів.

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Також Шрот заявив, що президент Дуда підтримує позицію польського уряду щодо одностороннього продовження ембарго на український агроімпорт.

"Переслідуючи свої національні інтереси, Польща вирішила закрити польський ринок для українського зерна, тому що Польщі це зерно не потрібне. Це зерно дуже потрібне країнам, яким загрожує голод внаслідок потрясінь, пов'язаних з російською агресією проти України…, і транспортування цього українського зерна через Польщу до цих країн має бути полегшене", - сказав глава кабінету Анджея Дуди.

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Нагадаємо, у вівторок уряд Польщі ухвалив резолюцію, у якій декларує наміри продовжити заборону на національному рівні, якщо її не продовжать на рівні ЄС.

Після цього прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що в разі блокування експорту українського зерна Київ звернеться до арбітражу Світової організації торгівлі.

Автор: 

Зеленський Володимир (23689) зерно (3114) Польща (8479) Дуда Анджей (770)


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Топ коментарі
+1
Головне,щоб зельц фуйні не впоров,бо він може..
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13.09.2023 08:32
+1
Було б непогано зустрічатись ДО введення заборон, а не після. Втім залишається питання - на цей раз поляки забороняють лише зерно, чи знову ледь не усю українську с/г продукцію?
Але хочеться, щоб усі подальші українські політики, теж починали свої розмови щодо торгівлі з Польщею словами - "Переслідуючи свої національні інтереси, Україна вирішила закрити український ринок для польських товарів, тому що Україні вони не потрібні."
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13.09.2023 08:39
+1
польська влада окрім зерна заборонила дуже багато чого: і соняшник, і рапс, і олію і тд.
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13.09.2023 09:30
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Головне,щоб зельц фуйні не впоров,бо він може..
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13.09.2023 08:32 Відповісти
Дуда - політик адекватний, але у Польщі президент не має такої повної влади, як Зеленський і йому доводиться враховувати інтереси тих сил, які переймаються можливим зниженням своїх доходів через конкуренцію. Головне - це прозорість процесу бо разом із зерном під роздачу потрапила й інша харчова продукція з України. З цим має розбиратися СОТ.
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13.09.2023 08:43 Відповісти
Так від дешевої агропродукції з України виграють польські пересічні споживачі, які отримають значно дешевші продукти. А те що робить дуда - це протекціонізм місцевих бариг, які сидять на дотаціях із Брюсселю.
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13.09.2023 09:28 Відповісти
Було б непогано зустрічатись ДО введення заборон, а не після. Втім залишається питання - на цей раз поляки забороняють лише зерно, чи знову ледь не усю українську с/г продукцію?
Але хочеться, щоб усі подальші українські політики, теж починали свої розмови щодо торгівлі з Польщею словами - "Переслідуючи свої національні інтереси, Україна вирішила закрити український ринок для польських товарів, тому що Україні вони не потрібні."
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13.09.2023 08:39 Відповісти
польська влада окрім зерна заборонила дуже багато чого: і соняшник, і рапс, і олію і тд.
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13.09.2023 09:30 Відповісти
Понапридумують собі "криз" потім хероічно їх вирішують.... дебіли...
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13.09.2023 08:49 Відповісти
Приедет нашего дебила на место ставить и выпороть!
Это же нужно - обвинять союзников в том, что они неправильно ведут избирательную кампанию. Это уже грубое вмешательство во внутренние дела и Трамп Зелю за это выпорол как шкодливого школьника. Но у него мозгов нет. А вот у тех, кто его натравил на поляков есть, и они явно работают на ФСБ.
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13.09.2023 09:56 Відповісти
,,Переслідуючи свої національні інтереси" - може ці слова польського президента навчать наших гетьманів на перше місце ставити свій народ а не голодуючих негрів.
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13.09.2023 10:10 Відповісти
Пора прибрати з полиць все що має позначку Зроблено в Польщі, Словатчині, угорщині заради національних інтересів України. Поки суди вирішать хто правий, а хто ні в цій історії. А тим хто думає, що від цього постраждають інші сфери відносин, надам переконливо відповідь. А ви б хотіли на місці цих країн збільшити кордони з рф та мати величезну дистабілізацію та можливість реальних військових дій, особливо це стосується поляків. Ситуація складна, але враховуючи, що все ж таки це цивілізовані країни то потрібно відносини з ними врегульовута у судовому порядку, так як і вони це роблять, коли їх щось не влаштовує. А потім мати з цього дотації з ЄС у разі позитивного рішення чи відкриття кордонів чи реальну заборону на торгівлю у цих країнах, но це все має бути цивілізовано.
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18.09.2023 13:00 Відповісти
 
 