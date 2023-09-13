Дуда може зустрітися із Зеленським стосовно зернової кризи

Президент Польщі Анджей Дуда може найближчим часом зустрітися зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським.

Про це заявив голова канцелярії польського президента Павел Шрот, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

Шрот зазначив, що президент Дуда найближчим часом зустрінеться з українським лідером, але не став вдаватися в деталі.

"Я не хочу забігати наперед, тому що маю свої дані, але різні міркування безпеки також відіграють роль. Президент Зеленський є лідером країни, яка перебуває у стані війни, він перебуває під загрозою терористичної атаки з боку Росії" – сказав Шрот, відповідаючи на запитання про те, коли може відбутися зустріч двох президентів.

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Також Шрот заявив, що президент Дуда підтримує позицію польського уряду щодо одностороннього продовження ембарго на український агроімпорт.

"Переслідуючи свої національні інтереси, Польща вирішила закрити польський ринок для українського зерна, тому що Польщі це зерно не потрібне. Це зерно дуже потрібне країнам, яким загрожує голод внаслідок потрясінь, пов'язаних з російською агресією проти України…, і транспортування цього українського зерна через Польщу до цих країн має бути полегшене", - сказав глава кабінету Анджея Дуди.

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Нагадаємо, у вівторок уряд Польщі ухвалив резолюцію, у якій декларує наміри продовжити заборону на національному рівні, якщо її не продовжать на рівні ЄС.

Після цього прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що в разі блокування експорту українського зерна Київ звернеться до арбітражу Світової організації торгівлі.