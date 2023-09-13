Макрон ставленням до Путіна "вистрілив собі в ногу", - Politico
Президент Франції Емманюель Макрон так довго намагався зрозуміти президента Росії Володимира Путіна, що втратив можливість зайняти позицію нового лідера Європи. Але зараз він радикально змінив підхід до агресії РФ проти України.
Про це пише видання Politico, повідомляє Цензор.НЕТ.
Воно цитує слова одного з французьких дипломатів про те, що Макрон "вистрелив собі в ногу", роблячи занадто багато звернень до Москви, заявивши журналістам, що "Росію не слід принижувати".
Дипломат зазначив, що у перші місяці війни ця поведінка Макрона "затьмарила" те, що Франція робила щодо військової підтримки та європейської єдності.
"Макрон упустив свій Черчиллівський момент", - висловився більш прямо інший французький дипломат, передає видання.
Зараз, як зазначає Politico, в політиці президента Франції щодо Росії відбувся поворот. Макрон почав змінювати свою позицію в грудні минулого року. А в травні 2023-го визнав під час виступу в Братиславі, що Європа "втратила певні можливості", не дослухавшись до спогадів центральних європейців про жахіття радянських часів.
Та видання зауважує, що як би Макрон не змінював ставлення й слова про агресію РФ проти України, його попередні "дипломатичні серенади" Макрона на адресу російського диктатора Володимира Путіна залишили свій слід.
Видання зауважує, що наразі уряд Макрона "веде вогонь на кількох фронтах" на користь України: розширення ЄС, військова підтримка та НАТО.
Цього ж місяця адміністрація Макрона оголосила про початок переговорів про підписання двосторонньої угоди про безпеку з Україною після саміту НАТО у Вільнюсі.
"Ми не наївні, ми зробили великий крок… але ми не обманюємо себе, що люди подумають, що Франція змінилася за одну ніч", - сказав виданню третій французький дипломат.
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а що ж французи? жарять лягушатину, та перекручують равликів?
Макрон дурень . Навіщо її принижувати , коли паРаша принижує саму себе ? Принижує тим що перетворилась на країну вбивць і нацистів , розісралась з усіма своїми сусідами ( крім білорашки ) , її нарід втратив всяку людську гордість і гідність , і тепер рабськи плазує на колінах перед божевільною потворою , сліпо роблячи все що вона наказує .
Це що , французу важко було розгледіти ,, перед тим як молоти язиком ?
Для мене в цьому житті з авторитетів лише Господь Бог і мої батьки .
Це для вас ніщєбродів , існують всякі - царі , президенти та інша муйня .. Кланяйся їм і далі . Можеш навіть засоси на дупі їм ставити . 😂
І можу говорити про президентів і про олігархів - що завгодно . А от ти робиш з них ікони , тому ти й ніщєброд .
Дискусію завершено .
Спасибі Франції за допомогу.
Індустріалізацію срср провели виробники промислового устаткування та промсервісу, які були "внє палітікі".
Китай з ями витягли виробники високо- (і недуже) технологічного "ширнепотребу", які створили для кожної сім'ї "потребу" у побутовій техніці з коефіцієнтом більше 1,0 на члена сім'ї, а також "потребу" у заміні цієї техніки кожні 3-5 років. Вони також були "внє палітікі" і вірили (точніше, робили вигляд, що вірять) в те, що джерело агресивності - бідність "насєлєнія" і в "ідеали гуманізму".
Тобто жадібність губить не тільки "фраєра"...
тому росія вічно буде намагатися вставляти палки в колеса стосункам сша і франції, нато і франції, колективного заходу і франції.
коріння цієї збоченої дружби ростуть зі взяття росіянами парижа за часів наполеона та з ресентимента французів, яким соромно що другу світову виграли не вони а англосакси.