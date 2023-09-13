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Макрон ставленням до Путіна "вистрілив собі в ногу", - Politico

макрон

Президент Франції Емманюель Макрон так довго намагався зрозуміти президента Росії Володимира Путіна, що втратив можливість зайняти позицію нового лідера Європи. Але зараз він радикально змінив підхід до агресії РФ проти України.

Про це пише видання Politico, повідомляє Цензор.НЕТ.

Воно цитує слова одного з французьких дипломатів про те, що Макрон "вистрелив собі в ногу", роблячи занадто багато звернень до Москви, заявивши журналістам, що "Росію не слід принижувати".

Дипломат зазначив, що у перші місяці війни ця поведінка Макрона "затьмарила" те, що Франція робила щодо військової підтримки та європейської єдності.

Читайте: Російського прапора на Олімпіаді в Парижі бути не може, - Макрон

"Макрон упустив свій Черчиллівський момент", - висловився більш прямо інший французький дипломат, передає видання.

Зараз, як зазначає Politico, в політиці президента Франції щодо Росії відбувся поворот. Макрон почав змінювати свою позицію в грудні минулого року. А в травні 2023-го визнав під час виступу в Братиславі, що Європа "втратила певні можливості", не дослухавшись до спогадів центральних європейців про жахіття радянських часів.

Також читайте: Зеленський провів розмову з Макроном: Україна та Франція працюватимуть над двостороннім документом щодо гарантій безпеки

Та видання зауважує, що як би Макрон не змінював ставлення й слова про агресію РФ проти України, його попередні "дипломатичні серенади" Макрона на адресу російського диктатора Володимира Путіна залишили свій слід.

Видання зауважує, що наразі уряд Макрона "веде вогонь на кількох фронтах" на користь України: розширення ЄС, військова підтримка та НАТО.

Цього ж місяця адміністрація Макрона оголосила про початок переговорів про підписання двосторонньої угоди про безпеку з Україною після саміту НАТО у Вільнюсі.

Також читайте: Макрон про переговори з Путіним: поговорю з ним тоді, коли це дійсно буде корисно і необхідно

"Ми не наївні, ми зробили великий крок… але ми не обманюємо себе, що люди подумають, що Франція змінилася за одну ніч", - сказав виданню третій французький дипломат.

Автор: 

путін володимир (23760) росія (64926) Франція (3044) Макрон Емманюель (1450)


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Топ коментарі
+20
Щоб намагатись зрозуміти *****, треба засвоїти головне - відому фразу покійного Нємцова "он *******".
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13.09.2023 09:39
+12
Дартаньян нарешті зрозумів що кардинал підарас.
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13.09.2023 09:39
+5
Тобто русофобія стає трендом "великої політики" у ЄС. Зер гут.
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13.09.2023 09:39
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Щоб намагатись зрозуміти *****, треба засвоїти головне - відому фразу покійного Нємцова "он *******".
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13.09.2023 09:39 Відповісти
А як французька дипломатія могла діяти інакше? Російський цар свого часу так довго "намагався зрозуміти" Наполеона, що дав йому можливість із 20 тис війська, що залишилось від армії вторгнення у 600 тис, втекти під час битви на Березені.
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13.09.2023 10:43 Відповісти
Дартаньян нарешті зрозумів що кардинал підарас.
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13.09.2023 09:39 Відповісти
Дрочиньян!
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13.09.2023 11:07 Відповісти
Тобто русофобія стає трендом "великої політики" у ЄС. Зер гут.
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13.09.2023 09:39 Відповісти
Ну хотів Емануельчик нємножко дєньжат на старість
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13.09.2023 09:40 Відповісти
Щось вже ніхто не говорить, що справжнім новітнім Черчіллем став наш Зе.
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13.09.2023 09:44 Відповісти
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13.09.2023 09:51 Відповісти
Маленьки , зелений гандон думає , що він дирижабль ...
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13.09.2023 10:04 Відповісти
Маленький***
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13.09.2023 10:05 Відповісти
Що відбувається в голові того, хто таке ляпнув? Страшно уявити
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13.09.2023 10:06 Відповісти
Та Кличко еще интеллектуал по сравнению с Зе
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13.09.2023 10:14 Відповісти
Бо в голові крутиться "маі мислі маі скакуни".
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13.09.2023 11:14 Відповісти
Думаю не варто розміщувати бред ідіота, на фоні світового лідера
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13.09.2023 12:31 Відповісти
Имперское прошлое дает о себе знать. Немцы и французы все еще считают себя великими народами. Если это не пресекать они продадут себя китайцам.
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13.09.2023 09:49 Відповісти
у макрона (у франції), сьогодні, зараз, "відбирають" африку.
а що ж французи? жарять лягушатину, та перекручують равликів?
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13.09.2023 09:49 Відповісти
наразя. скільки ви будете наразятися??? проясніть значення цього польського слова вже нарешті.
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13.09.2023 09:55 Відповісти
Макрон "вистрелив собі в ногу", роблячи занадто багато звернень до Москви, заявивши журналістам, що "Росію не слід принижувати". Джерело:

Макрон дурень . Навіщо її принижувати , коли паРаша принижує саму себе ? Принижує тим що перетворилась на країну вбивць і нацистів , розісралась з усіма своїми сусідами ( крім білорашки ) , її нарід втратив всяку людську гордість і гідність , і тепер рабськи плазує на колінах перед божевільною потворою , сліпо роблячи все що вона наказує .
Це що , французу важко було розгледіти ,, перед тим як молоти язиком ?
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13.09.2023 09:59 Відповісти
Чхати я хотів на президентів . Будь яких . !
Для мене в цьому житті з авторитетів лише Господь Бог і мої батьки .
Це для вас ніщєбродів , існують всякі - царі , президенти та інша муйня .. Кланяйся їм і далі . Можеш навіть засоси на дупі їм ставити . 😂
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13.09.2023 11:41 Відповісти
Якщо з авторитетів Господь Бог, то все зрозуміло. А там і до скрепів недалеко....
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13.09.2023 12:36 Відповісти
Якщо ти настільки тупий що навіть не розумієш про що йдеться , то нащо пхаєш сюди свого носа .?
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13.09.2023 13:24 Відповісти
мій життєвий принцип - Никогда не спорьте с дураками, они стащат вас на свой уровень и задавят опытом!
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13.09.2023 13:30 Відповісти
Мій теж . Тому я с тобою і не спорю .
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13.09.2023 13:37 Відповісти
Впевнений в перемозі?
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13.09.2023 13:56 Відповісти
А з якими "ніщебродами" ,максимку, ти раптом почав спілкуватися,поради давати?Не варто "опускатися"-від обраного народом Франції президента Макрона і до тих хто "ніщеброд".І нагадай,будь ласка,під яким номером в списку журналу Форбс.Щось вже 32 роки там перепелиця не попадалась.Ти ж не "ніщеброд"?І серед олігархів ні одної перепелиці.
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13.09.2023 16:23 Відповісти
От саме тому що мене там ( у списках Форбс ) немає , тому я нікому і нічого не винен , крім тих кого вже назвав вище у коментарі ..
І можу говорити про президентів і про олігархів - що завгодно . А от ти робиш з них ікони , тому ти й ніщєброд .

Дискусію завершено .
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13.09.2023 18:42 Відповісти
Всіх бувших і теперішніх захисників пуйла бачу як бувших тупообразих двійочників .
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13.09.2023 10:02 Відповісти
Макрон выстрелил себе в ногу,заигрывая с путлом.Придет к власти во Франции ле-пенша,а она придет.Так та открыто станет на сторону *****.
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13.09.2023 10:08 Відповісти
Макрон вистрілив собі в ногу, але промахнувся, тому встиг швидко перевзутися.
Спасибі Франції за допомогу.
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13.09.2023 10:26 Відповісти
Західним лідерам важко або практично неможливо зрозуміти російський менталітет. Остання заява президента Бразилії-яскраве підтвердження цього. Ці менталітети лежать в площинах, які не перетинаються. Причому Захід з дивною наполегливістю робить ті самі помилки. В 1920- 30-тих роках якраз Захід провів індустралізацію СРСР. Сталінською вона була лише за назвою. СРСР віддячив Заходу другою світою. Після 1991 року якраз Захід вивів Росію і дуже допоміг Китаю вийти з економічної ями. Тепер Росія та Китай напевно віддячать Заходу третьою світовою.
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13.09.2023 11:17 Відповісти
Пане Микола,в ваш ланцюжок про війни-і 2 і 3-якось не влізла ідеологія-нацизм,фашизм,а ще фюрерки-гітлер і ху%ло.І куди ділась "віддяка" хоч кого небудь,по першій світовій?
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13.09.2023 11:39 Відповісти
Фетішем "заходу" є безперервне "збагачення". А для цього потрібне безперервне збільшення виробництва товарів, робіт і послуг, що призводить до безперервного одночасного пошуку як нових джерел сировини, так і нових "ринків збуту".
Індустріалізацію срср провели виробники промислового устаткування та промсервісу, які були "внє палітікі".
Китай з ями витягли виробники високо- (і недуже) технологічного "ширнепотребу", які створили для кожної сім'ї "потребу" у побутовій техніці з коефіцієнтом більше 1,0 на члена сім'ї, а також "потребу" у заміні цієї техніки кожні 3-5 років. Вони також були "внє палітікі" і вірили (точніше, робили вигляд, що вірять) в те, що джерело агресивності - бідність "насєлєнія" і в "ідеали гуманізму".
Тобто жадібність губить не тільки "фраєра"...
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13.09.2023 11:47 Відповісти
франція з 60-х років негласний засланий козачок від росії.

тому росія вічно буде намагатися вставляти палки в колеса стосункам сша і франції, нато і франції, колективного заходу і франції.

коріння цієї збоченої дружби ростуть зі взяття росіянами парижа за часів наполеона та з ресентимента французів, яким соромно що другу світову виграли не вони а англосакси.
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13.09.2023 15:10 Відповісти
...Вы видимо и сами заметили как полит к*рвы начинают переобуваться когда болота мацковии обьявлены шайкой терроризма...Вспомните 2008,2014 что тогда чирикал лягушатник..
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13.09.2023 16:27 Відповісти
 
 