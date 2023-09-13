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Новини Війна
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За рік рашисти випустили по Україні понад 2 тис. "шахедів"

київ,дрони,шахед

Рівно рік тому ЗСУ збили перший іранський БПЛА, запущений російськими загарбниками. За цей час РФ випустила понад 2 тис. ударних БПЛА.

Про це повідомили у Сухопутних військах ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

"Понад 2000 ударних БпЛА типу "Шахед" росія вже випустила по Україні. Перший іранський безпілотник Збройні сили України збили рівно рік тому — 13 вересня 2022 року. Це означає, що в середньому за цей рік окупанти запускали по Україні 5,5 "Шахедів" на день", - йдеться в повідомленні.

У Сухопутних військах зазначили, що сумарна вартість цих камікадзе склала, за різними оцінками, від 40 до 100 мільйонів доларів. Це середні пенсії 200-500 тисяч росіян.

Також читайте: ППО збила над Одещиною 32 "шахеди"

Автор: 

ЗСУ (7499) дрони (4624)


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Топ коментарі
+4
Хотелось бы посмотреть сейчас на рожи тех диванных "аналитегов" типа Арестовича, которые ржали тут про "гавно, собранное на коленке из дерьма и палок".
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13.09.2023 10:26
+3
Не рахуйте сРашкіни гроші, вони в них є, вони запустили шахеди, а ми (я конкретно про МО, не про волонтерські, або зібрані на колінах), що запустили у відповідь- асфальт, барабани, яйця, або зимні куртки?
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13.09.2023 10:29
+3
а наші фсбешники при владі, за півтора роки, не можуть, а скоріше не хочуть, налагодити промислове виробництво дронів для ЗСУ, бо їм коштів на "велике крадівництво" не хватає.
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13.09.2023 10:34
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Хотелось бы посмотреть сейчас на рожи тех диванных "аналитегов" типа Арестовича, которые ржали тут про "гавно, собранное на коленке из дерьма и палок".
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13.09.2023 10:26 Відповісти
дивно - маскалі крічалі шо каждій караван із ірана везет по 2 тисячи шахедов
а кацапский завод випускает по три тысячи шахедов в месяц
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13.09.2023 11:52 Відповісти
Меньше смотрите москалей про "тысячи тысяч" и вас может и попустит. Своей страной и своими проблемами лучше интересуйтесь.
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13.09.2023 13:39 Відповісти
Не рахуйте сРашкіни гроші, вони в них є, вони запустили шахеди, а ми (я конкретно про МО, не про волонтерські, або зібрані на колінах), що запустили у відповідь- асфальт, барабани, яйця, або зимні куртки?
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13.09.2023 10:29 Відповісти
куртки були літні...
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13.09.2023 10:53 Відповісти
... ще кастрюлі на голову забув
зібрані з картону на коліні дрони ******** маскву непадецкі
в спам
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13.09.2023 11:54 Відповісти
а наші фсбешники при владі, за півтора роки, не можуть, а скоріше не хочуть, налагодити промислове виробництво дронів для ЗСУ, бо їм коштів на "велике крадівництво" не хватає.
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13.09.2023 10:34 Відповісти
твої ФСБ-шники? не дають дрони ЗСУ?
шо баяра?
как там пирожин - тепло ли ему в пекле?
жарко ли его встретили кабздон, матарола, гиви, дугина и еще 250 тисяч кацапов?
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13.09.2023 11:57 Відповісти
Тільки дрони не іранські,а жидівські.
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13.09.2023 10:36 Відповісти
це не правильно, іранці зробили копію, а вже володарі 2-ї армії світу зробили копії з іранських...
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13.09.2023 10:54 Відповісти
Жида пропустили, а мене банять за жида!
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13.09.2023 12:52 Відповісти
Мене теж 😁
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13.09.2023 13:44 Відповісти
Рік шахедів! То пісда! Зелень зеленіє!
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13.09.2023 12:51 Відповісти
 
 