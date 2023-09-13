За рік рашисти випустили по Україні понад 2 тис. "шахедів"
Рівно рік тому ЗСУ збили перший іранський БПЛА, запущений російськими загарбниками. За цей час РФ випустила понад 2 тис. ударних БПЛА.
Про це повідомили у Сухопутних військах ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
"Понад 2000 ударних БпЛА типу "Шахед" росія вже випустила по Україні. Перший іранський безпілотник Збройні сили України збили рівно рік тому — 13 вересня 2022 року. Це означає, що в середньому за цей рік окупанти запускали по Україні 5,5 "Шахедів" на день", - йдеться в повідомленні.
У Сухопутних військах зазначили, що сумарна вартість цих камікадзе склала, за різними оцінками, від 40 до 100 мільйонів доларів. Це середні пенсії 200-500 тисяч росіян.
Топ коментарі
+4 18c49ed2
показати весь коментар13.09.2023 10:26
+3 алекс флеш
показати весь коментар13.09.2023 10:29
+3 Михаил Парфененко #555324
показати весь коментар13.09.2023 10:34
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а кацапский завод випускает по три тысячи шахедов в месяц
зібрані з картону на коліні дрони ******** маскву непадецкі
в спам
шо баяра?
как там пирожин - тепло ли ему в пекле?
жарко ли его встретили кабздон, матарола, гиви, дугина и еще 250 тисяч кацапов?