За рік рашисти випустили по Україні понад 2 тис. "шахедів"

Рівно рік тому ЗСУ збили перший іранський БПЛА, запущений російськими загарбниками. За цей час РФ випустила понад 2 тис. ударних БПЛА.

Про це повідомили у Сухопутних військах ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

"Понад 2000 ударних БпЛА типу "Шахед" росія вже випустила по Україні. Перший іранський безпілотник Збройні сили України збили рівно рік тому — 13 вересня 2022 року. Це означає, що в середньому за цей рік окупанти запускали по Україні 5,5 "Шахедів" на день", - йдеться в повідомленні.

У Сухопутних військах зазначили, що сумарна вартість цих камікадзе склала, за різними оцінками, від 40 до 100 мільйонів доларів. Це середні пенсії 200-500 тисяч росіян.

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