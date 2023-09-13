Окупанти минулої доби обстріляли 8 громад Донецької області, 3 людини загинули
Російські загарбники не припиняють обстрілів населених пунктів Донецької області. За добу росіяни вбили 3 жителів Донеччини, поранили ще 3.
Про це повідомили у Донецькій ОВА, інформує Цензор.НЕТ
Одна людина загинула у Водяному Вугледарської громади. Пошкоджено будинки в Новоукраїнці та Водяному, під вогнем опинилися Вугледар і Максимівка.
2 людини загинули і 1 поранена у Красногорівці. В Авдіївці 2 людини поранено. У Курахівській громаді пошкоджено базу відпочинку.
У Торецьку пошкоджено будинок і адмінбудівлю, в Часовоярській громаді - будинок. На Лисичанському напрямку під обстрілами 2 вулиці Сіверська. Лиманська громада потрапила під вогонь 15 разів.
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