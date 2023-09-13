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ЄС продовжить тимчасовий захист українців до 2025 року, - фон дер Ляєн

прапор,біженці,діти,українці,дівчинка

Європейський Союз подовжить тимчасовий захист українців до 2025 року. Зараз у ЄС перебуває 4 мільйони українських біженців.

Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на 24 канал.

Вона наголосила, що Єврокомісія запропонує розширити тимчасовий захист для України.

"Ми будемо на боці України так довго, як буде потрібно. Єврокомісія запропонує розширити тимчасовий захист для України, який спливає, наша підтримка буде тривалою. 4 мільйони українських переселенців зараз перебуває в ЄС і ми раді їм", - заявила президентка Єврокомісії.

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Урсула фон дер Ляєн зауважила, що ЄС гарантував, щоб в українців був доступ до житла, охорони здоров’я, ринку праці та до багато чого іншого. За її словами, це була відповідь Європи на клич історії.

"Тож я пишаюся оголосити, що комісія запропонує продовжити наш тимчасовий захист для українців у ЄС. Наша підтримка України триватиме", - сказала президентка Єврокомісії.

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Вона додала, що майбутнє України - в Євросоюзі.

"Майбутнє західних Балкан у нашому союзі, майбутнє Молдови - в нашому союзі. І я знаю, що перспектива важлива для громадян Грузії", - підкреслила Урсула фон дер Ляєн.

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Слово "тимчасовий" аж провакує сказати щось не дуже приємне..
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13.09.2023 11:45 Відповісти
"брати" поляки вже увійшли у смак писдити вкрайонців. Що не день, то чергова звіздюліна прилітає черговому лоху з України.
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13.09.2023 12:52 Відповісти
..зараз патентованим "патріотам" почне пердаки рвати....як завжди
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13.09.2023 11:53 Відповісти
латентний дегенерат, іди вже сіньйорські дупи мий. Бо судячи з рівня твого інтелекту на більш відповідальну роботу ти не здатен.
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13.09.2023 12:48 Відповісти
звісно раді, вирішать свої демографічні проблеми за рахунок нормальних людей)))
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13.09.2023 13:43 Відповісти
 
 