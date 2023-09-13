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Новини
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Фірма підприємниці, яка раніше поставляла "залізяччя" для "Укрзалізниці", отримала контракт на 666 млн грн для закупівлі харчів у ЗСУ, - ЗМІ

міноборони

ТОВ "Трейд граніт інвест" виграла аукціон, хоча на торгах були ще дві пропозиції, але їх відхилили через недоліки.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише видання "Наші Гроші"

За даними журналістів, контракт вартістю 666 млн грн Міноборони на харчування військових Одеської області - це останній підряд на харчування ЗСУ цього року.

"Підряд отримало ТОВ "Трейд граніт інвест". Фірма виграла аукціон зі знижкою 23%. Однак на торгах були ще дві пропозиції від інших фірм "Арвін про" і "Торговий дім Марінталь груп" з ще більшими знижками 28 і 26 відсотків, але їх відхилили через недоліки у їхніх пропозиціях. Була ще одна фірма "Трейд лайнс рітейл" зі знижкою 15%. Сам факт змагань виключно між маловідомими гравцями є нагадуванням про те, що справжні великі рітейлери так і не змогли вийти на ці торги і запропонувати свою ціну", - йдеться в повідомленні.

Читайте також: Міноборони уклало незаконну угоду про закупівлю за 430 млн продуктових наборів для ЗСУ, - Офіс генпрокурора

За даними журналістів, засновницею ТОВ "Трейд граніт інвест" є Юлія Павліченко - колишня власниця відомої за часів Порошенка компанії "Максмед інтернешнл".

"Тоді вона наводила жах на "Укрзалізницю", блокуючи її торги завдяки оскарженням в Антимонопольному комітеті. Навіть прем’єр-міністр Володимир Гройсман публічно скаржився на дії "Максмеду". Тобто зараз одним з постачальників харчів для солдатів є фірма підприємниці, яка раніше займалась поставками залізяччя для "Укрзалізниці". А значить ринок харчування солдатів не є якимсь унікальним біномом Ньютону для бізнесу. А значить є адміністративний бар’єр для входження на нього "білого" бізнесу. І таким бар’єром є відмова Міноборони анонсувати учасникам торгів хоча б приблизні розміри поставок тих чи інших харчів по місцям дислокації військових", - пояснили автори.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Закупівлі Міноборни через Prozorro ефективніші, ніж до повномасштабного вторгнення

Видання зазначає, що завдяки відкритим торгам ціни вдалось знизити дуже суттєво у порівнянні з скандальним контрактом з "Актив компані" цієї зими.

"Тоді Міноборони поза "Прозорро" контрактувало яйця по 17 гривень за штуку і картоплю по 22-27 гривень за кілограм. А зараз у контракті "Трейд граніт інвесту" маємо яйця по 6,50 грн/шт, картоплю по 9,60 грн/кг. Також значно ближчі до реальності і інші ціни – капусту по 20 грн, негазована вода по 13,80 грн за півторалітрову пляшку.

Але це ще все-таки не межа. Наприклад, харківські нацгвардійці кілька днів тому замовили яйця по 4,80 грн/шт. Миколаївські нацгвардійці замовили капусту по 7,38 грн/кг. Державна спецслужба транспорту замовила картоплю по 6,50 грн/кг. А по воді Міноборони саме провело окремі торги, де в результаті справжньої конкуренції між відомими виробниками "Оболонь" і "Моршинської" отримали ціну за півторалітрову пляшку води з урахуванням доставки 8,70 грн для фронтових і 6 грн для тилових областей. Це не тільки дешевше від "каталожного" контракту "Трейд граніт інвесту", але й дешевше, ніж було в контрактах Міноборони до вторгнення", - підсумували автори.

Також читайте: Міноборони вимагатиме у суді компенсацію у понад 450 млн гривень у постачальника продуктових наборів для ЗСУ

Автор: 

Міноборони (7307) закупівлі (3351)


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Топ коментарі
+26
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13.09.2023 13:17
+24
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13.09.2023 13:14
+21
Фаберже 2.0 від умєрова?
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13.09.2023 13:13
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Фаберже 2.0 від умєрова?
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13.09.2023 13:13 Відповісти
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13.09.2023 13:14 Відповісти
Вертайте назад рєзнікова. Бо в умєрова буде ще "поярчє"🤦
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13.09.2023 13:15 Відповісти
контракт на 666 млн грн

Число таке...
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13.09.2023 13:16 Відповісти
Самі себе позначають
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13.09.2023 19:09 Відповісти
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13.09.2023 13:17 Відповісти
- "При Сталине ти би уже давно сидел"
- "Да, и очень даже високо ...."
При бубочці злодії будуть сидіти теж дуже високо : опа, Кабмін, ова, верх.рада
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13.09.2023 13:43 Відповісти
Вот тут коррупция! Космического масштаба!
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13.09.2023 13:17 Відповісти
Будуть поставляти граніт
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13.09.2023 13:17 Відповісти
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13.09.2023 13:19 Відповісти
Це замість турникетів?
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13.09.2023 13:35 Відповісти
І що цікаво, з харчуванням СБУ, МВС, ГРУ ніяких проблем...
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13.09.2023 13:24 Відповісти
Ні, проблем з харчуванням немає тільки в депутатській столовці.
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13.09.2023 13:36 Відповісти
А що тут дивного? Звичайна "прокладка" для формування відкату.
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13.09.2023 13:25 Відповісти
Причому, відкат відразу на офшори, щоб деякі особи не палились
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13.09.2023 13:37 Відповісти
На "харошиє" офшори.
Бо в Порошенка були "плахіє".
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13.09.2023 13:40 Відповісти
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13.09.2023 13:27 Відповісти
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13.09.2023 13:29 Відповісти
Героїчний Маршал Крадівництва вЯлічно покинув Україну, але справа його живе та перемагає.
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13.09.2023 13:29 Відповісти
А що там антикорупційна рада з чесних волонтерів ? Монетаризує, конвертує свою доброчесність ?
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13.09.2023 13:47 Відповісти
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13.09.2023 14:02 Відповісти
ухерову пртиготовиться
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13.09.2023 14:07 Відповісти
сатаністи ні разу не паляться з такою сумою.....
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13.09.2023 14:22 Відповісти
Так "у ЗСУ" чи "для ЗСУ"? Бо щось якось незрозуміло
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13.09.2023 15:01 Відповісти
чому б і ні? юрособа є, стілець в неї на балансі є, бухгалтер є, рахунок також. можна ганяти гроші туди-сюди за будь-що: картоплю, нафту, літаки. головне, щоб %% осідали в потрібних кишенях.
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13.09.2023 15:06 Відповісти
З цією владою це буду завжди !
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13.09.2023 15:35 Відповісти
малорос Баріс йде в бан
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14.09.2023 00:04 Відповісти
33% на відкат, як книжка пише
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13.09.2023 19:11 Відповісти
Це вже новий зе-міністрішко відзначився чи це ще спадщина посла у Великобританії?
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14.09.2023 00:02 Відповісти
Ві не панімаєте -ета другое...
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14.09.2023 05:14 Відповісти
Ермак, татаров, шурма , арахамия и прочее Зе дерьмо - увеличивает ставки. Бюджет Украины - кошелёк Зе банды.Скоро будут забирать у граждан грязные трусы.
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14.09.2023 07:17 Відповісти
 
 