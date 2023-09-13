Фірма підприємниці, яка раніше поставляла "залізяччя" для "Укрзалізниці", отримала контракт на 666 млн грн для закупівлі харчів у ЗСУ, - ЗМІ

ТОВ "Трейд граніт інвест" виграла аукціон, хоча на торгах були ще дві пропозиції, але їх відхилили через недоліки.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише видання "Наші Гроші"

За даними журналістів, контракт вартістю 666 млн грн Міноборони на харчування військових Одеської області - це останній підряд на харчування ЗСУ цього року.

"Підряд отримало ТОВ "Трейд граніт інвест". Фірма виграла аукціон зі знижкою 23%. Однак на торгах були ще дві пропозиції від інших фірм "Арвін про" і "Торговий дім Марінталь груп" з ще більшими знижками 28 і 26 відсотків, але їх відхилили через недоліки у їхніх пропозиціях. Була ще одна фірма "Трейд лайнс рітейл" зі знижкою 15%. Сам факт змагань виключно між маловідомими гравцями є нагадуванням про те, що справжні великі рітейлери так і не змогли вийти на ці торги і запропонувати свою ціну", - йдеться в повідомленні.

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За даними журналістів, засновницею ТОВ "Трейд граніт інвест" є Юлія Павліченко - колишня власниця відомої за часів Порошенка компанії "Максмед інтернешнл".

"Тоді вона наводила жах на "Укрзалізницю", блокуючи її торги завдяки оскарженням в Антимонопольному комітеті. Навіть прем’єр-міністр Володимир Гройсман публічно скаржився на дії "Максмеду". Тобто зараз одним з постачальників харчів для солдатів є фірма підприємниці, яка раніше займалась поставками залізяччя для "Укрзалізниці". А значить ринок харчування солдатів не є якимсь унікальним біномом Ньютону для бізнесу. А значить є адміністративний бар’єр для входження на нього "білого" бізнесу. І таким бар’єром є відмова Міноборони анонсувати учасникам торгів хоча б приблизні розміри поставок тих чи інших харчів по місцям дислокації військових", - пояснили автори.

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Видання зазначає, що завдяки відкритим торгам ціни вдалось знизити дуже суттєво у порівнянні з скандальним контрактом з "Актив компані" цієї зими.

"Тоді Міноборони поза "Прозорро" контрактувало яйця по 17 гривень за штуку і картоплю по 22-27 гривень за кілограм. А зараз у контракті "Трейд граніт інвесту" маємо яйця по 6,50 грн/шт, картоплю по 9,60 грн/кг. Також значно ближчі до реальності і інші ціни – капусту по 20 грн, негазована вода по 13,80 грн за півторалітрову пляшку.

Але це ще все-таки не межа. Наприклад, харківські нацгвардійці кілька днів тому замовили яйця по 4,80 грн/шт. Миколаївські нацгвардійці замовили капусту по 7,38 грн/кг. Державна спецслужба транспорту замовила картоплю по 6,50 грн/кг. А по воді Міноборони саме провело окремі торги, де в результаті справжньої конкуренції між відомими виробниками "Оболонь" і "Моршинської" отримали ціну за півторалітрову пляшку води з урахуванням доставки 8,70 грн для фронтових і 6 грн для тилових областей. Це не тільки дешевше від "каталожного" контракту "Трейд граніт інвесту", але й дешевше, ніж було в контрактах Міноборони до вторгнення", - підсумували автори.

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