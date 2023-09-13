Росії вдалося подолати санкції і не лише повернути виробництво ракет на довоєнний рівень, а й наростити його, - New York Times

РФ наростила виробництво ракет, попри західні санкції. Вони навіть перевищують довоєнний рівень. Усі необхідні для виробництва компоненти закуповуються через Вірменію та Туреччину.

Про це пише New York Times, інформує Цензор.НЕТ.

"Росія зуміла подолати санкції та експортний контроль, запроваджений Заходом, та збільшила виробництво ракет. Він вищий за довоєнний рівень", - пише видання.

За оцінками американських чиновників, через санкції Росія була змушена різко уповільнити виробництво ракет та іншого озброєння на початку повномасштабної війни щонайменше на шість місяців. Але до кінця минулого року російське військово-промислове виробництво знову почало набирати обертів, визнають американські урядовці.

Росія обійшла експортний контроль США, використовуючи свої розвідувальні служби та Міністерство оборони для організації нелегальних мереж, які займаються контрабандою ключових компонентів. Менш ніж за рік росіяни навчилися обходити експортний контроль, спрямовуючи ключові компоненти для виробництва через інші країни, наприклад Туреччину та Вірменію.

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Наразі чиновники побоюються, що збільшення виробництва ракет "може означати особливо темну та холодну зиму для громадян України".

Видання зазначає, що завдяки прибуткам від високих цін на енергоносії Росія отримала можливість ввозити контрабандою мікроелектроніку та інші компоненти, необхідні для крилатих ракет та іншої високоточної зброї. І в результаті військове виробництво не лише відновилося, а й різко зросло.

Наприклад, сказав високопоставлений представник західного міністерства оборони, раніше Росія могла виробляти 100 танків на рік, зараз - 200. Крім того, за словами західних чиновників, РФ близька до виробництва двох мільйонів артилерійських снарядів на рік.

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Проте Росія все ж таки відчуває деякий дефіцит, наприклад, крилатих ракет повітряного базування Х-55.