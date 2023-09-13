Росії вдалося подолати санкції і не лише повернути виробництво ракет на довоєнний рівень, а й наростити його, - New York Times
РФ наростила виробництво ракет, попри західні санкції. Вони навіть перевищують довоєнний рівень. Усі необхідні для виробництва компоненти закуповуються через Вірменію та Туреччину.
Про це пише New York Times, інформує Цензор.НЕТ.
"Росія зуміла подолати санкції та експортний контроль, запроваджений Заходом, та збільшила виробництво ракет. Він вищий за довоєнний рівень", - пише видання.
За оцінками американських чиновників, через санкції Росія була змушена різко уповільнити виробництво ракет та іншого озброєння на початку повномасштабної війни щонайменше на шість місяців. Але до кінця минулого року російське військово-промислове виробництво знову почало набирати обертів, визнають американські урядовці.
Росія обійшла експортний контроль США, використовуючи свої розвідувальні служби та Міністерство оборони для організації нелегальних мереж, які займаються контрабандою ключових компонентів. Менш ніж за рік росіяни навчилися обходити експортний контроль, спрямовуючи ключові компоненти для виробництва через інші країни, наприклад Туреччину та Вірменію.
Наразі чиновники побоюються, що збільшення виробництва ракет "може означати особливо темну та холодну зиму для громадян України".
Видання зазначає, що завдяки прибуткам від високих цін на енергоносії Росія отримала можливість ввозити контрабандою мікроелектроніку та інші компоненти, необхідні для крилатих ракет та іншої високоточної зброї. І в результаті військове виробництво не лише відновилося, а й різко зросло.
Наприклад, сказав високопоставлений представник західного міністерства оборони, раніше Росія могла виробляти 100 танків на рік, зараз - 200. Крім того, за словами західних чиновників, РФ близька до виробництва двох мільйонів артилерійських снарядів на рік.
Проте Росія все ж таки відчуває деякий дефіцит, наприклад, крилатих ракет повітряного базування Х-55.
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Щось мабуть заважає дуже конкретне.
Без активні броні -
Перший ж постріл - похоронка!
Дкже радісній рідні...
- Захід: дасть кілька зрк (можливо не дасть) й скаже "ми зробили все від себе можливе"
- зешапіто: нічого не робитиме, але скаже: "Захід нам повинен дати більше ппо"
- простий народ: буде з віяловими відключеннями всю зиму.
цікаво а в нас скільки ? казали наростили виробництво в 10 разів
Було 0 і далі 0 залишилось ?
США виготовляють 14тис снарядів в місяць,
літом вирішили наростити - та обіцяють 80тис в місяць, може під кінець року
Німеччина в пакеті на днях - передає 3000, тобто в Європі зі снарядами ще гірше
порівняйте з 2млн в рік, це 165тис в місяць
може виробляти 200, а втрачає 2000.
Хіба це обхід санкцій?
То захід такий імпотент що 1 недокраїна виробляє в 7 разів більше снарядів ніж 30+ інших країн разом взятих ?
- затарюється у ірану (снарядами включно);
- буде затарюватись у кндр. Й навряд чайними порціями .
Зате в нас все "чудово" :
- нарощуємо виробництво в 10 разів (але віри у значні об'єми нема).
- Захід жаліється на дефіцит *********** (і складність нарощення). Навіть касетні передають, відкрито кажучи про економію.
Але це не міняє наших цілей - ворога треба знищити. Просто це буде складно, а не як нам розказували (пекельні санкції запрацюють , снаряди закінчаться, ракети закінчаться).
вірмені, туречину китай казахстан чи яку іншу????
і чи не апаратуру сша, франції та англії купує раша???
ці деталі та блоки що, безномерні чи проаються кругом оптом та в роздріб
гроші ніколи не пахнуть.
Ціни на нафту марки уралс перевищили 77 доларі. При граничній межі встановленій заходом в 60. Це все що треба знати про санкції. Але хтось ще продовжує вірити, що Штати хочуть задушити рф економічно як колись союз.
До того як реєстри закупівель Антей були відкриті середина літа 22 року, всі західні компанії брали участь в тендерах...
Тому що це хороший бізнес, як по цінах так і по об'єму закупівель для них....
І це переважно великі компанії, які є спонсорами партій на виборах, тому вони можуть лобіювати те що чиновники їх країн будуть сліпі до порушень....
Найцікавіше в цих списках це Тайванські компанії, а типу Китай хоче на них напасти... але вони поставляють чіпи свому ворогу...
Вам Бог помагає!
За вас правда, за вас слава
І воля святая!»
Т.Г.Шевченко
Очевидно же, что чем больше они будут включаться в войну и относиться к ней серьёзнее, тем сложнее станет. Например, с первых болезненных поражений под Харьковом и Херсоном они стали относиться к этому как к реальной войне, а не "спецоперации" на сопредельной границе. И результат не заставил себя ждать. Уже скоро как год и продвижения ВСУ как кот наплакал за такой период, по сравнению с тем что бывало до этого.
И так будет в остальном.
1. Распустить верховную зраду, остановить продажу земли и признать по этой продаже все сделки незаконными.
2. Получать ракетное вооружение и бить по врагу ("нас в Крыму нет", "А у нас зарубежных ракет нет - всё наше"). Война может закончится через 2 часа и все понты кремля упадут. То, что он там с ядерным кабаном встретился - х.рня это всё на посном масле. Такие встречи он и ранее проводил - толку от них 0.
3. Становить экономику на военные рельсы и гнать олигархов в шею и поганой метлой. Вполне сейчас шанс для Украины обрести настоящую независимость и отказаться от всех международных долгов. Мы можем стать сверхгосударством. Никаких олигархов быть не должно, всё должно работать под руководством эффективного собственника! Им может быть и государство.
Итак по пунктам:
1. В 2019 году в рф было поставлено в войска 434 танка. Об этом нуйорктаймс неизвестные чиновники не сообщали, ну так я сообщаю. В 2020 году 300 танков передали. Далее засекретили.
Планы на 200 танков в год жутко испугали ага. Особенно с учетом потерь около 3000 танков за полтора года войны.
2. Действительно удалось наростить выпуск ракет до довоенных показателей и даже немного превысить его. Да вот это за полтора года войны по Украине был выпущен огромный накопленный запас рф и ссср-овских еще ракет. Что позволяло наносить удары по 300-400 ракет в месяц. Забыли уже октябрь-ноябрь-декабрь 22го года? Память отшибло? Теперь не имея этого запаса - максимум, что они могут это бить по 100-150 ракет в месяц. Вдвое, втрое меньше.
3. Два миллиона снарядов в год, которые еще надо сделать - это 5500 тысяч снарядов в сутки можно выстреливать. А они в мае 22го 55000 в сутки стреляли. В 10 раз больше. Опять же за счет накопленных запасов и арсеналов ссср. Поэтому они перед Кимом и прогибаются, чтобы дал снарядов. Потому, что для них это очень мало.
Итого - хватит сцать, дайте лучше АТАКМС и побольше. И с Ф16 не тяните. Математики фиговы.
то не партнери. то пі*араси.
зовсім кепські справи у османського султана.