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Новини Агресія Росії проти України
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Росії вдалося подолати санкції і не лише повернути виробництво ракет на довоєнний рівень, а й наростити його, - New York Times

виробництво,росія,ракети

РФ наростила виробництво ракет, попри західні санкції. Вони навіть перевищують довоєнний рівень. Усі необхідні для виробництва компоненти закуповуються через Вірменію та Туреччину.

Про це пише New York Times, інформує Цензор.НЕТ.

"Росія зуміла подолати санкції та експортний контроль, запроваджений Заходом, та збільшила виробництво ракет. Він вищий за довоєнний рівень", - пише видання.

За оцінками американських чиновників, через санкції Росія була змушена різко уповільнити виробництво ракет та іншого озброєння на початку повномасштабної війни щонайменше на шість місяців. Але до кінця минулого року російське військово-промислове виробництво знову почало набирати обертів, визнають американські урядовці.

Росія обійшла експортний контроль США, використовуючи свої розвідувальні служби та Міністерство оборони для організації нелегальних мереж, які займаються контрабандою ключових компонентів. Менш ніж за рік росіяни навчилися обходити експортний контроль, спрямовуючи ключові компоненти для виробництва через інші країни, наприклад Туреччину та Вірменію.

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Наразі чиновники побоюються, що збільшення виробництва ракет "може означати особливо темну та холодну зиму для громадян України".

Видання зазначає, що завдяки прибуткам від високих цін на енергоносії Росія отримала можливість ввозити контрабандою мікроелектроніку та інші компоненти, необхідні для крилатих ракет та іншої високоточної зброї. І в результаті військове виробництво не лише відновилося, а й різко зросло.

Наприклад, сказав високопоставлений представник західного міністерства оборони, раніше Росія могла виробляти 100 танків на рік, зараз - 200. Крім того, за словами західних чиновників, РФ  близька до виробництва двох мільйонів артилерійських снарядів на рік.

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Проте Росія все ж таки відчуває деякий дефіцит, наприклад, крилатих ракет повітряного базування Х-55.

Автор: 

ракети (4004) росія (64926) санкції (11768) New York Times (54)


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Топ коментарі
+20
Щось мені підказує, що скоро пересічному казки про те, що Рашка стає лише слабше, мобіки-чмобіки, техніка закінчиться от-от, економіка тріщить по швам, Пуйло здохне скоро - вже втюхувати стане складніше і складніше.
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13.09.2023 13:52
+19
бо санкцій нема, це фількіна грамота, щоб продавати продукцію по завищеній ціні і отримання величезної маржі. Типу ти продав плату не за 120 баксів, а за 300. Ракета буде побудована, але вестерн заробив 180 додаткових доларів.
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13.09.2023 13:38
+19
Пока существует Китай и он поддерживает ***** - все это почти до одного места.
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13.09.2023 13:42
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13.09.2023 13:34 Відповісти
потрібно вводити пекельні санкції
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13.09.2023 13:34 Відповісти
Так вже давно ввели, просто русня їх не помітила, в принципі як і Іран.
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13.09.2023 13:37 Відповісти
Пока существует Китай и он поддерживает ***** - все это почти до одного места.
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13.09.2023 13:42 Відповісти
А також Іран, Індія, КНДР та інші...
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13.09.2023 14:35 Відповісти
Ще Обама хвастався, що розірвав економіку Расеї на шматки.
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13.09.2023 13:54 Відповісти
чмо обама вигнав хуьло за анексію Криму з G7 і заявив, що крутіших санкцій немає.
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13.09.2023 16:17 Відповісти
Ну и что мешает запретить поставки в Турцию и Армению?
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13.09.2023 13:35 Відповісти
А що заважає США визнати парашу державою-мафією, державою-терористом? Що заважає НЕ надсилати посла у 2023 році і НЕ вручати пуйлу вірчі грамоти (від посла, тобто від імені держави Сполучені Штати Америки)?

Щось мабуть заважає дуже конкретне.
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13.09.2023 13:46 Відповісти
В першому півріччі 2023-го США купили в рашки 416 тонн урану на суму 696,5 млн. дол. В минулому році за аналогічний період було закуплено лише 188 тонн.
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13.09.2023 14:39 Відповісти
Скоро сусіди від закавказьских циган навіть єйревана не залишать..Тільки загальносвітова діаспора..галаслива і волохата..
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13.09.2023 13:48 Відповісти
Та що ви? Це так ботокс сказав?
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13.09.2023 13:36 Відповісти
То ж що: то були санкції чи гуянкції?
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13.09.2023 13:37 Відповісти
бо санкцій нема, це фількіна грамота, щоб продавати продукцію по завищеній ціні і отримання величезної маржі. Типу ти продав плату не за 120 баксів, а за 300. Ракета буде побудована, але вестерн заробив 180 додаткових доларів.
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13.09.2023 13:38 Відповісти
Потім за ці 180 баксів відремонтував мотлох типу Леопард 1, який в гіршому стані аніж в музеях і продав його по ціні Абрамса останньої моделі. Ще х2 прибутку. Так що все всіх влаштовує.
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13.09.2023 13:39 Відповісти
Крім того, ще досить багато залишилося в Україні дітей, треба щоб кацапи дотовкли Україну цієї зими щоб ще 100-200 тис дітей з матусями покращили демографічну ситуацію Німеччини чи Польщі.
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13.09.2023 16:12 Відповісти
Я бачив ті танки в камері дрону
Без активні броні -
Перший ж постріл - похоронка!
Дкже радісній рідні...
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13.09.2023 13:41 Відповісти
Потужні санкції. Думаю, далі буде ще потужніше:

- Захід: дасть кілька зрк (можливо не дасть) й скаже "ми зробили все від себе можливе"

- зешапіто: нічого не робитиме, але скаже: "Захід нам повинен дати більше ппо"

- простий народ: буде з віяловими відключеннями всю зиму.
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13.09.2023 13:49 Відповісти
Крім того, за словами західних чиновників, РФ близька до виробництва двох мільйонів артилерійських снарядів на рік.
цікаво а в нас скільки ? казали наростили виробництво в 10 разів
Було 0 і далі 0 залишилось ?
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13.09.2023 13:52 Відповісти
А мы вырезаем гланды. Автогеном. Через жопу. Без наркоза.
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13.09.2023 14:36 Відповісти
У нас "багато", "дуже багато", "потужно", та інші слова - скільки це в цифрах, може таємниця

США виготовляють 14тис снарядів в місяць,
літом вирішили наростити - та обіцяють 80тис в місяць, може під кінець року

Німеччина в пакеті на днях - передає 3000, тобто в Європі зі снарядами ще гірше

порівняйте з 2млн в рік, це 165тис в місяць
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13.09.2023 14:45 Відповісти
Щось мені підказує, що скоро пересічному казки про те, що Рашка стає лише слабше, мобіки-чмобіки, техніка закінчиться от-от, економіка тріщить по швам, Пуйло здохне скоро - вже втюхувати стане складніше і складніше.
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13.09.2023 13:52 Відповісти
Люди вже потроху здогадуються, до чого воно все йде.
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13.09.2023 14:12 Відповісти
ну так просвітіть незрячих до чого все йде?
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13.09.2023 14:34 Відповісти
До поразки у війні, що не ясно.
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13.09.2023 14:40 Відповісти
раніше Росія могла виробляти 100 танків на рік, зараз - 200 Джерело:
може виробляти 200, а втрачає 2000.
Хіба це обхід санкцій?
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13.09.2023 13:52 Відповісти
https://zn.ua/ukr/war/forbes-rosija-khoche-vidnoviti-virobnitstvo-t-80-z-nulja-ale-koli-tse-stanetsja.html
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13.09.2023 14:27 Відповісти
я вот не розумію

То захід такий імпотент що 1 недокраїна виробляє в 7 разів більше снарядів ніж 30+ інших країн разом взятих ?
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13.09.2023 13:58 Відповісти
Та навіть гірше ситуація. На додачу параша :
- затарюється у ірану (снарядами включно);
- буде затарюватись у кндр. Й навряд чайними порціями .

Зате в нас все "чудово" :
- нарощуємо виробництво в 10 разів (але віри у значні об'єми нема).
- Захід жаліється на дефіцит *********** (і складність нарощення). Навіть касетні передають, відкрито кажучи про економію.

Але це не міняє наших цілей - ворога треба знищити. Просто це буде складно, а не як нам розказували (пекельні санкції запрацюють , снаряди закінчаться, ракети закінчаться).
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13.09.2023 14:18 Відповісти
Приїзжай, допоможи)
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13.09.2023 14:33 Відповісти
л - логіка. снарядів від цього стане більше?
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13.09.2023 16:15 Відповісти
Воюють не снаряди, а люди.
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13.09.2023 16:29 Відповісти
Так було і в радянські часи. СССР мав танків і гармат більше, чим усі країні НАТО разом узяті. Тому НАТО змінило концепцію на перевагу у повітрі і на морі. Але ця перевага Україні не світить.
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13.09.2023 14:29 Відповісти
І ще один момент- виробництво пороху, це шкідливе виробництво, потрєбує аміаку, тому західні країни почали відмовлятися від нього. Дякуємо екоактивістам , Обамі і Греті Тунгберг і подібним.
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13.09.2023 14:31 Відповісти
а яку з держав покарали за допомогу раші обходити санкції
вірмені, туречину китай казахстан чи яку іншу????
і чи не апаратуру сша, франції та англії купує раша???
ці деталі та блоки що, безномерні чи проаються кругом оптом та в роздріб
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13.09.2023 13:58 Відповісти
Дебільний хайп колись поважного видання,а на фіга х..о зустричається з вузкоглазим кимом і просить у нього снаряди і нетіки.
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13.09.2023 14:05 Відповісти
"Нью-Йорк Таймз" бачив на власні очі і чув на власні вуха. Х....ю всяку постите. НЮТ готовий писати все за, що гарно платять.
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13.09.2023 14:07 Відповісти
про це нам пише газета країни, яка може прибити і втопити економіку кацапстану за місяць. Але ж після атаки на новорасєйск вони почали переживати що нафта виросте на 2 бакси...
гроші ніколи не пахнуть.
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13.09.2023 14:09 Відповісти
Якщо ціна на нафту виросте, то виросте ціна на бензин, у США у тому числі.. Якщо виросте ціна на бензин, то Байден може програти вибори Трампу. Якщо прийде Трамп до влади -Україна пи*да і всьому вільному світу і НАТО у тому числі.
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13.09.2023 14:35 Відповісти
атакувати нафтову інфраструктуру рф це те що завдасть їм найбільших збитків ,бо санкції вони обходять.
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13.09.2023 14:36 Відповісти
А чому їм не купувати через посередників. Бабла вистачить.
Ціни на нафту марки уралс перевищили 77 доларі. При граничній межі встановленій заходом в 60. Це все що треба знати про санкції. Але хтось ще продовжує вірити, що Штати хочуть задушити рф економічно як колись союз.
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13.09.2023 14:11 Відповісти
давайте ми теж порадіємо, санкції, такі санкції, якби вони були справжніми, а не фейковими, мабуть цього б не сталося...
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13.09.2023 14:12 Відповісти
Схоже, що на Зелоних в 2019 наклали санкції в тисячі разів потужніші.
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13.09.2023 14:12 Відповісти
Фейк, кацапи ще рік тому коли у них відключили swift загнулися і загнили як і прогнозували "експерти", літаками уже вони не літають,тому що немає запчастин, а кількість ракет уже перетнуло декілька червоних ліній і їх у них уже мінусове число, До кінця вересня будем в Криму,до кінця року будемо проводити парад на красній площі
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13.09.2023 14:13 Відповісти
Ти шо в Криму не був влітку? Тю)
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13.09.2023 14:36 Відповісти
Не тільки через Туреччину чи Вірменію, Китай, Сінгапур...

До того як реєстри закупівель Антей були відкриті середина літа 22 року, всі західні компанії брали участь в тендерах...

Тому що це хороший бізнес, як по цінах так і по об'єму закупівель для них....
І це переважно великі компанії, які є спонсорами партій на виборах, тому вони можуть лобіювати те що чиновники їх країн будуть сліпі до порушень....

Найцікавіше в цих списках це Тайванські компанії, а типу Китай хоче на них напасти... але вони поставляють чіпи свому ворогу...
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13.09.2023 14:20 Відповісти
А что мешает попросить ленд-лиз ? Что мешает подписать петицию "Про надання Ленд-лізу Україні" ? https://petition.president.gov.ua/petition/196764
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13.09.2023 14:26 Відповісти
Так відбувається бо Захід платить мізерну ціну за агресію рф на відміну від українців.Санкції проти рф, надання зброї для захисту українців все відбувається з половинчатими кроками ,що дає змогу рашистам адаптуватися до довготривалої війни...
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13.09.2023 14:32 Відповісти
Все наростили і збільшили,що аж сам кін чен ін прибув до расеї.І знову якийсь чиновник щось називає.А часом цей чиновник не сидить на підсосах у кремля?
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13.09.2023 14:33 Відповісти
«Борітеся - поборете!
Вам Бог помагає!
За вас правда, за вас слава
І воля святая!»
Т.Г.Шевченко
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13.09.2023 14:40 Відповісти
божу допомогу вже бачили в Бучі, Ізюмі та Бахмуті
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13.09.2023 15:04 Відповісти
Ці лівацькі боягузи з NYT та WP уже задовбали. Непогано було би, якби їх відфільтрувала ФБР. Бо звикли смоктати путінського прутня, бухаючи на вечірках його олігархів.
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13.09.2023 14:41 Відповісти
то на скільки залпів у кацапів іще залишилося ракет? га? що там гур мо каже?
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13.09.2023 14:47 Відповісти
Під кожною такою новиною дуже швидко з'являються боти на зарплаті, обурюючись, як це якась задрипанная газетенка може суперечити Буданову і Арестовичу
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13.09.2023 14:51 Відповісти
Так-то поражает вера одурманенных гавноэкспердами а дебило-онолитегами украинцев в то, что чем больше проходит времени, тем слабее РФ становится. А Украина прям крепнет. И всё закончится тем, кто кацапы пересядут на музейные т-34 и тут-то мы их...
Очевидно же, что чем больше они будут включаться в войну и относиться к ней серьёзнее, тем сложнее станет. Например, с первых болезненных поражений под Харьковом и Херсоном они стали относиться к этому как к реальной войне, а не "спецоперации" на сопредельной границе. И результат не заставил себя ждать. Уже скоро как год и продвижения ВСУ как кот наплакал за такой период, по сравнению с тем что бывало до этого.
И так будет в остальном.
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13.09.2023 14:52 Відповісти
Да, санкции не работали с самого начала и не будут работать. Что Украине делать?

1. Распустить верховную зраду, остановить продажу земли и признать по этой продаже все сделки незаконными.

2. Получать ракетное вооружение и бить по врагу ("нас в Крыму нет", "А у нас зарубежных ракет нет - всё наше"). Война может закончится через 2 часа и все понты кремля упадут. То, что он там с ядерным кабаном встретился - х.рня это всё на посном масле. Такие встречи он и ранее проводил - толку от них 0.

3. Становить экономику на военные рельсы и гнать олигархов в шею и поганой метлой. Вполне сейчас шанс для Украины обрести настоящую независимость и отказаться от всех международных долгов. Мы можем стать сверхгосударством. Никаких олигархов быть не должно, всё должно работать под руководством эффективного собственника! Им может быть и государство.
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13.09.2023 14:53 Відповісти
Ох уж эти левацкие журналюги... Очередная пугалка чтобы склонить Украину к переговорам.
Итак по пунктам:
1. В 2019 году в рф было поставлено в войска 434 танка. Об этом нуйорктаймс неизвестные чиновники не сообщали, ну так я сообщаю. В 2020 году 300 танков передали. Далее засекретили.
Планы на 200 танков в год жутко испугали ага. Особенно с учетом потерь около 3000 танков за полтора года войны.
2. Действительно удалось наростить выпуск ракет до довоенных показателей и даже немного превысить его. Да вот это за полтора года войны по Украине был выпущен огромный накопленный запас рф и ссср-овских еще ракет. Что позволяло наносить удары по 300-400 ракет в месяц. Забыли уже октябрь-ноябрь-декабрь 22го года? Память отшибло? Теперь не имея этого запаса - максимум, что они могут это бить по 100-150 ракет в месяц. Вдвое, втрое меньше.
3. Два миллиона снарядов в год, которые еще надо сделать - это 5500 тысяч снарядов в сутки можно выстреливать. А они в мае 22го 55000 в сутки стреляли. В 10 раз больше. Опять же за счет накопленных запасов и арсеналов ссср. Поэтому они перед Кимом и прогибаются, чтобы дал снарядов. Потому, что для них это очень мало.
Итого - хватит сцать, дайте лучше АТАКМС и побольше. И с Ф16 не тяните. Математики фиговы.
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13.09.2023 14:59 Відповісти
Секції у дії, бравісімо!
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13.09.2023 15:03 Відповісти
дякуємо "великому другу україни ердогану" за байрактари? може, хоч зараз українці зрозуміють, що ніколи турки нам друзями не були? скоріше, ситуативні пасажири
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13.09.2023 15:03 Відповісти
я а я казав що санкції то фікція але ж ні, ногами буцькали та волали що санкції росію задушать.

то не партнери. то пі*араси.
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13.09.2023 15:06 Відповісти
американці, взялися за ердогана?
зовсім кепські справи у османського султана.
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13.09.2023 15:24 Відповісти
Тільки ліквідація заводів які виготовляють будь-яку зброю позбавить москалів можливості виготовляти ракети чи інше озброєння. А для цього потрібні далекобійні ракети в величезних кількостях яких на даний час в Україні на жаль нема.
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13.09.2023 15:45 Відповісти
Это - подтверждает слова Буданова, что у россии вот-вот ракеты закончатся еще в 2022 году. Все считают, сколько у них осталось - тешат себя надеждами
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13.09.2023 16:47 Відповісти
ЗСУ за місяць знищує приблизно 60-80 танків. То 200 штук, це нам роботи лише на три місяці. Хай роблять
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13.09.2023 16:52 Відповісти
Статистика за місяць від 150 до 200 танків.
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13.09.2023 22:50 Відповісти
І знову єдині САНКЦІЇ які справді працюють це УДАРИ ракетами, дронами, диверсантами і т.п. по виробництвах і залучених людях та їх сім'ях.
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13.09.2023 18:03 Відповісти
 
 