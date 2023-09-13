Депутата-зрадника, який забезпечував рашистів пальним під час окупації, затримано на Харківщині, - СБУ

На Харківщині затримали депутата селищної ради, який добровільно пішов на співпрацю з рашистами під час окупації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Депутат Шевченківської селищної ради після окупації Куп’янського району підтримав російських загарбників, за що отримав від них "дозвіл" на торгівлю пальним.

"Для ведення незаконного бізнесу колаборант використовував місцеву нафтобазу та мережу захоплених автозаправних станцій на території райцентру та селища Шевченкове. За наявними даними, серед "споживачів" паливно-мастильних матеріалів були окупаційні підрозділи рф, які заправляли свою техніку на загарбаних АЗС. Щоб наповнювати резервуари, фігурант налагодив постачання пального з росії, а з отриманих прибутків щомісяця сплачував "ренту" до бюджету країни-агресора", - йдеться в повідомленні.

Після деокупації району він залишився в селищі, де намагався "залягти на дно" і таким чином уникнути правосуддя. Однак, співробітники СБУ встановили його місцезнаходження і затримали.

На підставі зібраних доказів фігуранту повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність). Наразі йому обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.

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