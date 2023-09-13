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Новини
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Депутата-зрадника, який забезпечував рашистів пальним під час окупації, затримано на Харківщині, - СБУ

сбу

На Харківщині затримали депутата селищної ради, який добровільно пішов на співпрацю з рашистами під час окупації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Депутат Шевченківської селищної ради після окупації Куп’янського району підтримав російських загарбників, за що отримав від них "дозвіл" на торгівлю пальним.

"Для ведення незаконного бізнесу колаборант використовував місцеву нафтобазу та мережу захоплених автозаправних станцій на території райцентру та селища Шевченкове. За наявними даними, серед "споживачів" паливно-мастильних матеріалів були окупаційні підрозділи рф, які заправляли свою техніку на загарбаних АЗС. Щоб наповнювати резервуари, фігурант налагодив постачання пального з росії, а з отриманих прибутків щомісяця сплачував "ренту" до бюджету країни-агресора", - йдеться в повідомленні.

Після деокупації району він залишився в селищі, де намагався "залягти на дно" і таким чином уникнути правосуддя. Однак, співробітники СБУ встановили його місцезнаходження і затримали.

На підставі зібраних доказів фігуранту повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність). Наразі йому обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.

Читайте: Жительці Харківщини, яка стала "в.о. директора" ліцею під час окупації та їздила до РФ на "курси", повідомлено про підозру, - прокуратура

Автор: 

депутат (1770) СБУ (12774) Харківщина (6054) колабораціонізм (1157)


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Топ коментарі
+6
точно з партії слуга народу!
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13.09.2023 14:14
+5
povisyty padlo
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13.09.2023 14:18
+3
зєпутати працюють не зважаючи на окупацію. і асфальт кладуть, і шашлик жарять.
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13.09.2023 14:18
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точно з партії слуга народу!
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13.09.2023 14:14 Відповісти
povisyty padlo
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13.09.2023 14:18 Відповісти
зєпутати працюють не зважаючи на окупацію. і асфальт кладуть, і шашлик жарять.
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13.09.2023 14:18 Відповісти
От був би братом ОПівскої шурми, отримав би 324 міліони, від мурдого наріТу.
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13.09.2023 14:33 Відповісти
Зеленський+Стефанчук+Шмигаль, дивно забули про санкції на фізичних осіб, які сидячи у ВРУ ЗРАДИЛИ Україну!!
За опозажопних ригоАНАЛІВ, взагалі, дивні справи творять привладні Зеленського, мабуть на ПАРАД ***** чекали, але щось у них, пішло не так… мертвечук з сівковичем та клюєвими, можуть це підтвердити!
В Зеля мовчить, чомусь, про САНКЦІЇ та конфіскацію їх майна !!!
Співпадіння чи Оманщина зобов'язує?
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13.09.2023 14:33 Відповісти
Сам не міг захопити все й одразу!
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13.09.2023 14:50 Відповісти
Zadjerzhan? - nje ponjal, pochemu nje rasstreljan???
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13.09.2023 15:49 Відповісти
на палю ***********....................................
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13.09.2023 16:24 Відповісти
неа,по устоявшейся традиции: понять и простить!!
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13.09.2023 18:04 Відповісти
 
 