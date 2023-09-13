У школі у харківському метрополітені навчаються близько тисячі дітей
У харківській школі, яка розташована у метрополітені, навчаються близько 1000 учнів.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Громадське радіо.
Класи розташовані на 5 станціях метро.
Спочатку розраховували, що в "метрошколі", як її називають у Харкові, буде 60 класів. Але коли батьки побачили фото та відео школи, то захотіли відправити туди більше дітей.
Тепер класів 62, в них навчаються близько 1000 дітей. Ця цифра вже остаточна.
Заняття у "метрошколі" відбуваються в дві зміни. Кожна зміна включає в себе три уроки.
Здебільшого там навчаються першокласники, також є молодша та середня школи і один-два класи старших школярів.
До "метрошколи" курсують автобуси, які централізовано підвозять учнів. Користуються ними не всі - деяких дітей привозять батьки.
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в школах міста навчатиметься понад 131 тисячі дітей, 14 тисяч з них - першокласники.
Загалом кількість дітей у школах Харкова протягом останніх п'ятьох років збільшилася на 17,5 тисяч осіб.
Треба виділяти на цей проект більше ресурсів. Ідея справді прекрасна.
Але цього явно не достатньо. Ми маємо на перекір противнику вижити та процвітати навіть якщо для цього знадобиться заритись в бункера, пустити ними коріння, аж поки не накопичимо достатньо ресурсу та могуті щоб захистити себе та навіть не те що загнати противника в землю, а згноїти противника і його людський ресурс.