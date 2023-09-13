У школі у харківському метрополітені навчаються близько тисячі дітей

У харківській школі, яка розташована у метрополітені, навчаються близько 1000 учнів.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Громадське радіо.

Класи розташовані на 5 станціях метро.

Спочатку розраховували, що в "метрошколі", як її називають у Харкові, буде 60 класів. Але коли батьки побачили фото та відео школи, то захотіли відправити туди більше дітей.

Тепер класів 62, в них навчаються близько 1000 дітей. Ця цифра вже остаточна.

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Заняття у "метрошколі" відбуваються в дві зміни. Кожна зміна включає в себе три уроки.

Здебільшого там навчаються першокласники, також є молодша та середня школи і один-два класи старших школярів.

До "метрошколи" курсують автобуси, які централізовано підвозять учнів. Користуються ними не всі - деяких дітей привозять батьки.

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