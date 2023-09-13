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Росія не буде підтримувати санкції проти Північної Кореї, - Лавров

чен,путін,кім,ин

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що Росія не буде підтримувати санкцій проти Північної Кореї, оскільки вони "запроваджувалися в іншій геополітичній обстановці".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.

Заява пролунала після зустрічі лідера КНДР Кім Чен Ина з президентом РФ Володимиром Путіним.

"З моменту прийняття останньої резолюції ми твердо сказали, що більше санкцій не буде проти Північної Кореї. Таку ж позицію зайняли наші китайські партнери", - сказав очільник МЗС РФ.

Лавров також звинуватив Захід у тому, що той обіцяв Північній Кореї гуманітарну допомогу, але нібито це була "явна брехня".

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Нагадуємо, Рада Безпеки ООН запровадила санкції щодо Північної Кореї у 2006 році у зв'язку з випробуваннями в країні ядерної зброї та її ракетними програмами. Росія голосувала за запровадження цих санкцій, а також за їхнє посилення аж до 2016 року.

Автор: 

КНДР (1210) Лавров Сергій (1576) санкції (11768)


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Топ коментарі
+17
Норм. Скоро у позі "69" почнуть одне одному вставлять.
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13.09.2023 18:58
+15
хось міг би 10 років назад передбчити, що русня, що тоді була членом G8 і одним з регіональних , як мінімум, лідерів, деградує до плазування перед карикатурним диктатором з Північної Кореї?
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13.09.2023 19:12
+11
ой , кацапи знов наклали купу на стіл радбезу . чекаємо стурбованості від імпотентів .
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13.09.2023 19:03
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Норм. Скоро у позі "69" почнуть одне одному вставлять.
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13.09.2023 18:58 Відповісти
Як же гавкати на того, хто кормить з руки…
Перекладач з ГУЛАГІВської Кореї, переклав правильно, тому його і жаль…
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13.09.2023 19:02 Відповісти
ой , кацапи знов наклали купу на стіл радбезу . чекаємо стурбованості від імпотентів .
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13.09.2023 19:03 Відповісти
радбезівським старперам глибоко начхати на все - зп нехіла 2 рази в місяць на карту, повний пансіон в найкращих готелях столиць світу, пітаніє в найкращих рестіках світу на халяву, халявний орендний автопварк, підвищена пенсія за *складность* роботи і ще багато чого... тому чому б не виражати стурбованість весь час до пенсії.... недивно що трамп відмовився їх спонсорувати від Америки
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13.09.2023 19:31 Відповісти
Що ви чикаєте від Радбезу, коли з 5 2 Китай та Росія*
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13.09.2023 21:05 Відповісти
саморозпуску .
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13.09.2023 21:56 Відповісти
ну і з.бісь. все одно не виконували, а зараз зізнались у злочині.
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13.09.2023 19:09 Відповісти
Взаємно
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13.09.2023 19:12 Відповісти
хось міг би 10 років назад передбчити, що русня, що тоді була членом G8 і одним з регіональних , як мінімум, лідерів, деградує до плазування перед карикатурним диктатором з Північної Кореї?
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13.09.2023 19:12 Відповісти
москалі знайшли собі ще одного старшого брата
хай з ними роблять собі ссср і відчепляться від України
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13.09.2023 19:16 Відповісти
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13.09.2023 19:16 Відповісти
Ось і наступить "золоте століття" для північнокорейців))
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13.09.2023 19:17 Відповісти
два изгоя
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13.09.2023 19:24 Відповісти
бо вони за це випили
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13.09.2023 19:25 Відповісти
адинНнарод блд
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13.09.2023 19:31 Відповісти
КНДР санкції по барабану . Все отримає через Росію та з Росії ...
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13.09.2023 19:32 Відповісти
Та безсумнівно що по цимбалах. Країна де є люди з надлишковою вагою (аж цілий один) може нехтувати міжнародними нормами (у рамках дозволенного) до поки не занадто бикує
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14.09.2023 00:02 Відповісти
Навісив спагетті на вуха Кіму як і наш клоун на вуха зелохам. Голосив за накладення санкцій, а тепер хоче виглядати харошим. Пізно, санкції вже накладені. Маніпулятор.
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13.09.2023 19:35 Відповісти
Росія односторонньо вийде з санкцій і все
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13.09.2023 20:43 Відповісти
Пізно виходити, санкції вже накладені.
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13.09.2023 20:46 Відповісти
Ту частину яку виконує зараз Росія щодо санкцій вона спокійно може перестати виконувати. Ту частину яку наклали Штати вони звичайно не скасують
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13.09.2023 20:57 Відповісти
Ти не писти багато а йди вивіску міняй. Тепер ти МІД російской *********...
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13.09.2023 19:35 Відповісти
"Не физди, передралист!"
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13.09.2023 19:45 Відповісти
Тобі з Фатерлянду видніше, рускаязичная чєлюсть яка здриснула від призову.
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13.09.2023 20:03 Відповісти
Під час візиту в Росію північнокорейський диктатор виголосив тост за здоров'я Путіна та висловив "впевненість", що РФ переможе у війні проти України й разом із КНДР "боротиметься з імперіалізмом".

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13.09.2023 19:43 Відповісти
на старість путлер найшов собі дружка
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13.09.2023 20:11 Відповісти
Два изгоя из гноя!
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13.09.2023 20:19 Відповісти
Вот и встретились два одиночества...
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13.09.2023 20:34 Відповісти
Тепер китайці направлять свою зброю в рашку транзитом через Корею
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13.09.2023 20:41 Відповісти
За всім стоїть КНР,домовленість вже є ,а візит північнокорейського чучхе просто формальність.
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13.09.2023 20:57 Відповісти
Так і є. Кмтайози це зараз уособлення світового зла
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13.09.2023 20:58 Відповісти
Двоє в драку, третій в сра...
Нахіба лізти в бійку якщо навіть переможець буде в програшному становищі перед очикающому на березі.
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14.09.2023 00:11 Відповісти
Не направить.
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13.09.2023 21:31 Відповісти
 
 