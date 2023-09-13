Росія не буде підтримувати санкції проти Північної Кореї, - Лавров
Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що Росія не буде підтримувати санкцій проти Північної Кореї, оскільки вони "запроваджувалися в іншій геополітичній обстановці".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.
Заява пролунала після зустрічі лідера КНДР Кім Чен Ина з президентом РФ Володимиром Путіним.
"З моменту прийняття останньої резолюції ми твердо сказали, що більше санкцій не буде проти Північної Кореї. Таку ж позицію зайняли наші китайські партнери", - сказав очільник МЗС РФ.
Лавров також звинуватив Захід у тому, що той обіцяв Північній Кореї гуманітарну допомогу, але нібито це була "явна брехня".
Нагадуємо, Рада Безпеки ООН запровадила санкції щодо Північної Кореї у 2006 році у зв'язку з випробуваннями в країні ядерної зброї та її ракетними програмами. Росія голосувала за запровадження цих санкцій, а також за їхнє посилення аж до 2016 року.
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Перекладач з ГУЛАГІВської Кореї, переклав правильно, тому його і жаль…
хай з ними роблять собі ссср і відчепляться від України
изгояиз гноя!
Нахіба лізти в бійку якщо навіть переможець буде в програшному становищі перед очикающому на березі.