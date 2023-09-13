Рішення про отримання Києвом ракет ATACMS і Taurus остаточно не прийняте, - Кулеба
Рішення щодо отримання Україною американських далекобійних ракет ATACMS та німецьких далекобійних ракет Taurus остаточно не прийняте.
Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на РБК-Україна, про це заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба в ефірі нацонального телемарафону.
За його словами, наразі триває активна робота над тим, щоб Україна отримала дане озброєння. Він зауважив, що по обох напрям є просування у перемовинах, однак не розкрив деталі.
"По обох трекам є просування вперед. Але остаточні рішення у Берліні та Вашингтоні ще не ухвалені", - сказав Кулеба.
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+11 Павло ШОвте
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+7 KosAn30 JT26
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Пишут что АТАКМС идут в Украину. Надеюсь в том числе с кассетной боевой частью и дальностью 300 км. Ждём Таурус. Таурус тоже будет. Так пообещал одноглазый Шольц.
Множество достижений из-за одного плешивого ******** из бункера.
Если так, то повреждения кораблей (а уже есть фото в сети) - вряд ли поддаются лечению. Потому что в российской терминологии - «повреждены», значит «уничтожены». А «незначительные повреждения» - это года на три ремонта.
какой гений решил в военное время, устраивать по ТВ, шоу одного актера?
Вот незадача. А всякий инфомусор вроде Швеца уже мамой клянётся, что они уже едут в пути.