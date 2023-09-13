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Рішення про отримання Києвом ракет ATACMS і Taurus остаточно не прийняте, - Кулеба

кулеба

Рішення щодо отримання Україною американських далекобійних ракет ATACMS та німецьких далекобійних ракет Taurus остаточно не прийняте.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на РБК-Україна, про це заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба в ефірі нацонального телемарафону.

За його словами, наразі триває активна робота над тим, щоб Україна отримала дане озброєння. Він зауважив, що по обох напрям є просування у перемовинах, однак не розкрив деталі.

"По обох трекам є просування вперед. Але остаточні рішення у Берліні та Вашингтоні ще не ухвалені", - сказав Кулеба.

Читайте також: Питання надання ракет Taurus Україні просувається вперед, - Кулеба після переговорів із Бербок

Автор: 

ракети (4004) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+11
Впервые в истории крылатые ракеты были применены для поражения подлодки. И сразу результативно, - Defense Express. Украина не имеет штатных возможностей для борьбы с подлодками РФ, поэтому единственной возможностью поразить российскую подлодку было именно уничтожить ее в бухте.
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13.09.2023 22:41
+9
Байден одобрил отправку Украине дальнобойных ракет ATACMS, - CNN.

Пишут что АТАКМС идут в Украину. Надеюсь в том числе с кассетной боевой частью и дальностью 300 км. Ждём Таурус. Таурус тоже будет. Так пообещал одноглазый Шольц.
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13.09.2023 22:40
+7
Вроде начинают проясняться детали - С-200, доработанные для поражения наземных объектов, использовали, как ложные цели, а по кораблям в доках влупили Storm Shadow.

Если так, то повреждения кораблей (а уже есть фото в сети) - вряд ли поддаются лечению. Потому что в российской терминологии - «повреждены», значит «уничтожены». А «незначительные повреждения» - это года на три ремонта.
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13.09.2023 22:46
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значит уже в пути)или грузяться
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13.09.2023 22:38 Відповісти
Мудак
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13.09.2023 22:40 Відповісти
Байден одобрил отправку Украине дальнобойных ракет ATACMS, - CNN.

Пишут что АТАКМС идут в Украину. Надеюсь в том числе с кассетной боевой частью и дальностью 300 км. Ждём Таурус. Таурус тоже будет. Так пообещал одноглазый Шольц.
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13.09.2023 22:40 Відповісти
Почему одноглазый? На всякий случай?
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13.09.2023 22:45 Відповісти
Он сейчас одноглазый.

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13.09.2023 23:12 Відповісти
Дай, Боже, рішучості Байдену!
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13.09.2023 22:56 Відповісти
Кто пишет?
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14.09.2023 03:26 Відповісти
Впервые в истории крылатые ракеты были применены для поражения подлодки. И сразу результативно, - Defense Express. Украина не имеет штатных возможностей для борьбы с подлодками РФ, поэтому единственной возможностью поразить российскую подлодку было именно уничтожить ее в бухте.
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13.09.2023 22:41 Відповісти
Впервые в истории волонтеры купили спутник на пожертвования, впервые в истории влупили птуром по катеру, впервые в истории накрыли корабль в море залпом неуправляемой реактивной артиллерии, затопили ракетный крейсер-корабль пво противокорабельной ракетой которые он должен был был сбивать, загасили установку ПВО ракетой которая ПВО должна была сбивать. Впервые в истории сбили вертолет из ПТРК

Множество достижений из-за одного плешивого ******** из бункера.
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14.09.2023 03:28 Відповісти
Вообще есть мнение, что атака сегодня была именно АТАКМС. Это просто скрывают. Это правда только мнение, за достоверность ручаться сложно.
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13.09.2023 22:43 Відповісти
Вроде начинают проясняться детали - С-200, доработанные для поражения наземных объектов, использовали, как ложные цели, а по кораблям в доках влупили Storm Shadow.

Если так, то повреждения кораблей (а уже есть фото в сети) - вряд ли поддаются лечению. Потому что в российской терминологии - «повреждены», значит «уничтожены». А «незначительные повреждения» - это года на три ремонта.
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13.09.2023 22:46 Відповісти
насчет с-200 я кстати согласен, были уже прецеденты их запуска.
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13.09.2023 22:49 Відповісти
А хлопок и задымление - это взрыв и пожар.
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13.09.2023 23:13 Відповісти
є тільки одна правда - ти не з*їбався а вже живеш в фатерлянді років так 50
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13.09.2023 23:54 Відповісти
Як же ці всі партнери мотають нам кишки.Як же вони за!бали!
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13.09.2023 22:43 Відповісти
Якби не партнери, орки зайняли б принаймні Лівобережну Україну, а ми би зараз вели партизанську війну.
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13.09.2023 22:47 Відповісти
если бы не поставки оружия с запада, у Украины был запас боеприпасов на 3-4 мес. потом только капитуляция.
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13.09.2023 22:50 Відповісти
Цей так зрозуміло.До чого тут це?Мова йде про час поставок .Чим більше тануть тим далі війна.Якби партнери не ви"бувались рік тому зовсім інша була ситуація на півдні.Тому часові рамки це продовження війни це втрати !І все рівно вони дадуть ті ракети,а за цей час зовсім би була інша ситуація.Проблема несвоєчасні поставки.Такі ракети зараз потрібні щоб вирішити питання півдня і Криму.А цим часом платять наші військові .
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13.09.2023 22:54 Відповісти
Я все понимаю, что военные гибнут на фронте и мне тоже их жаль. Но мы с вами на своем обывательском уровне видимо не знаем, всех механизмов международной политики. Поверьте, они сложные.
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13.09.2023 22:57 Відповісти
"Очень жаль, что все, кто умеет руководить государством, уже работают таксистами и парикмахерами." - Франсуа Миттеран.
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13.09.2023 23:00 Відповісти
не капітуляція а партизанщина
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13.09.2023 22:58 Відповісти
багато на захопленій частині півдня, про лугандон і мови нема, партизанять ?
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13.09.2023 23:01 Відповісти
навіть в криму партизанять
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13.09.2023 23:02 Відповісти
курам на сміх така партизанщина.
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13.09.2023 23:04 Відповісти
тому що в тих районах було багато прокацапського населення
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13.09.2023 23:07 Відповісти
без постачання зброї, вся партизанщина буде зведена до зливів у телеграмах та жовтих стрічках.
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13.09.2023 23:17 Відповісти
шанс був 14 році якби тоді Київ дозволив зі складів у Криму віддати зброю всім хто готовий був захищати свою землю ситуація розвивалася по іншому сценарію і окупованого донбасу не було б..
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14.09.2023 01:04 Відповісти
ОП боїться свого народа більше ніж Московії.
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14.09.2023 07:12 Відповісти
так,дивіться роздача зброї цивільним у Києві фактично врятувала його від окупації ,те ж саме могло спрацювати і у Криму але Турчинов і ко тоді не наважилися,тому отримали окупацію Донбасу і все інше...
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14.09.2023 12:21 Відповісти
Для партизанщины, тоже нужны ресурсы. О каких поставках с запада могла идти речь, если бы в киеве обратно залез на трон янукович?
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13.09.2023 23:01 Відповісти
УПА партизанила без підтримки з за кордону
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13.09.2023 23:03 Відповісти
ну поймите же вы, все изменилось по сравнению с прошлыми годами. сейчас так не получится.
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13.09.2023 23:04 Відповісти
Вона нічого би не змінила.
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14.09.2023 03:31 Відповісти
Інших немає і ніколи не буде
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13.09.2023 23:08 Відповісти
"заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба в ефірі нацонального клоун-марафона"
какой гений решил в военное время, устраивать по ТВ, шоу одного актера?
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13.09.2023 22:45 Відповісти
***** щас бы ракету туда

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13.09.2023 22:48 Відповісти
Все ще ''шольцаваляють''.
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13.09.2023 22:54 Відповісти
Куляба а ти нахами їм ще разок як Бербок і точно завтра тауруси та атакамси будуть у нас.
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13.09.2023 22:58 Відповісти
Та вы шо, никогда такого не было и вот опять.
Вот незадача. А всякий инфомусор вроде Швеца уже мамой клянётся, что они уже едут в пути.
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13.09.2023 23:00 Відповісти
А рішення про виробництво власної ракетної зброї - Нептунів, Вільх, Стугн, Громів, вже прийнято? Чи все ще "не на часі"?
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13.09.2023 23:01 Відповісти
Єдина причина затягування передачі ракет це боягузтво німецького уряду
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13.09.2023 23:06 Відповісти
наша пісня гарна починай з початку
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13.09.2023 23:10 Відповісти
Потрібно знову Мельника в Німеччину послом, нехай ще образить Шольца. Точно будуть ракети. Особливо коли до влади прийде проросійське AfD, яке радіє з падіння рейтингів нинішньої влади. Тоді ракети вони дадуть..... Росії, щоб по нам запускати.
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13.09.2023 23:52 Відповісти
Ну как бы окончательное решение о предоставлении таких вооружений хорошо бы сохранить в секрете, хотя бы до их появления на линии фронта. Ох уж эти популисты...
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14.09.2023 00:20 Відповісти
Тільки після виборів нового президента.
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14.09.2023 07:07 Відповісти
Кулеба бездарен как пробка.
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14.09.2023 11:37 Відповісти
 
 