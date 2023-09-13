Рішення про отримання Києвом ракет ATACMS і Taurus остаточно не прийняте, - Кулеба

Рішення щодо отримання Україною американських далекобійних ракет ATACMS та німецьких далекобійних ракет Taurus остаточно не прийняте.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на РБК-Україна, про це заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба в ефірі нацонального телемарафону.

За його словами, наразі триває активна робота над тим, щоб Україна отримала дане озброєння. Він зауважив, що по обох напрям є просування у перемовинах, однак не розкрив деталі.

"По обох трекам є просування вперед. Але остаточні рішення у Берліні та Вашингтоні ще не ухвалені", - сказав Кулеба.

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