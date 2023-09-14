У низці областей - повітряна тривога через загрозу російських БПЛА, - Повітряні сили

Вночі проти четверга, 14 вересня, Повітряні сили України попередили про повітряну тривогу в низці областей.

Про це передає Цензор.НЕТ із посиланням на Повітряні сили та мапу повітряних тривог.

Наразі у Херсонській, Миколаївській, Запорізькій та Дніпропетровській областях оголошена загроза застосування ударних БпЛА.

Водночас на Харківщині – загроза застосування балістичного озброєння.

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