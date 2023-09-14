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Новини Агресія Росії проти України Війна
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У низці областей - повітряна тривога через загрозу російських БПЛА, - Повітряні сили

шахед,шахеди

Вночі проти четверга, 14 вересня, Повітряні сили України попередили про повітряну тривогу в низці областей.

Про це передає Цензор.НЕТ із посиланням на Повітряні сили та мапу повітряних тривог.

Наразі у Херсонській, Миколаївській, Запорізькій та Дніпропетровській областях оголошена загроза застосування ударних БпЛА.

Водночас на Харківщині – загроза застосування балістичного озброєння.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зафіксовано запуск ворогом шести груп "шахедів", рухаються на Одещину, - Повітряні сили ЗСУ

Автор: 

дрони (4624) Повітряні сили (2591)


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ФБР І ЦРУ пора заняттся Ілоном

13 сент. 2023 г.
Маск взявся за старе? Одіозний мільярдер знову втрапив у скандал і знову через його супутниковий інтернет Starlink. За даними міноборони РФ, уночі флот у Севастополі атакували не тільки крилаті ракети, а й три надводні дрони, яким для роботи потрібен інтернет. Їх начебто знищив корабель "Васілій Биков". Однак от що цікаво - у той самий момент, які російські кораблі атакували ракети і дрони, по всьому світу відбувся глобальний збій у роботі Starlink. Тільки у США користувачі надіслали 33 тисячі заявки про перебої у роботі супутникового інтернету.
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14.09.2023 01:12 Відповісти
Знову кремлівському упирю і маньяку не спиться вночі 😠
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14.09.2023 01:18 Відповісти
Маск вирішив передати під контроль Міноборони США ту частину мережі супутникового інтернету Starlink, яка використовується у війні в Україні.

Про це https://www.washingtonpost.com/washington-post-live/2023/09/13/walter-isaacson-new-elon-musk-biography/ повідомив біограф Маска Волтер Айзексон в інтерв'ю Washington Post. Бізнесмен вирішив продати та передати повний контроль над деякою частиною обладнання Starlink та послуг Starlink американським військовим для того, щоб більше самому не відповідати за кордони та правила його використання, зазначив біограф мільярдера.
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14.09.2023 01:20 Відповісти
https://www.youtube.com/channel/UCgIfw9HTrBkXf26eqlWnPgw @vassylzavgorodniy642 https://www.youtube.com/watch?v=czrAOdhBQrw&lc=UgzcgL21eHZAr3o8Ge94AaABAg 4 часа назад

Ілон маск угорець за походженням ,тому можливо йому Орбан подзвонив. Жарт але позиція угорця Маска чомусь дуже схожа на позицію Орбана щодо України і від них тхне московщиною як від звалища непотребу
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14.09.2023 01:23 Відповісти
 
 