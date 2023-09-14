УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12020 відвідувачів онлайн
Новини
11 286 45

Військовослужбовець Гудименко вимагає від НАБУ порушити кримінальне провадження проти посадовців Державної аудиторської служби

гудименко

Голова ГО "Українське об’єднання "Мрія" Юрій Гудименко звернувся до Національного антикорупційного Бюро з вимогою розслідувати неправомірні рішення та дії посадовців Державної аудиторської служби. Причиною цього стала постанова Кабміну, яку ДАСУ вирішила трактувати на власний розсуд і почала вимагати, постачальники Міністерства оборони повернули дохід.

Про це молодший сержант ЗСУ Юрій Гудименко повідомив на своїй сторінці у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Абсолютні чорти з деяких правоохоронних структур почали добігати до постачальників Міністерства оборони і повідомляти їм, що оскільки Державна аудиторська служба України трактувала легендарну вже постанову Кабміну №335 як таку, що забороняє підприємцям отримувати прибуток, то давайте, шановні підприємці, обирайте одне з трьох: або віддавайте ВЕСЬ прибуток, з якого вже сплачені податки, за той строк, поки діяла ця постанова; або давайте "порішаємо"; або сідайте у тюрму. Зрозуміло, як це мотивує підприємців постачати хоч щось до армії. Погано це їх мотивує. Або корупція, або тюрма, або працюйте в мінус (бо сплачені податки ніхто і ніколи не поверне, а платити працівникам треба)", - ділиться Юрій Гудименко.

За словами військового, Міністерство оборони ризикує втратити доброчесних постачальників: якщо підприємці не будуть постачати армії, то армії від цього краще не стане.

"Сама постанова №335 була виписана саме таким чином і саме з цією метою. Щоб можна було "добєжать і порєшать". Або посадити когось, хто заважає. Дуже зручна штука. Так не буде. Написав заяву до НАБУ, готую звернення до НАЗК з чіткими пропозиціями. Кабмін має негайно вирішити цю проблему. А всі "правоохоронці" – залишити це питання", - підсумував Гудименко.

Читайте: Федерація роботодавців закликає Шмигаля змінити постанову №335, якою прибуток оборонних підприємств вважається збитком державі. ДОКУМЕНТ

Автор: 

НАБУ (5061) Гудименко Юрій (46) Держаудитслужба (184)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+15
Кабмин вторичен. Сейчас абсолютная власть одного человека. Вы всех глав кабмина и министров запомнили и можете назвать с лета 2019 года?
показати весь коментар
14.09.2023 13:02
+10
Кабмін міг це вирішити. Але вирішив погратись у імпотентність. Тому його треба міняти.
показати весь коментар
14.09.2023 12:43
+8
ви такі кумедні.
як що реформувати всю систему, то як вони будуть свої сирітські іспанські хатинки утримувати?
максимум, то переставлять ліжка в борделі.
ось, подоляк, вже на себе відвів удар від зе!лідора.
бо зе!поц дуже тендітний. він не очікував що 78% вважають його, саме поцем.
показати весь коментар
14.09.2023 12:51
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Кабмін міг це вирішити. Але вирішив погратись у імпотентність. Тому його треба міняти.
показати весь коментар
14.09.2023 12:43 Відповісти
Так, ви праві, Йуру треба міняти.
Бо він вже намуляв очі і викликає тільки гомеричний регіт.
показати весь коментар
14.09.2023 13:02 Відповісти
Кабмин вторичен. Сейчас абсолютная власть одного человека. Вы всех глав кабмина и министров запомнили и можете назвать с лета 2019 года?
показати весь коментар
14.09.2023 13:02 Відповісти
кабміну просто нема, усім рулює ОПпа...
показати весь коментар
14.09.2023 13:23 Відповісти
Та так,при тому системно знищення тилу,спочатку забрати місцевий податок з військових,тепер прибуток з підприємців постачальників військовим.
показати весь коментар
14.09.2023 15:07 Відповісти
є в Україна чесні, фахові патріотичні люди. Але чи проб'ють вони стіну з "політиканів" коли прийде час виборів?
показати весь коментар
14.09.2023 12:43 Відповісти
а якщо проб'ють то чи не стануть вони новими політиканами?
показати весь коментар
14.09.2023 12:46 Відповісти
Гудименко людина з принципами, а не якась клоунська хйня.
показати весь коментар
14.09.2023 12:54 Відповісти
Питання в тому - які принципи....
показати весь коментар
14.09.2023 13:03 Відповісти
це в тебе, неосвічене, питання.
а ця людина при янику вже за пам'ятник сталіну сиділа і в її патріотичності сумнівів не має.
по суті є щось, чи ти просто чергова клоунська хйня з "все не так адназначна"?
показати весь коментар
14.09.2023 13:05 Відповісти
ну може в патріотичності сумнівів немає але одного патріотизму недостатньо

дуже патріотичні прийшли в 17тому і як і співали - зруйнували все до тла - а щось толкове збудувати тями не вистачило - так що патріотизм то не все що потрібно
показати весь коментар
14.09.2023 13:50 Відповісти
Хм аби ще так швиденько побігли до різникоффа розбиратися як так ''гарно'' він дерибанить гроші українців!
показати весь коментар
14.09.2023 12:45 Відповісти
Сама постанова №335 була виписана саме таким чином і саме з цією метою
Хто підписував? Шмигаль. От його і *******.
ДАСУ - інструмент, її роль вторинна.
Ось тут розписано докладніше:

показати весь коментар
14.09.2023 12:45 Відповісти
Головний фігурант єрмак, це його кадрова політика. А хто за єрмаком, - чи кроти чи безпосередньо ФСБ ?
показати весь коментар
14.09.2023 12:59 Відповісти
Він "тіньовий", з нього, якщо що, "взяткі гладкі".
показати весь коментар
14.09.2023 13:00 Відповісти
Вот именно, официально он никто и подписей его нигде нет.
показати весь коментар
14.09.2023 13:04 Відповісти
Як це зручно і приємно - "руліть" всім і водночас не відповідати ні за що. Русскій стіль.
показати весь коментар
14.09.2023 13:05 Відповісти
Совершенно неправильная позиция,да и просьба звучит жалко и наивно,во первых нужно жестко требовать в стиле - или,или,во вторых нужно требовать роспуска и ликвидации этой непонятной конторы аудиторов и замены самого кабмина через выборы,здесь никакой набу не поможет.
показати весь коментар
14.09.2023 12:49 Відповісти
це заява про злочин в держустанову. що там неправильного?
показати весь коментар
14.09.2023 12:55 Відповісти
Вам нужно решение проблемы или стогое соблюдение бумажной бюрократии в которую ни при каких условиях не войдет пункт устранения указанной несправедливости,я выбрал первый вариант,агентура дерьмака конечно же выберет второй,вы тоже сделали свой выбор,ваше право.
показати весь коментар
15.09.2023 09:05 Відповісти
кому? ти, загалом, зрозумів написане? Хто такий Гудименко знаєш?
показати весь коментар
14.09.2023 12:56 Відповісти
Це зелень притрушена , а вона нічого не знає
показати весь коментар
14.09.2023 12:59 Відповісти
А що не так ?
показати весь коментар
14.09.2023 12:58 Відповісти
Людина була фронті. Має поранення. Краще іноді жувати.
показати весь коментар
14.09.2023 12:59 Відповісти
ви такі кумедні.
як що реформувати всю систему, то як вони будуть свої сирітські іспанські хатинки утримувати?
максимум, то переставлять ліжка в борделі.
ось, подоляк, вже на себе відвів удар від зе!лідора.
бо зе!поц дуже тендітний. він не очікував що 78% вважають його, саме поцем.
показати весь коментар
14.09.2023 12:51 Відповісти
А Юра вже не тільки в Д7, а вже Голова ГО "Українське об'єднання "Мрія"? І про що мрії - про наступні вибори? Бо щось дуже багато Йури стало - інтерв'ю з соколихою, заяви в пресі. Щось почалось таке, про що ми не знаємо? Бо шось оту сокиру взагалі стало не видно і не чути навіть після всіх скандалів ЗЕшобли - вони "в гордом молчанії". Ну шо ж, іноді мовчання говорить більше ніж промови.
показати весь коментар
14.09.2023 13:22 Відповісти
А може цей Гудименко просто захищає цю гниль , яка продавала яйця по 18 грн, а яблука по 56. Також хоче відмазати чортів з СН які в три рази завищили ціну форми, яка приїхала з Туречини
показати весь коментар
14.09.2023 13:23 Відповісти
ДАСУ завжди (!) напередодні свого приходу виходить на зв'язок і пропонує свої умови. Якщо перевіряємі не погоджуються - починається перевірка, в результаті якої на світ народжується такий фантастичний звіт, що його оскаржити можна лише через суд...
показати весь коментар
14.09.2023 13:23 Відповісти
Нахальный!🧐
показати весь коментар
14.09.2023 13:37 Відповісти
Шкода Гудименка. Така люта політична кар'єра здіймалася...а як почав щось там крутитися з зеленню, задріб'язнів, ну і перспектива очевидна. В даному випадку він правий, але це вже такі залишкові стожари...
показати весь коментар
14.09.2023 13:48 Відповісти
Сама постанова №335 була виписана саме таким чином і саме з цією метою. Щоб можна було "добєжать і порєшать Джерело:

цікаво хто створив цю постанову - Гетьманцев чи Найем ? Ці два корупціонера лишили простих українців права ЇЗДИТИ НА АВТО ПО ЕВРОПЕЙСЬКИХ ЦІНАХ - тобто зробили корупційні дії для АВТОБАРИГ
ЩЕ РАЗ НАПИШУ - в Україні нема ВИРОБНИЦТВА авто , тому держава не мае права захищати пустоту митними поборами
показати весь коментар
14.09.2023 13:57 Відповісти
Может прежде чем трындеть - попытаться прочитать эту постанову?
?
Эта постанова ОТМЕНЕНА !!!



КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 20 березня 2022 р. № 335
Київ

{Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/736-2023-%D0%BF#n68 № 736 від 18.07.2023 }

Деякі питання здійснення оплати товарів, робіт і послуг для забезпечення потреб сектору безпеки і оборони в умовах воєнного стану

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1152-2022-%D0%BF#n2 № 1152 від 04.10.2022
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1275-2022-%D0%BF#n2 № 1275 від 11.11.2022
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/284-2023-%D0%BF#n2 № 284 від 30.03.2023 }

{Установити, що на період реалізації експериментального проекту, погодженого Постановою КМ https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/256-2023-%D0%BF#n5 № 256 від 24.03.2023 , положення щодо визначення ціни державного контракту (договору) на основі розрахунково-калькуляційних матеріалів та щодо порядку здійснення платежів, встановлені цією Постановою, не застосовуються згідно з Постановою КМ https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/256-2023-%D0%BF#n10 № 256 від 24.03.2023 }

Відповідно до https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/389-19#n255 статті 12 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/389-19#n255 -1 Закону України "Про правовий режим воєнного стану", https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/808-20#n93 пункту 3 частини першої статті 4, https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/808-20#n190 частини шостої статті 12 Закону України "Про оборонні закупівлі", Указу Президента України від 24 лютого 2022 р. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/64/2022 № 64 "Про введення воєнного стану в Україні" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Установити, що:
показати весь коментар
14.09.2023 14:00 Відповісти
"Может прежде чем трындеть - попытаться прочитать" статью?

Може дійде, що претензії висловлені до Державної аудиторської служби.
показати весь коментар
14.09.2023 14:06 Відповісти
И это правильно!
Возьми и ПРОЧИТАЙ ""Само постановление №335 было выписано именно таким образом и именно с этой целью. Чтобы можно было "добежать и порешать". Источник:
Не была бы девочкой - я бы тебе пояснил, что нужно делать, прежде чем пытаться умничать.
показати весь коментар
14.09.2023 16:56 Відповісти
Так хто налажав?
показати весь коментар
14.09.2023 17:03 Відповісти
Тот, кто не в состоянии понять, про что статья. А статья про применение "легендарное уже постановление Кабмина №335 Источник:
Так понятно?
показати весь коментар
15.09.2023 09:53 Відповісти
То які претензії до Гудименка, якщо він висуває претензії саме до Держаудитслужби?

І ось вам заява Мінекономіки щодо дій Держаудитслужби:

"Мінекономіки повністю спростувало заяви Держаудитслужби, пояснивши чому постачальники Міноборони мають право на прибуток. ДОКУМЕНТ"

Джерело:
показати весь коментар
15.09.2023 10:53 Відповісти
Аллочка, дорогая, ты с утра уже приняла?
"які претензії до Гудименка, якщо він висуває претензії саме до Держаудитслужби?"

Невежество и поверхностность, вот какие претензии!
Как можно в среду 13 сентября выдвигать претензии к постанове Камина, которая ОТМЕНЕНА 18 июля?

""Само постановление №335 было выписано именно таким образом и именно с этой целью. Чтобы можно было "добежать и порешать".
показати весь коментар
15.09.2023 13:41 Відповісти
"Может прежде чем триндеть - попытаться прочитать" статью?

то давайте, уважаемые предприниматели, выбирайте одно из трех: либо отдавайте ВЕСЬ прибыль, с которой уже уплачены налоги, за тот срок, пока действовало это постановление, либо давайте "порешаем", либо садитесь в тюрьму. Джерело:
показати весь коментар
14.09.2023 17:34 Відповісти
Що скаже на це хер хетманцєв?
показати весь коментар
14.09.2023 15:31 Відповісти
ви хотіли що при цьому клоуні який ні бум-бум в економіці буде порядок - він нікому нічого не винен...
показати весь коментар
14.09.2023 16:22 Відповісти
асу
показати весь коментар
14.09.2023 16:26 Відповісти
Yaroslav Dziubin ✚25

@********

Хтось підкаже, а де у цьому списку благодійників ЗСУ численні компанії 95 кварталу?
показати весь коментар
14.09.2023 17:57 Відповісти
 
 