Військовослужбовець Гудименко вимагає від НАБУ порушити кримінальне провадження проти посадовців Державної аудиторської служби
Голова ГО "Українське об’єднання "Мрія" Юрій Гудименко звернувся до Національного антикорупційного Бюро з вимогою розслідувати неправомірні рішення та дії посадовців Державної аудиторської служби. Причиною цього стала постанова Кабміну, яку ДАСУ вирішила трактувати на власний розсуд і почала вимагати, постачальники Міністерства оборони повернули дохід.
Про це молодший сержант ЗСУ Юрій Гудименко повідомив на своїй сторінці у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Абсолютні чорти з деяких правоохоронних структур почали добігати до постачальників Міністерства оборони і повідомляти їм, що оскільки Державна аудиторська служба України трактувала легендарну вже постанову Кабміну №335 як таку, що забороняє підприємцям отримувати прибуток, то давайте, шановні підприємці, обирайте одне з трьох: або віддавайте ВЕСЬ прибуток, з якого вже сплачені податки, за той строк, поки діяла ця постанова; або давайте "порішаємо"; або сідайте у тюрму. Зрозуміло, як це мотивує підприємців постачати хоч щось до армії. Погано це їх мотивує. Або корупція, або тюрма, або працюйте в мінус (бо сплачені податки ніхто і ніколи не поверне, а платити працівникам треба)", - ділиться Юрій Гудименко.
За словами військового, Міністерство оборони ризикує втратити доброчесних постачальників: якщо підприємці не будуть постачати армії, то армії від цього краще не стане.
"Сама постанова №335 була виписана саме таким чином і саме з цією метою. Щоб можна було "добєжать і порєшать". Або посадити когось, хто заважає. Дуже зручна штука. Так не буде. Написав заяву до НАБУ, готую звернення до НАЗК з чіткими пропозиціями. Кабмін має негайно вирішити цю проблему. А всі "правоохоронці" – залишити це питання", - підсумував Гудименко.
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Бо він вже намуляв очі і викликає тільки гомеричний регіт.
а ця людина при янику вже за пам'ятник сталіну сиділа і в її патріотичності сумнівів не має.
по суті є щось, чи ти просто чергова клоунська хйня з "все не так адназначна"?
дуже патріотичні прийшли в 17тому і як і співали - зруйнували все до тла - а щось толкове збудувати тями не вистачило - так що патріотизм то не все що потрібно
Хто підписував? Шмигаль. От його і *******.
ДАСУ - інструмент, її роль вторинна.
Ось тут розписано докладніше:
як що реформувати всю систему, то як вони будуть свої сирітські іспанські хатинки утримувати?
максимум, то переставлять ліжка в борделі.
ось, подоляк, вже на себе відвів удар від зе!лідора.
бо зе!поц дуже тендітний. він не очікував що 78% вважають його, саме поцем.
цікаво хто створив цю постанову - Гетьманцев чи Найем ? Ці два корупціонера лишили простих українців права ЇЗДИТИ НА АВТО ПО ЕВРОПЕЙСЬКИХ ЦІНАХ - тобто зробили корупційні дії для АВТОБАРИГ
ЩЕ РАЗ НАПИШУ - в Україні нема ВИРОБНИЦТВА авто , тому держава не мае права захищати пустоту митними поборами
?
Эта постанова ОТМЕНЕНА !!!
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 20 березня 2022 р. № 335
Київ
{Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/736-2023-%D0%BF#n68 № 736 від 18.07.2023 }
Деякі питання здійснення оплати товарів, робіт і послуг для забезпечення потреб сектору безпеки і оборони в умовах воєнного стану
{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1152-2022-%D0%BF#n2 № 1152 від 04.10.2022
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1275-2022-%D0%BF#n2 № 1275 від 11.11.2022
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/284-2023-%D0%BF#n2 № 284 від 30.03.2023 }
{Установити, що на період реалізації експериментального проекту, погодженого Постановою КМ https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/256-2023-%D0%BF#n5 № 256 від 24.03.2023 , положення щодо визначення ціни державного контракту (договору) на основі розрахунково-калькуляційних матеріалів та щодо порядку здійснення платежів, встановлені цією Постановою, не застосовуються згідно з Постановою КМ https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/256-2023-%D0%BF#n10 № 256 від 24.03.2023 }
Відповідно до https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/389-19#n255 статті 12 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/389-19#n255 -1 Закону України "Про правовий режим воєнного стану", https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/808-20#n93 пункту 3 частини першої статті 4, https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/808-20#n190 частини шостої статті 12 Закону України "Про оборонні закупівлі", Указу Президента України від 24 лютого 2022 р. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/64/2022 № 64 "Про введення воєнного стану в Україні" Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Установити, що:
Може дійде, що претензії висловлені до Державної аудиторської служби.
Возьми и ПРОЧИТАЙ ""Само постановление №335 было выписано именно таким образом и именно с этой целью. Чтобы можно было "добежать и порешать". Источник:
Не была бы девочкой - я бы тебе пояснил, что нужно делать, прежде чем пытаться умничать.
Так понятно?
І ось вам заява Мінекономіки щодо дій Держаудитслужби:
"Мінекономіки повністю спростувало заяви Держаудитслужби, пояснивши чому постачальники Міноборони мають право на прибуток. ДОКУМЕНТ"
Джерело:
"які претензії до Гудименка, якщо він висуває претензії саме до Держаудитслужби?"
Невежество и поверхностность, вот какие претензии!
Как можно в среду 13 сентября выдвигать претензии к постанове Камина, которая ОТМЕНЕНА 18 июля?
""Само постановление №335 было выписано именно таким образом и именно с этой целью. Чтобы можно было "добежать и порешать".
то давайте, уважаемые предприниматели, выбирайте одно из трех: либо отдавайте ВЕСЬ прибыль, с которой уже уплачены налоги, за тот срок, пока действовало это постановление, либо давайте "порешаем", либо садитесь в тюрьму. Джерело:
@********
Хтось підкаже, а де у цьому списку благодійників ЗСУ численні компанії 95 кварталу?