11 дітей з окупованої Херсонщини повернули на підконтрольну територію України
З тимчасово окупованого лівобережжя Херсонської області повернули 11 дітей. Двоє з них позбавлені батьківського піклування, інші дев’ятеро – мають батьків.
Про це повідомили у Херсонській ОВА, інформує Цензор.НЕТ.
"Цій радісні події передувала напружена робота організації Save Ukraine, Офісу Уповноваженого ВР з прав людини, Мінреінтеграції, БО "Українська мережа за права дитини", органів опіки та піклування, служб у справах дітей", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що серед дітлахів двоє позбавлені батьківського піклування, інші девʼятеро – мають батьків. Наймолодшій дівчинці лише три роки.
"Загалом з початку цього року на підконтрольну територію повернули 112 юних жителів Херсонщини", - додали в ОВА.
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показати весь коментар14.09.2023 13:02 Відповісти Мені подобається 0
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