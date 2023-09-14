11 дітей з окупованої Херсонщини повернули на підконтрольну територію України

З тимчасово окупованого лівобережжя Херсонської області повернули 11 дітей. Двоє з них позбавлені батьківського піклування, інші дев’ятеро – мають батьків.

Про це повідомили у Херсонській ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

"Цій радісні події передувала напружена робота організації Save Ukraine, Офісу Уповноваженого ВР з прав людини, Мінреінтеграції, БО "Українська мережа за права дитини", органів опіки та піклування, служб у справах дітей", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що серед дітлахів двоє позбавлені батьківського піклування, інші девʼятеро – мають батьків. Наймолодшій дівчинці лише три роки.

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"Загалом з початку цього року на підконтрольну територію повернули 112 юних жителів Херсонщини", - додали в ОВА.